Чем берет Курбан Бердыев

Курбан Бердыев: гений тактики и отец солдатам

Одному из самых успешных футбольных тренеров постсоветского пространства Курбану Бердыеву исполняется 65 лет. Перебравшись на работу в Россию в 2000 году, он очень быстро зарекомендовал себя как прирожденный стратег игры, продемонстрировал глубокие знания тактических схем и навыки психолога. Среди главных достижений Бердыева — две победы в чемпионате России и триумф над испанской «Барселоной» с казанским «Рубином» , а также серебро Премьер-лиги и выигрыш у немецкой «Баварии» с «Ростовом».



Уроженец Ашхабада и туркмен по национальности, Бердыев был неплохим игроком. Выступавший на позициях защитника и хавбека универсал успел засветиться в ростовских СКА и «Ростсельмаше» , но всесоюзную известность приобрел в эпоху выступлений за «Кайрат» из Алма-Аты. В первой половине 1980-х Бердыев зарекомендовал себя как мастер тонкого паса и один из лучших исполнителей стандартных положений.

Дослужившись до капитанской повязки, футболист обнаружил в себе организаторские задатки и осознал, что пользуется высоким авторитетом среди партнеров.



Уже в 1986 году Бердыев принял «Химик» из Джамбула, и с тех пор почти не прерывал практикующую деятельность.



После распада СССР Бердыев остался работать в Казахстане. Ему доверили лучший клуб обретшей независимость страны, однако это уже был совсем не тот «Кайрат», что гремел в первой союзной лиге и больно щипал завсегдатаев «вышки».



Поэтому Бердыев попробовал трудоустроиться в Турции, где не нашел общего языка с руководством «Генчлербирлиги», возглавлял «Нису» из родного Ашхабада и сборную Туркмении.



На российских просторах будущий гуру объявился в 2000 году. Его первым пристанищем стал смоленский «Кристалл», с которым Бердыев быстро заявил о себе в первом дивизионе. Обладавший скромными возможностями провинциальный клуб прочно держался на плаву, периодически кусая фаворитов.



Не случайно уже в августе 2001-го тренера пригласили в «Рубин», который возрождался из пепла и ставил перед собой амбициозные задачи.



Уже в следующем году Бердыев вывел Казань в Премьер-лигу. Дебют в элите ознаменовался для региона исторической бронзой. Собранный наставником селекционный отдел почти не ошибался при выборе иностранных футболистов, сыгравших в итоге важную роль и в последовавших успехах.



При Бердыеве «Рубин» дважды выиграл чемпионат России (2008, 2009), завоевал Кубок и два Суперкубка страны. Особенно прославился специалист благодаря успешному противостоянию с самой «Барселоной» в Лиге чемпионов: победа и две ничьи при одном поражении.



В Лиге Европы-2012/13 казанцы сумели достигнуть четвертьфинала, где в равной борьбе уступили лондонскому «Челси».



Причем победили в номинально домашней игре, из-за неготовности поля в Казани состоявшейся в московских «Лужниках».



В конце того года Бердыев покинул тренерский мостик, хотя мог задержаться в «Рубине» еще дольше. По мере завоевания титулов и укрепления собственного статуса он стремился расширить свое влияние в клубе. Как следствие, вступил в конфликт с людьми из руководства, не желавшими ослаблять позиции.



Чуть позже примерно по той же причине Бердыев едва не бросил «Ростов» после сенсационного вице-чемпионства. Летом 2016-го он уже было оставил должность наставника, но давно выработанное чутье заставило его передумать и согласиться на «гибридную» должность тренера-вице-президента. Бердыев нисколько не прогадал: ростовчане триумфально выступили в Лиге чемпионов,





где среди прочих прихлопнули мюнхенскую «Баварию» (3:2), а затем продвинулись до 1/8 финала Лиги Европы и в совершенно равной борьбе уступили дорогу английскому « Манчестер Юнайтед » (1:1, 0:1).



Хитрый Бердыев не только получил от регионального правительства медаль ордена «За заслуги перед Ростовской областью», но и сумел «выбить» себе широкие полномочия и возможность оставаться в тени. На тренерской скамейке в последний год работы его представлял Дмитрий Кириченко , а на послематчевых пресс-конференциях Иван Данильянц



Вообще помощники внесли значительный вклад в успехи Бердыева. Он с первых же этапов российской карьеры проявил себя на зависть верным собственному окружению. Его бессменные ассистенты Виталий Кафанов (тренер вратарей) и Якуб Уразсахатов приехали за своим шефом еще в Смоленск. Давно работают с Бердыевым его правая рука Данильянц, переводчик Юрий Солано , Александр Мацюра, аналитик Владимир Кулаев.

Для игроков он тоже как отец солдатам. Не случайно же практически весь состав «Ростова» разбежался вслед за уходом тренера. А многие исполнители не раз подчеркивали: мы на берегах Дона ровно до тех пор, пока с нами Бердыев.





Как и у многих, у него есть явные любимчики. Например, едва заступив на работу в «Ростов», он позвал группу игроков, с которой сотрудничал еще в Казани и которую решил сделать костяком на новом месте. Так в стан желто-синих переехали Сесар Навас, Александр Бухаров Кристиан Нобоа , Сердар Азмун. Ныне иранец снова в «Рубине» с любимым тренером. Испанца и эквадорца ждут здесь со дня на день. Существует такая возможность и для россиянина.

Вообще «Рубину» многое светило в текущем сезоне, если бы не сложное финансовое состояние. О проблемах Бердыев рассказал после победы над «Анжи» в шестом туре (6:0). Через пару дней в «Ганновер» был продан лучший нападающий бразилец Жонатас. Ожидаются и другие потери.



Похоже, как и «Ростову» в последние годы, «Рубину» останется надеяться только на фактор Бердыева. Ведь в нашем футболе его личность значит немного больше, чем даже состав команды. Он приучил к волшебству. А про умение Бердыева выстроить надежную крепость у своих ворот давно сложены легенды. Под его руководством и самый безнадежный защитник превращается вдруг в столпа обороны. Весьма популярен термин «футбол по-бердыевски»: связать противника по рукам и ногам сзади, а затем что-то «воткнуть» впереди.



При этом сам тренер всегда хотел уйти от репутации специалиста по обороне. Его мечтой была и остается «тики-така» «Барселоны».



Вот только исполнителей соответствующего уровня под рукой Бердыева никогда не было.

