В чем сила, брат? В деньгах! 

Завтра — московское футбольное дерби «Спартак» — «Локомотив». Считается, что эти клубы спорят за чемпионский титул с «Зенитом». Хотя, на мой взгляд, уже ясно, что питерцев можно короновать досрочно: ни один клуб не в силах составить им конкуренцию. В чем сила, «Зенит»? Ясное дело: в деньгах. Имея в спонсорах «Газпром», легко подмять под себя весь национальный футбол. Аналогичная ситуация в хоккее, где опекаемый «Газпромом» СКА нацеливается на второй Кубок Гагарина подряд.
Леандро Паредес, Себастьян Дриусси, Эмануэль Маммана, Матиас Краневиттер, Далер Кузяев, Денис Терентьев, Александр Ерохин, Дмитрий Полоз, Кристиан Нобоа — все это новички «Зенита» в нынешнее трансферное окно. Сумма покупок — 68 млн евро. Год-два назад питерцы тоже доминировали на нашем рынке — правда, в соответствии с курсом на импортозамещение собирали под знамена местных звезд (Дзюба, Кокорин, Жирков). Теперь опять черед легионеров. Похоже, кризис закончился?
Конечно, иногда и за деньги победу не купить. Но пока у «Зенита» все складывается, и глава «Газпрома» Алексей Миллер уже поздравил болельщиков с «чемпионской игрой». От дальнейших планов и вовсе кружится голова: как заявил президент «Зенита» Сергей Фурсенко, через три-четыре года команда намерена выиграть Лигу чемпионов, а также войти в топ-10 футбольных брендов мира.
На этом фоне конкуренты питерцев смотрятся незавидно. Действующий чемпион «Спартак» пока может похвастать лишь защитником Тигиевым из «Анжи» (1 млн) да малоизвестными балканскими игроками Пашаличем и Петковичем, которых удалось заполучить бесплатно. Оправдываться приходится тренеру красно-белых Массимо Каррере: «У каждого клуба своя философия…»
Сопернику «Спартака» по предстоящему дерби «Локомотиву» тоже не позавидуешь. Травма вывела из строя единственного нападающего «железнодорожников» Ари, команде, по сути, приходится играть без форвардов. А кто будет забивать? Президент «Локо» Илья Геркус тоже настроен философски: «Понимаю, болельщикам хочется, чтобы мы навязали „Зениту“ борьбу за лидерство. Однако ресурсами мы скромнее, и сейчас нет условий, чтобы бросить вызов. Наша цель — наигрывать молодежь и занять место в пятерке».
И в ЦСКА рассуждают похожим образом: «Как конкурировать с „Зенитом“? Воспитывать своих игроков, искать молодых и неизвестных», — рассуждает президент клуба Евгений Гинер. Этим летом в графе «траты» у них значится 0, а паре защитников Сергей Игнашевич — Василий Березуцкий стукнуло 73 года на двоих.
Остальным клубам, затянувшим пояса еще крепче, мысли о соперничестве с «Зенитом» и в голову не приходят. И хотя глава российского футбола Виталий Мутко дежурно уверяет, что из гонки за золото пока «никого списывать не надо и сезон должен получиться интересным», поверить ему трудно. Букмекеры во всяком случае не смогли: после второго тура они оценили вероятность завоевания «Зенитом» титула в 2,05 чем цифра ближе к 1, тем вероятнее), на этой же неделе питерцы «упрочились» до 1,3. Похоже, главная интрига убита, чемпионом может стать единственный сильный среди слабых…
Тем временем хоккейный клуб СКА из Санкт-Петербурга также нацелен на трансферные рекорды. Каждое лето детище «Газпрома» устраивает шопинг. Показательным в этом смысле было прошлое межсезонье, когда помимо переходов из НХЛ (Павел Дацюк, Виктор Тихонов-младший, Сергей Плотников, Александр Хохлачев) клубу удалось заполучить тренерский штаб сборной России во главе с Олегом Знароком. Результат не заставил себя ждать: в минувшем сезоне СКА уверенно взял Кубок Гагарина. Теперь предстоит защищать трофей, и СКА не скупится: армейские свитера уже примерили один из лучших игроков ЧМ-2017 Владислав Гавриков (экс-«Локомотив») и швед Давид Рундблад из НХЛ. Букмекеры записали питерцев в фавориты сезона.