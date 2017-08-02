Роналду ждет четвертого

Роналду ждет прибавки

Один из лучших футболистов в истории Криштиану Роналду скоро станет отцом в четвертый раз. 32-летний спортсмен уже имеет старшего сына и двойняшек от суррогатных матерей, а теперь ребенка собирается родить любимая девушка нападающего Джорджина Родригес

Лучший футболист 2016 года Криштиану Роналду станет отцом в четвертый раз. Слухи об этом ходили и раньше, а в среду любимая девушка португальца Джорджина Родригес подтвердила свою беременность. Соответствующая информация была обнародована изданием HOLA, которое провело фотосессию 22-летней модели и взяло у нее интервью. По словам пассии выдающегося спортсмена, она очень любит детей и считает себя семейным человеком.



«Я люблю следить за собой, заниматься спортом и есть натуральные продукты, избегая тяжелой пищи», — рассказала Родригес, которая в середине июля отдыхала с 32-летним Роналду и членами его семьи на Ибице. Уже тогда по фото в соцсетях можно было сделать вывод, что живот девушки немного округлился.





О серьезных отношениях Роналду и испанской модели стало известно еще прошлой осенью. А в ноябре Родригес уже сопровождала своего знаменитого спутника в парижском Диснейленде, который он посетил в парике, бейсболке и капюшоне, но все равно был узнан зеваками. До этого португалец имел романтическую связь с супермоделью российского происхождения Ириной Шейк , которая младше атлета на один год. Молодые люди начали встречаться в 2010 году, но в январе 2015-го прекратили всякое общение.

Любопытно, что лишь 8 июня в США у Роналду родилась двойня от суррогатной матери. Детей назвали Евой и Мэтью. Счастливый отец улетел к ним из России, где находился в расположении национальной сборной на Кубке конфедераций — 2017, сразу же, как португальцы лишились шансов на выход в финал. Уже 29 июня Роналду нянчил своих малышей, собирая миллионы просмотров в инстаграме. А чемпионы Европы и без него завоевали бронзу российского турнира.





У нападающего мадридского «Реала» имеется и старший сын — Криштиану-младший, также рожденный от суррогатной матери. Ему идет уже восьмой год.

Наследник, кстати, очень хочет иметь шесть братьев и сестер. О желаниях юного Криштиану журналистам недавно рассказал сам Роналду, подчеркнув, что полностью одобряет такой подход к делу.



❤️️❤️️❤️️ Публикация от Cristiano Ronaldo (@cristiano) Авг 1 2017 в 10:04 PDT

«Сын хочет, чтобы всего детей было семеро. Семь — это магическое число. Думаю, это хорошая идея», — резюмировал многократный обладатель «Золотого мяча».



Летний отпуск Роналду в «Реале» был продлен из-за участия в Кубке конфедераций, однако уже 1 августа, на пять дней раньше срока, игрок провел первую тренировку на клубной базе. Ему приходится заниматься в гордом одиночестве, поскольку остальные «сливочные» квартируют сейчас в США, где в ночь на четверг по московскому времени проведут выставочный матч против сборной местной MLS.



Роналду уже грезит очередным «эль-класико» против «Барселоны», которое состоится 13 августа как первая игра за Суперкубок Испании.



В понедельник португальцу пришлось дать показания на судебном процессе в испанском Посуэло-де-Аларкон по делу о неуплате налогов. На протяжении более полутора часов он отвечал на вопросы судьи Моники Гомес.



Роналду подозревается в уклонении от уплаты суммы в €14,7 млн в период с 2011 по 2014 год.





Прокуратура считает, что игрок использовал созданную бизнес-структуру с целью сокрытия своих доходов, полученных за имиджевые права.

Роналду заявил о своей невиновности, а также отметил, что причиной обвинений стала его личность.



«Если бы меня не звали Криштиану Роналду, я бы не сидел здесь», — заявил он.



Ему грозит срок до семи лет тюремного заключения, однако футболист имел шанс получить не более двух лет в случае признания своей вины и погашения заявленных долгов.



«Людей беспокоит мое сияние, но насекомые нападают лишь на те лампочки, которые светят», — чуть позже написал Роналду в инстаграме.



«Происходящее быстро забудется, а история будет вечной», — поддержала возлюбленного Родригес.

