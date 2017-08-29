«Почему жизнь футболистов дороже, чем обычных людей»

В донецком «Шахтёре» осудили отказ киевского «Динамо» играть в Мариуполе



В украинском футбольном первенстве разгорелся скандал. Действующие вице-чемпионы страны — киевское «Динамо» — отказались ехать в Мариуполь на матч с одноимённой командой, мотивируя это беспокойством за собственную безопасность. Руководство клуба не убедили даже официальные письма от СБУ и национальной полиции, подтверждающие, что на территории Донецкой области действует наивысший «красный» уровень террористической угрозы. Между тем, в донецком «Шахтёре» пообещали приехать в Мариуполь и устроить там «футбольный праздник».

Страх «Динамо» в Мариуполе



27 августа в Мариуполе на стадионе «Ильичёвец» должен был состояться интереснейший матч чемпионата Украины между вернувшейся в элитный дивизион местной командой и одним из сильнейших клубов страны — киевским «Динамо». Однако на поле вышли только представители хозяев. Судье оставалось лишь зафиксировать неявку гостей, которым теперь может грозить серьёзное наказание и техническое поражение — 0:3.





Эта история началась после выхода «Мариуполя» в Премьер-лигу. Практически сразу в «Динамо» заявили, что не намерены играть в городе, который находится в непосредственной близости от зоны боевых действий, ведь расстояние от Мариуполя до столицы ДНР Донецка составляет всего 100 км. В руководстве 15-кратного чемпиона Украины отметили, что готовы приехать в город лишь после получения гарантий безопасности от силовых структур государства. В ответ министерство внутренних дел , служба безопасности Украины и управление государственной охраны Украины, напротив, подчеркнули, что на территории Донецкой области, в пределах которой расположен Мариуполь, действует наивысший «красный» уровень террористической угрозы. Тогда «Динамо» предложило «Мариуполю» перенести матч на нейтральную арену, что в клубе, разумеется, встретили с негодованием.

В результате в город сперва не явилась на матч чемпионата страны для футболистов до 19 лет юношеская команда «Динамо», а затем и взрослая. За двое суток до матча столичный клуб предложил сопернику поменяться датами встреч, но вновь получил отказ. А за несколько часов до игры «Динамо» выступило с официальным заявлением, в котором говорилось, что киевляне готовы будут приехать в Мариуполь, только когда в регионе стабилизируется ситуация.



«Динамо» в очередной раз официально заявляет о готовности сыграть календарный матч 7-го тура УПЛ с «Мариуполем» именно в городе Мариуполе. Это произойдёт сразу после нормализации оперативной обстановки на Мариупольском (Приморском) направлении и предоставления текущих оперативных писем от органов СБУ и ГУНП о принятии ими всех возможных мер для обеспечения безопасности пребывания и передвижения игроков и персонала «Динамо», обеспечения безопасного прибытия и пребывания болельщиков клуба в городе Мариуполь. При условии выполнения вышеуказанных требований, просим учесть нашу позицию по этому вопросу и назначить новую дату календарного матча в городе Мариуполь», — сказано в письме.



В ответ в «Мариуполе» заявили, что перед игрой отправили в Премьер-лигу и «Динамо» соответствующие письма от Управления СБУ в Донецкой области, Главного Управления Национальной полиции в Донецкой области и Мариупольского городского совета.





Чуть позже позицию «Динамо» жёстко раскритиковал глава федерации футбола города Василий Журавлёв . Футбольный функционер пообещал сделать всё, чтобы Георгий Суркис, вице-президент УЕФА и одна из влиятельнейших персон украинского футбола, чей брат занимает пост президента клуба, лишился своей должности.



Григорий Суркис не уважает донецкий край, Донбасс. Он не уважает город Мариуполь, футбольных болельщиков. В своё время он сделал многое для украинского футбола, но сегодня он его уничтожает как функционер. Я хочу сказать огромное спасибо футболистам «Динамо». Со многими я вёл переговоры, мы разговаривали с тренерским штабом. Ребята — настоящие патриоты, честь им и хвала. Они были готовы ехать и уговаривали руководство клуба. Но, к сожалению, функционеры Динамо их не услышали», — горячился Журавлёв.





«Всякое может случиться»





Между тем президент «Динамо» Игорь Суркис заявил, что футбольный матч не стоит таких рисков.

«Есть несколько вариантов. Первый — перенести матч в Киев. Второй вариант, если, как заявляет президент нашей страны, прекратятся обстрелы, то 2 декабря сыграть в Мариуполе. Есть ещё вариант — сыграть два матча на нейтральном поле. Не будоражить общественность, никого. В своё время, когда ко мне обратился «Мариуполь», а там играть было нельзя, они сказали, что не могут приехать, потому что нет денег ни на самолёт, ни на гостиницу. Я предоставил и самолёт, и гостиницу, и стадион. Мы готовы ехать туда, куда нам скажут, но безопасность должна быть для болельщиков, команды и сотрудников клуба. Всякое может случиться. Но если сегодня заранее не рекомендуют, а говорят, мол, езжайте, потому что едут все…», — цитирует Суркиса «Динамомания» со ссылкой на программу «Профутбол».



Любопытно, что в текущем сезоне в Мариуполь уже посетили ровненский «Верес», одесский «Черноморец» и львовские «Карпаты». Два клуба из указанных представляют Западную Украину, что не стало для них поводом отказываться от поездки на игру. В результате матчи прошли без эксцессов. Многие, напротив, отмечали хорошую атмосферу на стадионе «Ильичёвец», на который всегда приходит достаточно много болельщиков.



«Мы приедем в Мариуполь и устроим там праздник»



Зато в стане главного соперника «Динамо» донецкого «Шахтёра», который в последнее время играет домашние матчи в Харькове, уже заявили, что готовы приехать в Мариуполь на матч регулярного чемпионата.





«Как я оцениваю действия «Динамо»? Думаю, этот вопрос не ко мне. Почему они так поступают, будет правильно спросить менеджмент «Динамо» или президента клуба. Я это не комментирую. Но хочу заверить всех наших болельщиков: «Шахтёр» очень ждёт этого матча и обязательно приедет в Мариуполь, чтобы подарить нашим землякам большой футбольный праздник. Если вы спросите, опасно ли для футболистов играть в Мариуполе, я спрошу вас в ответ: а для полумиллионного населения города не опасно там жить? Это мирные люди. И если для них находиться в городе не опасно, значит и нашим футболистам бояться нечего», — цитирует президента клуба Рината Ахметова официальный сайт «Шахтёра» со ссылкой на программу «Великий футбол».

Тёплые слова в адрес мариупольцев сказал и капитан донецкой команды, хорват Дарио Срна. Он отметил, что готов приехать туда вместе с «Шахтёром» и устроить в городе футбольный праздник.



«У нас своя дорога, а у «Динамо» своя. Но я хочу сказать, что мы будем уважать регламент. Нам очень приятно будет ехать в Мариуполь. Люди там очень любят футбол. Это показали игры с «Карпатами» и с «Вересом». На этих матчах был практически полный стадион. Я не могу понять, почему жизнь футболистов дороже, чем людей, которые живут в Мариуполе? Там есть дети, которые идут в садики, в школы. Есть старики, есть простые рабочие. Люди там любят футбол. Я могу пообещать: мы будем уважать регламент, с большим удовольствием приедем в Мариуполь и сделаем там футбольный праздник. Это рядом с нашим городом, там живёт много дончан. Лично мне будет очень приятно туда приехать и доставить людям удовольствие своей игрой», — цитирует Срну Football.ua.