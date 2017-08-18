В чем сила, брат? В деньгах!

Завтра — московское футбольное дерби «Спартак» — «Локомотив». Считается, что эти клубы спорят за чемпионский титул с «Зенитом» . Хотя, на мой взгляд, уже ясно, что питерцев можно короновать досрочно: ни один клуб не в силах составить им конкуренцию. В чем сила, «Зенит»? Ясное дело: в деньгах. Имея в спонсорах «Газпром» , легко подмять под себя весь национальный футбол. Аналогичная ситуация в хоккее, где опекаемый «Газпромом» СКА нацеливается на второй Кубок Гагарина подряд.

Конечно, иногда и за деньги победу не купить. Но пока у «Зенита» все складывается, и глава «Газпрома» Алексей Миллер уже поздравил болельщиков с «чемпионской игрой». От дальнейших планов и вовсе кружится голова: как заявил президент «Зенита» Сергей Фурсенко , через три-четыре года команда намерена выиграть Лигу чемпионов, а также войти в топ-10 футбольных брендов мира.

На этом фоне конкуренты питерцев смотрятся незавидно. Действующий чемпион «Спартак» пока может похвастать лишь защитником Тигиевым из «Анжи» (1 млн) да малоизвестными балканскими игроками Пашаличем и Петковичем, которых удалось заполучить бесплатно. Оправдываться приходится тренеру красно-белых Массимо Каррере: «У каждого клуба своя философия…»

Сопернику «Спартака» по предстоящему дерби «Локомотиву» тоже не позавидуешь. Травма вывела из строя единственного нападающего «железнодорожников» Ари, команде, по сути, приходится играть без форвардов. А кто будет забивать? Президент «Локо» Илья Геркус тоже настроен философски: «Понимаю, болельщикам хочется, чтобы мы навязали „Зениту“ борьбу за лидерство. Однако ресурсами мы скромнее, и сейчас нет условий, чтобы бросить вызов. Наша цель — наигрывать молодежь и занять место в пятерке».

И в ЦСКА рассуждают похожим образом: «Как конкурировать с „Зенитом“? Воспитывать своих игроков, искать молодых и неизвестных», — рассуждает президент клуба Евгений Гинер . Этим летом в графе «траты» у них значится 0, а паре защитников Сергей Игнашевич — Василий Березуцкий стукнуло 73 года на двоих.