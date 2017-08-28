Чем берет Курбан Бердыев

Одному из самых успешных футбольных тренеров постсоветского пространства Курбану Бердыеву исполняется 65 лет. Перебравшись на работу в Россию в 2000 году, он очень быстро зарекомендовал себя как прирожденный стратег игры, продемонстрировал глубокие знания тактических схем и навыки психолога. Среди главных достижений Бердыева — две победы в чемпионате России и триумф над испанской «Барселоной» с казанским «Рубином», а также серебро Премьер-лиги и выигрыш у немецкой «Баварии» с «Ростовом».
Одному из лучших тренеров России Курбану Бердыеву в пятницу исполняется 65 лет. Наставник казанского «Рубина» — третий по старшинству из практикующих специалистов отечественной Премьер-лиги после 71-летнего Гаджи Гаджиева и 70-летнего Юрия Семина. Среди россиян кроме него лишь Олег Романцев, Валерий Газзаев, Леонид Слуцкий и Семин выигрывали чемпионат страны более одного раза.
Уроженец Ашхабада и туркмен по национальности, Бердыев был неплохим игроком. Выступавший на позициях защитника и хавбека универсал успел засветиться в ростовских СКА и «Ростсельмаше», но всесоюзную известность приобрел в эпоху выступлений за «Кайрат» из Алма-Аты. В первой половине 1980-х Бердыев зарекомендовал себя как мастер тонкого паса и один из лучших исполнителей стандартных положений.
Дослужившись до капитанской повязки, футболист обнаружил в себе организаторские задатки и осознал, что пользуется высоким авторитетом среди партнеров.
Уже в 1986 году Бердыев принял «Химик» из Джамбула, и с тех пор почти не прерывал практикующую деятельность.
После распада СССР Бердыев остался работать в Казахстане. Ему доверили лучший клуб обретшей независимость страны, однако это уже был совсем не тот «Кайрат», что гремел в первой союзной лиге и больно щипал завсегдатаев «вышки».
Поэтому Бердыев попробовал трудоустроиться в Турции, где не нашел общего языка с руководством «Генчлербирлиги», возглавлял «Нису» из родного Ашхабада и сборную Туркмении.
На российских просторах будущий гуру объявился в 2000 году. Его первым пристанищем стал смоленский «Кристалл», с которым Бердыев быстро заявил о себе в первом дивизионе. Обладавший скромными возможностями провинциальный клуб прочно держался на плаву, периодически кусая фаворитов.
Не случайно уже в августе 2001-го тренера пригласили в «Рубин», который возрождался из пепла и ставил перед собой амбициозные задачи.
Уже в следующем году Бердыев вывел Казань в Премьер-лигу. Дебют в элите ознаменовался для региона исторической бронзой. Собранный наставником селекционный отдел почти не ошибался при выборе иностранных футболистов, сыгравших в итоге важную роль и в последовавших успехах.
При Бердыеве «Рубин» дважды выиграл чемпионат России (2008, 2009), завоевал Кубок и два Суперкубка страны. Особенно прославился специалист благодаря успешному противостоянию с самой «Барселоной» в Лиге чемпионов: победа и две ничьи при одном поражении.
В Лиге Европы-2012/13 казанцы сумели достигнуть четвертьфинала, где в равной борьбе уступили лондонскому «Челси».
Причем победили в номинально домашней игре, из-за неготовности поля в Казани состоявшейся в московских «Лужниках».
В конце того года Бердыев покинул тренерский мостик, хотя мог задержаться в «Рубине» еще дольше. По мере завоевания титулов и укрепления собственного статуса он стремился расширить свое влияние в клубе. Как следствие, вступил в конфликт с людьми из руководства, не желавшими ослаблять позиции.
Чуть позже примерно по той же причине Бердыев едва не бросил «Ростов» после сенсационного вице-чемпионства. Летом 2016-го он уже было оставил должность наставника, но давно выработанное чутье заставило его передумать и согласиться на «гибридную» должность тренера-вице-президента. Бердыев нисколько не прогадал: ростовчане триумфально выступили в Лиге чемпионов,
где среди прочих прихлопнули мюнхенскую «Баварию» (3:2), а затем продвинулись до 1/8 финала Лиги Европы и в совершенно равной борьбе уступили дорогу английскому «Манчестер Юнайтед» (1:1, 0:1).
Хитрый Бердыев не только получил от регионального правительства медаль ордена «За заслуги перед Ростовской областью», но и сумел «выбить» себе широкие полномочия и возможность оставаться в тени. На тренерской скамейке в последний год работы его представлял Дмитрий Кириченко, а на послематчевых пресс-конференциях Иван Данильянц.
Вообще помощники внесли значительный вклад в успехи Бердыева. Он с первых же этапов российской карьеры проявил себя на зависть верным собственному окружению. Его бессменные ассистенты Виталий Кафанов (тренер вратарей) и Якуб Уразсахатов приехали за своим шефом еще в Смоленск. Давно работают с Бердыевым его правая рука Данильянц, переводчик Юрий Солано, Александр Мацюра, аналитик Владимир Кулаев.
Для игроков он тоже как отец солдатам. Не случайно же практически весь состав «Ростова» разбежался вслед за уходом тренера. А многие исполнители не раз подчеркивали: мы на берегах Дона ровно до тех пор, пока с нами Бердыев.
Как и у многих, у него есть явные любимчики. Например, едва заступив на работу в «Ростов», он позвал группу игроков, с которой сотрудничал еще в Казани и которую решил сделать костяком на новом месте. Так в стан желто-синих переехали Сесар Навас, Александр Бухаров, Кристиан Нобоа, Сердар Азмун. Ныне иранец снова в «Рубине» с любимым тренером. Испанца и эквадорца ждут здесь со дня на день. Существует такая возможность и для россиянина.
Ну а первыми этим летом с Дона на Волгу перебрались Сослан Джанаев и Федор Кудряшов. Надо полагать, очень рады шансу вновь поработать с Бердыевым опытнейшие Сергей Рыжиков и Гекдениз Карадениз.
Вообще «Рубину» многое светило в текущем сезоне, если бы не сложное финансовое состояние. О проблемах Бердыев рассказал после победы над «Анжи» в шестом туре (6:0). Через пару дней в «Ганновер» был продан лучший нападающий бразилец Жонатас. Ожидаются и другие потери.
Похоже, как и «Ростову» в последние годы, «Рубину» останется надеяться только на фактор Бердыева. Ведь в нашем футболе его личность значит немного больше, чем даже состав команды. Он приучил к волшебству. А про умение Бердыева выстроить надежную крепость у своих ворот давно сложены легенды. Под его руководством и самый безнадежный защитник превращается вдруг в столпа обороны. Весьма популярен термин «футбол по-бердыевски»: связать противника по рукам и ногам сзади, а затем что-то «воткнуть» впереди.
При этом сам тренер всегда хотел уйти от репутации специалиста по обороне. Его мечтой была и остается «тики-така» «Барселоны».
Вот только исполнителей соответствующего уровня под рукой Бердыева никогда не было.
Возможно, из-за стереотипного представления о Бердыеве как о конструкторе незрелищного закрытого футбола год назад сорвались перспективные варианты его дальнейшего трудоустройства. Специалист, это известно, вел переговоры со «Спартаком» и сборной России. Газеты трубили о грядущем назначении, однако на первом месте предпочли сохранить Дмитрия Аленичева, а на втором доверились Станиславу Черчесову. Учитывая последовавшие евродостижения «Ростова», Бердыев-то явно не прогадал…