Кому из футболистов разрешили принимать допинг

Международная группа хакеров Fancy Bears выпустила очередную публикацию, которая на этот раз оказалась посвященной футболу. По информации хакеров, за последние два года, вопреки заявлениям ФИФА, положительные допинг-пробы были зафиксированы у 350 спортсменов, среди которых и один футболист, анализ которого исследовался в московской лаборатории.
«Команда Fancy Bears публикует материал, полученный из разных источников, связанных с футболом. Футболисты и официальные лица единодушно утверждают, что этот вид спорта свободен от допинга. Наша команда воспринимала эти многочисленные утверждения как вызов, и теперь мы докажем, что они лгут, — говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте хакерской группы. — Вы можете изучить документы WADA, показывающие, что более 150 игроков были пойманы на допинге в 2015 году. В следующем году это число увеличилось до 200 спортсменов».
Среди прочих, положительной оказалась допинг-проба, взятая 3 марта 2015 года и проанализированная в московской лаборатории Российским антидопинговым агентством (РУСАДА) 12 марта.
В пробе футболиста, чье имя не называется, был обнаружен препарат фуросемид, относящийся к диуретикам (мочегонным препаратам), так называемым «маскирующим агентам», с помощью которых спортсмены скрывают употребление допинга.
По всей видимости, речь идет о 20-летней футболистке Камиле Алексеевой. Алексеева вызывалась в юниорскую и молодежную сборные России и по решению общероссийских федераций по видам спорта отбывала двухлетнюю дисквалификацию с 23 марта 2015 года по 22 марта 2017 года за употребление диуретиков и других маскирующих агентов.
Последним громким делом в российском спорте, связанным с фуросемидом, была дисквалификация лучшего бомбардира Кубка Гагарина прошлого сезона, форварда Даниса Зарипова, вернувшегося летом из магнитогорского «Металлурга» в казанский «Ак Барс».
В результате самый титулованный игрок Континентальной хоккейной лиги (единственный четырехкратный обладатель Кубка Гагарина) был дисквалифицирован на два года, и его контракт с казанским клубом был расторгнут.
Среди других положительных проб, которые приводятся в файлах, предложенных Fancy Bears для скачивания, можно отметить пробы, взятые в Мадриде и Барселоне в 2015 и 2016 годах. В столице Испании положительный результат дали четыре теста, в Каталонии — пять. При этом в двух случаях тесты из Барселоны (от 26 мая и 17 июня 2015 года) показали наличие в организме футболиста каннабиноидов.
Впрочем, положительные допинг-тесты сдавались не только в Испании, но и в других ведущих европейских футбольных странах: Англии, Италии, Германии, Франции.
Также Fancy Bears опубликовали данные о терапевтических исключениях, выданных для футболистов, принявших участие в чемпионате мира 2010 года в ЮАР.
Международная футбольная федерация (ФИФА) и WADA выдали на ЧМ-2010 командам, принявшим участие в финальной части мундиаля, 26 терапевтических исключений.
Больше других исключений для своих футболистов получила Аргентина, где соответствующие документы получили Диего Милито, Карлос Тевес, Хуан-Себастьян Верон, Габриэль Хайнце и Вальтер Самуэль, почему-то указанный в документах как «Самуэль Ваттер».
Сразу четыре футболиста сборной Германии — Деннис Аого, Кристиан Треш, Марио Гомез и запасной голкипер Ханс-Йорг Бутт — получили разрешение на сальбутамол, противоастматический ингалятор.
Другими известными футболистами с терапевтическими исключениями на мундиале 2010 года были итальянцы Мауро Каморанези и Винченцо Яквинта, а также голландец Дирк Кюйт, добравшийся со своей сборной до финала турнира.
Среди прочих, с терапевтическим исключением выступал на Кубке мира словацкий форвард Мартин Якубко, прилетевший в ЮАР в качестве игрока московского «Динамо», а ранее выступавший на протяжении многих лет за раменский «Сатурн» и «Химки».
Уже после Якубко еще раз вернулся в РФПЛ и провел несколько лет в пермском «Амкаре», за который отличился 9 раз.
На ЧМ-2010 Якубко было разрешено употреблять препарат будесонид, являющийся глюкокортикоидом и оказывающим противовоспалительное и противоаллергическое действие.
«Пока говорить о каких-то последствиях для спортсменов рано — необходимо сначала установить, что за документы были опубликованы хакерами, содержатся ли в них доказательства использования допинга, — заявил в разговоре с корреспондентом «Газеты.Ru» адвокат Олег Сухов.
— Вполне может быть, что это очередные документы с обвинениями, которые не повлекут за собой никаких юридических последствий, но станут причиной репутационных потерь спортсменов, которые будут в них фигурировать.
Если же будет доказано, что конкретные спортсмены действительно употребляли допинг, то действия клубов-работодателей будут зависеть от условий контрактов между ними и футболистами.