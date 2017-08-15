ЦСКА едет в Швейцарию за деньгами

Последний шаг ЦСКА к €25 млн

Московский ЦСКА в последней стадии квалификации на пути к групповой стадии Лиги чемпионов сыграет первый матч против швейцарского «Янг Бойз» на выезде. Армейцы подходят к игре без потерь и в хорошем настроении, чего не скажешь об их сопернике.

Московскому ЦСКА остался один шаг до попадания в групповой этап Лиги чемпионов. Эта задача является краеугольным камнем в жизнеобеспечении клуба. Выход в основную сетку главного еврокубка позволит армейцам пополнить клубную кассу примерно на €25 млн





Для живущего последние годы в режиме строгой экономии клуба Евгения Гинера эти деньги просто необходимы. Собственно, получив призовые от участия в главном клубном турнире Европы, ЦСКА сможет провести давно назревшее усиление состава, купив два-три футболиста.

Именно поэтому арме йцы так радовались поражениям на предыдущей стадии трех клубов, которые стояли в клубном рейтинге континента выше российского вице-чемпиона. Если бы в последний раунд квалификации прошли хотя бы две команды из трио «Аякс», «Виктория» (Пльзень), «Динамо» (Киев), ЦСКА попал бы во вторую корзину при жеребьевке.



Но встречи в квалификации с английским «Ливерпулем», итальянским «Наполи» и испанской «Севильей» помогли избежать французская «Ницца», румынская «Стяуа» и как раз швейцарский «Янг Бойз».



Желто-черные сотворили настоящий камбэк против вице-чемпиона Украины, выиграв дома со счетом 2:0 после болезненного поражения в Киеве (1:3).



Вообще, «молодые парни» не так уж и молоды — это один из самых старых клубов альпийской страны, основанный еще в 1898 году, а свой первый национальный чемпионат выигравший в начале прошлого века — в 1903.



11-кратный чемпион Швейцарии, 6-кратный обладатель Кубка Швейцарии, по разу выигравший Кубок швейцарской лиги и Суперкубок страны в последний раз выигрывал золото национального первенства в 1986 году, а до того брал чемпионство в 1960.



Впрочем, в последние годы «Янг Бойз» выступает стабильно и уверенно. Три последних сезона эта команда неизменно финиширует в национальном чемпионате на второй строчке. Интересно, что на ней же желто-черные идут и сейчас, после четырех туров чемпионата.





Команда Адольфа Хюттера блестяще начала сезон с домашней победы над лучшей командой страны «Базелем» (2:0), затем выиграла еще две встречи, но в последней игре чемпионата была уничтожена на своем поле не набравшим к тому моменту ни одного очка «Туном» (0:4).



Не в последнюю очередь это связано с потерями «Янг Бойз». У швейцарцев переполнен лазарет, в котором находятся пятеро важных футболистов команды, включая известных в Европе защитника сборной Швейцарии и капитана команды Стефана фон Бергена, а также французского форварда Гийома Оаро , долго игравшего в Лиге 1 за «ПСЖ» и «Бордо».



Так что из настоящих звезд и звездочек против ЦСКА, видимо, сыграет только сербский вингер Миралем Сулеймани, против которого подопечным Виктора Гончаренко нужно действовать особенно внимательно.



В отличие от соперника, ЦСКА подходит к противостоянию в приподнятом настроении. А как еще могло быть после победы в дерби над московским «Спартаком» , да еще одержанной в таком стиле.



Красно-синие уступали после гола Марио Пашалича в начале второго тайма, но в концовке сумели за две минуты превратить поражение в победу.

Именно с Головиным связаны главные надежды болельщиков российского клуба, и именно его больше всего опасаются в Швейцарии.



Интересно, что «Янг Бойз» является партнером немецкой «Боруссии» из Дортмунда, которой приписывают определенный интерес к молодому футболисту сборной России.





Более того, скауты «шмелей» вроде как даже приезжали в Москву на дерби, чтобы просмотреть Головина и лидера «Спартака» Квинси Промеса в деле и остались под впечатлением именно от игры россиянина.

ЦСКА, конечно, является фаворитом противостояния. Главными еврокубковыми успехами соперника были полуфинал еще Кубка чемпионов в 1959 году, когда выиграв первый матч у французского «Реймса» дома благодаря единственному голу, «Янг Бойз» крупно уступил на выезде (0:3), а также четвертьфинал Кубка УЕФА-1987/88 против будущего финалиста «Аякса» (0:1, 0:1).



Впрочем, расслабляться команде Гончаренко не стоит, пусть у белорусского специалиста в строю весь состав. ЦСКА обязательно нужно забивать в Швейцарии и ни в коем случае не проигрывать, иначе «Янг Бойз» может и не отпустить в ответной встрече, «застегнувшись на все пуговицы».