Кличко ушел из бокса

Кличко утратил мотивацию и ушел

Самый успешный по результатам и маркетингу боксер супертяжелого дивизиона Владимир Кличко принял решение об окончании профессиональных выступлений. Украинец отказался от назначенного на ноябрь в Лас-Вегасе реванша с британским чемпионом Энтони Джошуа , который сулил обоим участникам колоссальную прибыль.

Один из лучших боксеров-супертяжеловесов (и вообще профессионалов) XXI века 41-летний Владимир Кличко объявил о завершении карьеры. Соответствующее заявление в четверг днем было опубликовано на официальном сайте спортсмена, который рухнул и перестал функционировать из-за массовых заходов обеспокоенной публики. Таким образом, реванш Кличко-младшего с чемпионом мира по версиям WBA и IBF Энтони Джошуа, предварительно запланированный на 11 ноября в Лас-Вегасе, точно не состоится.

Напомним, 29 апреля британец техническим нокаутом в 11-м раунде победил украинца на стадионе «Уэмбли» в присутствии 90 тыс. зрителей: этот бой стал одним из самых посещаемых в истории.



При этом и Кличко по ходу поединка имел хорошие шансы на досрочную победу.



Если верить открытым сведениям, боксеры заработали за пребывание на ринге по $13 млн



Их выступление получило положительные оценки критиков и в целом превзошло ожидания. Так что повторная встреча обещала собрать еще более солидную кассу. Планировалось, что шоу с участием двух олимпийских чемпионов (1996 и 2012 годов соответственно) примет 20-тысячная T-Mobile Arena. Стоимость платных трансляций оценивалась в $60-70 в зависимости от качества «картинки».



Ведущие аналитики называли готовящийся бой крупнейшим событием в супертяжелом весе для Лас-Вегаса за последние 20 лет.



«Я намеренно выждал несколько недель, чтобы принять взвешенное решение и убедиться в его правильности. После боя на «Уэмбли» должно было пройти достаточно времени, — приводит слова Кличко BoxingScene. –



В бытность боксером-любителем, а затем и профессионалом я добился всего, о чем только мог мечтать, и теперь хочу начать вторую, уже неспортивную карьеру.



Знаете, никогда не думал, что у меня получится такой длинный и невероятно успешный путь в боксе. Спасибо всем, кто всегда поддерживал меня. В первую очередь это касается моей семьи, команды и многочисленных фанатов».



По словам многолетнего менеджера украинского спортсмена Бернда Бенте, окончательное решение далось его подопечному особенно тяжело после «потрясающей битвы» на «Уэмбли». Отметим, что бой против Джошуа, несмотря на поражение, подавляющее большинство экспертов назвали одним из лучших в карьере Кличко.



«Владимир всегда подчеркивал, что уйдет на пенсию сразу, как только исчерпает мотивацию, — заметил Бенте. — Поэтому это окончательное решение.



В течение более десяти лет он доминировал в супертяжелом дивизионе. Сражался при аншлагах на крытых аренах и стадионах по всей планете, а миллионы поклонников следили за поединками по ТВ.



Для меня было большой честью сопровождать Владимира в этом уникальном путешествии».



Статистика поединков Кличко-младшего в профи остановилась на отметке «69». Дебютировав в ноябре 1996-го, вскоре после завоевания золотой медали Игр в Атланте, 198-сантиметровый спортсмен за более чем 20 лет беспрерывных выступлений одержал 64 победы (в том числе 53 досрочно) и потерпел пять поражений (4).



Впервые он уступил американскому «джорнимену» Россу Пьюрити в Киеве в конце 1998 года. В 2003-м проиграл ныне покойному южноафриканцу Корри Сандерсу, а год спустя — представителю США Леймону Брюстеру. После этого боя тренеры значительно изменили стиль Кличко, превратив его из остроатакующего боксера в расчетливого тактика и научив эффективно использовать свое преимущество в росте, весе и длине рук.





Кличко являлся чемпионом мира почти десять лет — с апреля 2006-го, когда отобрал у Криса Берда титул IBF, до знаменитого проигрыша британцу Тайсону Фьюри в ноябре 2015 года. В этом поединке украинец отдал значительно более молодому противнику сразу четыре чемпионских пояса — WBA, IBF, WBO и IBO.

По длительности чемпионской серии (и числу успешных защит) Кличко уступает лишь легендарному супертяжу 1940-50-х годов Джо Луису.



Определяющее влияние на формирование из украинского атлета бойца экстракласса оказал американский тренер Эмануэль Стюард. В октябре 2012 года он скончался на 69-м году жизни. Считается, что примерно в этот момент Кличко остановился в развитии.





Его часто критиковали за подбор соперников более слабого уровня и гораздо меньших габаритов. Однако и среди них присутствовали достойные оппоненты. Так, в разные годы Кличко победил по очкам экс-чемпиона WBA Дэвида Хэя из Великобритании и россиянина Александра Поветкина . Успешный реванш с Брюстером, победы над Султаном Ибрагимовым и Тони Томпсоном (дважды) также можно занести ему в актив.



Напомним, что старший брат Владимира, экс-многолетний чемпион мира WBC, а ныне мэр Киева Виталий Кличко оставил ринг в 2012-м также в возрасте 41 года.