Как Россия может остаться без Олимпиады-2018

Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) выпустило «дорожную карту», согласно которой уже осенью этого года Россия может вернуть себе «статус полного соответствия». Но удивительные ляпы со стороны чиновников и спортсменов могут встать на нашем пути к окончательному восстановлению
Новая «дорожная карта» от ВАДА на удивление скучна. Сначала там перечисляются достижения России на ниве борьбы с допингом. Потом ВАДА переходит к самому интересному: пунктам, которые еще предстоит выполнить. И первым же из них убивает наповал. «Ответственные за борьбу с допингом организации в России должны публично принять выводы расследования Макларена. В их число входят: Министерство спорта, РУСАДА и Национальный олимпийский комитет».
Дальше можно не читать. Не надо быть экстрасенсом, чтобы догадаться, что этот пункт не будет выполнен никогда. Иначе российский спорт может в принципе закрыться, а чиновники отправиться в лучшем случае в отставку, а в худшем — в места не столь отдаленные. Если бы наша страна была готова хоть что-то признать, это произошло бы еще год назад, когда каша только заваривалась. Признания не будет — и руководителям ВАДА это известно не хуже, чем нам.
Тем не менее, в «дорожной карте» есть еще целых 11 критериев, которые мы тоже должны выполнить. Все они технические: назначение нового генерального директора, аудит, финансирование UKAD и двух экспертов вплоть до апреля 2018-го и тому подобное. Нет сомнений, что РУСАДА с этим легко справится. И тогда тот самый критерий «номер один» о признании Макларена станет для нас мышеловкой.
Вот решат осенью комиссии Международного олимпийского комитета (МОК), что доклад Макларена выеденного яйца не стоит, и никакой допинговой системы в России не было. И тогда ВАДА ничто не мешает восстановить РУСАДА. Но если комиссии МОК придут к иному выводу, сколько бы ни бились наши над выполнением остальных 11 пунктов, никакого соответствия не будет, пока не исполнится первый. То есть, возможно, никогда.
В этой связи особую важность для России сейчас приобретает каждый официальный комментарий, каждый шаг. Неважно, кому он принадлежит — спортсмену, тренеру или чиновнику. Пока что комиссии МОК еще работают, а ВАДА настроено по отношению к нашей стране относительно дружелюбно. Былой негативизм уже в прошлом, пришло время для переговоров. Но мы ходим по тонкому льду, и опрокинуть может любое неосторожное слово. Очень жаль, что даже за последние дни мы допустили столько ненужных «ляпов», что и на год бы хватило.
«Дело Зарипова» — сигнал из прошлого
Хоккеист Данис Зарипов стал для России первой крупной звездой в олимпийских видах, попавшейся на допинге в течение 2017 года. В организме хоккеиста были обнаружены сразу два запрещенных препарата — псевдоэфедрин и гидрохлортиазид. Оба не повышают производительность конкретно в хоккее, но могут скрывать употребление других допинговых препаратов. Зарипов закономерно получил два года дисквалификации. На самом деле, ему еще повезло: стандартный срок, да еще при обнаружении сразу двух препаратов — это четыре года. И не было бы никакой проблемы, если бы сам хоккеист вдруг решил обжаловать это решение. Карьера в любом случае на излете, средства идти в Спортивный арбитражный суд в Лозанну позволяют — так почему бы не рискнуть?
Куда удивительнее, что в стремлении отменить дисквалификацию Зарипова поддерживает не только руководство собственного клуба, но и лиги. Официальные лица КХЛ публично высказали идею о создании собственной антидопинговой лаборатории. Если подобное произойдет, российские хоккеисты не смогут играть не только на Олимпиаде, но и вообще во всех международных турнирах.
Если же мы все же добиваемся признания ВАДА, публичная защита Зарипова со стороны официальных лиц — это практически акт самосожжения. Подобное «прокатывало» лет десять назад, когда каждый пойманный на допинге становился для болельщиков чуть ли не мучеником. С тех пор изменилось даже национальное самосознание. На форумах биатлонистов, лыжников или легкоатлетов слов поддержки в адрес допингеров вы не найдете. Странно, что некоторые чиновники продолжают жить, словно в прошлом веке.
Как получить четыре года за мельдоний
Всероссийская федерация легкой атлетики на днях объявила о дисквалификациях шестерых спортсменов. Что само по себе грустно: почти все эти люди попались в течение последнего года, то есть уже в разгар допинговых скандалов. Ни наблюдение со стороны UKAD, ни санкции в адрес федерации их не остановили. Но даже на этом фоне выделяется бегун на 400 м с барьерами Иван Худяков. Его проба, взятая в апреле этого года, показала наличие… мельдония!
Можете себе представить, чтобы действующий спортсмен вообще не слышал о мельдониевом скандале? Чтобы имена Марии Шараповой, Юлии Ефимовой и десятков других его «жертв» ни о чем не говорили? Причем мельдоний, как известно, сам по себе не повышает спортивных результатов. У него есть десятки разрешенных аналогов. Так чем должен был думать бегун, чтобы после всего случившегося взять и принять таблетку милдроната?! Это решение стоило Худякову четырех лет дисквалификации (сравните с Зариповым, который получил два), а федерации — совершенно не нужного случая с положительной пробой.
Отметилось в категории необязательных провалов на днях и Министерство спорта. Биатлонисты Ирина Старых и Александр Логинов получили звание заслуженных мастеров спорта. Причем оба только в прошлом сезоне вышли из допинговых дисквалификаций (соответственно, на три и на два года). А положение самого же Минспорта гласит: «Основаниями для отказа в присвоении почетных спортивных званий являются: … спортивная дисквалификация спортсмена на срок более одного года за нарушение правил вида спорта или за использование допинговых средств и (или) методов (для присвоения почетных спортивных званий „Заслуженный мастер спорта России“, „Заслуженный тренер России“).
Оба документа — о присвоении спортсменам званий и об основаниях для отказа в этих самых званиях — опубликованы на одном и том же сайте. Формально Министерство спорта ничего не нарушило. Основание для отказа не носит обязательный характер, им можно воспользоваться, а можно — и нет. Но в нынешней обстановке лучше бы Минспорта свое право сказать „нет“ использовало. Хотя бы приняв в расчет, что лучше уж дать Логинову и Старых звание ЗМС за Олимпиаду, а не за чемпионат Европы. Дай бог, чтобы по итогам осени этот Пхенчхан у нас был.