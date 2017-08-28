Месси теряет в цене

Знаменитый аргентинский футболист проиграл португальцу Роналду битву за титул лучшего игрока года по версии УЕФА

Напомним, что Месси и Роналду дважды удостаивались этой награды в прошлом. Аргентинцу она вручалась по итогам сезонов 2010/11 и 2014/15, а португалец награждался после сезонов 2013/14 и 2015/16. Помимо них лауреатами становились Андрес Иниеста (сборная Испании, "Барселона") за сезон 2011/12 и Франк Рибери (сборная Франции, "Бавария") за сезон 2012/13.

В этом году удача вновь улыбнулась лидеру сборной Португалии. Также Роналду был отмечен УЕФА как лучший нападающий по итогам прошлой Лиги чемпионов.

В остальных номинациях статуэтки получили Джанлуиджи Буффон как лучший вратарь ЛЧ, Серхио Рамос из "Реала" как лучший защитник ЛЧ, а еще один представитель "королевского клуба" Лука Модрич удостоился приза как лучший полузащитник ЛЧ.

Думается, что после гала-вечера в Монако футбольный мир получит новую пищу для разговоров. Не секрет, что даже переход бразильца Неймара из "Барсы" в парижский ПСЖ за неслыханные деньги — 222 миллиона евро в последние дни ушел на второй план. Все внимание приковано к Лео Месси, который якобы расхотел играть в Испании. Контракт 30-летнего аргентинца и каталонского клуба рассчитан до 30 июня 2018 года. В конце июля текущего года испанский клуб анонсировал продление соглашения с Месси на более длительный срок, однако официальная церемония подписания нового контракта до сих пор не состоялась.

Причин этому масса. Во-первых, руководство "Барселоны" в лице президента клуба Хосепа Бартомеу было возмущено совместными фото Неймара с лидерами команды Лионелем Месси, Иваном Ракитичем и Луисом Суаресом . Боссы "Барсы" считают, что, поскольку они подали на Неймара в суд за одностороннее расторжение контракта, футболисты, оставшиеся в команде, не имеют право нарушать "корпоративную этику". Но суперзвезды очень не любят, когда им начинают диктовать правила поведения. Поговаривают и о том, что сам Месси по совету отца решил не отставать от Неймара и пересмотрел сумму прописью в новом договоре, которая шокировала Бартомеу. Но одними словесными угрозами Лионель не ограничился, и накануне его отец Хорхе Месси провел встречу со спортивным директором английского "Манчестер Сити" Чики Бегиристайном.

По информации коллег из газеты Mundo Deportivo, англичане рассчитывают воспользоваться задержкой с подписанием нового соглашения между "Барселоной" и форвардом сборной Аргентины, намереваясь выплатить прописанную в его контракте сумму отступных в размере… 300 миллионов евро!

Впрочем, эксперты видят еще один вариант развития событий — Месси доигрывает в Испании оставшийся по контракту год и далее уходит в "Манчестер" совершенно бесплатно.

При этом президент "Барселоны" Хосеп Бартомеу старается выглядеть спокойным и пообещал журналистам, что непременно найдет общий язык со строптивым "коротышкой":

— Мы вместе будем на гала-вечере в Монако. Думаю, что сможем поговорить с глазу на глаз и решить все проблемы. Я надеюсь, что скоро мы сможем объявить о продолжении сотрудничества.

Может быть, после того как титул лучшего игрока УЕФА ушел к другому, Месси и правда станет сговорчивее. Ранее сам футболист в многочисленных интервью не раз подчеркивал, что для него "Барса" — это семья. Может, и правда, несмотря на громкие заявления, размолвка закончится мирно.