19-летняя Липницкая ушла из спорта

Липницкая завершила карьеру

Олимпийская чемпионка Сочи-2014 в командном турнире Юлия Липницкая завершила карьеру. На момент ухода из спорта фигуристке было 19 лет.



Согласно появшемуся в сети комментарию матери спортсменки, Юлия сообщила руководству федерации о своем уходе еще в апреле. Причиной такого решения стала болезнь фигуристки. Мать спортсменки отметила, что Липницкая проходила трехмесячное лечение от анорексии.



Наставник спортсменки Алексей Урманов в интервью «Газете.Ru» не стал опровергать информацию о решении спортсменки завершить карьеру.



«Пока не отвечаю на вопросы об уходе Юлии», — сообщил Урманов.





Руководство Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) после контрольных прокатов в Сочи встретится со спортсменкой и ее тренером Алексеем Урмановым, чтобы обсудить дальнейшие планы фигуристки, сообщил генеральный директор ФФККР Александр Коган

«Липницкая, как известно, не будет участвовать в контрольных прокатах в Сочи. Но после прокатов мы будем встречаться и обсуждать с Юлей и Урмановым их дальнейшие планы», — цитирует Когана «Р-Спорт».



Президент России Владимир Путин и Юлия Липницкая на XXII зимних Олимпийских играх в Сочи, 9 февраля 2014 года



Ранее почетный президент России ФФККР Валентин Писеев намекал на то, что Юлии пора вешать коньки на гвоздь.



«Ситуация Липницкой, по-моему, похожа на историю Аделины Сотниковой . Чем быстрее она окончательно сделает выводы, примет решение, тем будет лучше для всех, чтобы не морочить голову людям, болельщикам. Не нужно вводить в заблуждение любителей фигурного катания.

В прошедшем сезоне Липницкая пропустила чемпионат России по фигурному катанию из-за травмы тазобедренного сустава, полученной в результате падения на скользком тротуаре во время возвращения с тренировки.



Липницкая в Сочи показала лучший результат в короткой и произвольной программах, набрав двадцать баллов из двадцати возможных.



Также на счету фигуристки серебро чемпионата мира — 2014 и золото европейского первенства того же года.



Последним стартом Липницкой был московский этап Гран-при, прошедший в ноябре 2016 года, когда она была вынуждена прервать произвольную программу из-за проблем с ногой и в итоге заняла последнее место.



Стоит отметить, что Юлия — не единственный триумфатор Олимпиады в Сочи, который сейчас испытывает трудности в продолжении карьеры. Так, завоевавшая золото в женском одиночном катании Аделина Сотникова, пропустит сезон — 2017/18. Об этом сообщил тренер спортсменки Евгений Плющенко.



«Аделина Сотникова в этом сезоне не выступит на соревнованиях из-за травмы. Мы все надеялись, что залечим эту травму, но, к сожалению, не получилось. Травма по-прежнему беспокоит, полноценных тренировок не получается, и выходить на соревнования в такой ситуации неправильно.



Сейчас нужно вылечить травму, которая до сих пор имеет место из-за того, что, к сожалению, неправильно был поставлен диагноз, Аделина не восстановилась, и это повреждение ее тревожит. У нее был разрыв связки голеностопа и перелом косточки в ступне. Изначально думали, что от этой травмы Аделина быстро восстановится. Изначально не положили гипс, и вообще был поставлен совершенно другой диагноз.



Пропуск сезона не означает окончания карьеры», — заявил Плющенко.





Президент ФФККР Александр Горшков заявил, что в фигурном катании нередки случаи, когда после длительного перерыва, возвращавшийся спортсмен мог снова выходить на высокий уровень.

«Так получилось, никто в этом не виноват. Женя (Плющенко) очень подробно объяснил ситуацию — была травма, не совсем правильно ее начали лечить. Сейчас она (Сотникова) может кататься, но тренироваться в полную силу нет. Учитывая то время, которое осталось, в этот сезон ей войти будет нереально.

