Цирк уехал, чемпион остался



После боя между Конором Макгрегором и Флойдом Мэйуэзером прошло уже трое суток, но разговоры о нем утихнут еще нескоро. Ирландец проиграл без особых шансов, однако, в отличие от соперника, заканчивать карьеру не собирается. Что ждет одного из самых узнаваемых и успешных бойцов планеты — в материале «Ленты.ру»

Было круто, но больше не надо



В бою с Мэйуэзером Конор выглядел чертовски хорошо. Такое мнение выразил глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт . «Я очень горд за Макгрегора. Мне говорили, что он ни разу не попадет по Мэйуэзеру, но Конор показал себя прекрасно. Я бы предпочел, чтобы он больше не боксировал. Это не его работа. Он боец ММА. Как только он будет готов вернуться, даст мне знать. Это было особенное и уникальное событие, но я не хочу его повторять», — признался босс ирландца.

Действительно, для дебютанта Конор боксировал вполне сносно, а первые три раунда даже хорошо. На стартовых минутах боя он превосходил Мэйуэзера по всем статьям, чем заставил понервничать поклонников бокса и персональных фанатов американца. Заключительные же раунды не впечатлили никого, включая самого Флойда. Он заочно согласился с Уайтом и призвал ирландца вернуться к своим корням. «Макгрегор — адский боец. Я хочу, чтобы он продолжал выступать в UFC, делать то, что у него лучше всего получается. Мне уже 40 лет, и я не боксировал почти 800 дней. Другие боксеры — эти молодые львы, они выбрасывают намного больше комбинаций, чем я. Молодые парни остановят его гораздо раньше», — заявил Мэйуэзер.



Сам Конор своего возвращения в бокс не исключает, хотя и сообщил сразу после боя, что вновь приступает к тренировкам по ММА. «Я опять займусь джиу-джитсу, борьбой, буду отрабатывать удары ногами. Посмотрим, что будет дальше. Я молод, свеж и открыт ко всем вариантам», — сказал он.



Ясно одно: если Конор снова пожелает боксировать, желающих разделить с ним ринг найдется очень много. Кто же откажется от таких денег при почти полном отсутствии риска быть избитым? Американскому зрителю мог бы быть интересен бой Макгрегора с мексиканцем Саулем Альваресом, безумно популярным в США. Сауль дерется в том же весе, в котором Конор владеет чемпионским поясом UFC — 72 килограмма. В случае победы над Головкиным мексиканцу будет не так просто найти достойного и денежного соперника в боксе, и он в вполне может обратить свой взор на Макгрегора. Тогда, правда, его промоутеру Оскару де ла Хойе придется объясниться за слова о том, что Конор и Флойд опозорили бокс. Бой Макгрегора и Альвареса был бы всем хорош, за исключением того, что шансов у ирландца никаких. Сауль — один из тех молодых безжалостных львов, о которых говорил Мэйуэзер.



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В Великобритании для Макгрегора также есть один неплохой вариант. Уроженец Болтона с пакистанскими корнями Амир Хан уже заявлял о желании встретиться с Конором на ринге. Этот бой вполне мог бы собрать «Уэмбли» и был бы куда менее предсказуемым. Хан — бывший чемпион мира в первом полусреднем весе, он очень быстр, но у него есть гигантский недостаток — «стеклянный подбородок». Если Конор донесет до челюсти Амира хотя бы такой же апперкот, что прошел у него в первом раунде боя с Флойдом, Хан вполне может свалиться без сознания.

Но честно говоря, вероятность возвращения Макгрегора на ринг крайне мала. Он — умный парень и наверняка понимает, что для успехов в боксе ему нужно слишком во многом прибавлять. В первую очередь — в выносливости и оборонительных навыках. А вновь играть на чужом поле по непривычным правилам в ранге безоговорочного аутсайдера человек с амбициями Конора вряд ли станет.



Дом, милый дом

Действительно, возвращение Макгрегора в UFC выглядит предпочтительнее для продолжения успешной спортивной карьеры. Ирландец уже покорил два дивизиона сильнейшей бойцовской организации планеты (хотя экс-чемпион UFC в легком весе Рафаэль Дос Аньос с этим утверждением до сих пор не согласен), но это не значит, что ему не найдется достойного противника. Уайт и компания об этом позаботятся.



Почти сразу после поражения от Мэйуэзера менеджер ирландца Ауди Аттар поспешил успокоить поклонников короля ММА, заявив, что Конор возвращается в UFC. Более того, были названы возможные соперники Макгрегора.





«Конор хочет завершить трилогию с Нейтом Диазом. Также есть Хабиб Нурмагомедов , бросающий ему вызов, нельзя забывать про Тони Фергюсона Кевина Ли , которые проведут бой за временный пояс UFC в легком весе. Есть еще вариант провести бой с действующим чемпионом в полулегком весе Максом Холлоуэем. Словом, выбор есть», — отметил Аттар.

Сообщалось, что возвращение Макгрегора в UFC может состояться уже в декабре, но атлетическая комиссия штата Невада рассудила иначе. Тяжелые удары Мэйуэзера, достигшие цели в поздних раундах боя века, не могли пройти бесследно — врачи отстранили Конора от поединков на два месяца. До 26 октября ему запрещено участвовать в боях, до 11 октября — тренироваться с полным контактом. Это значит, что в 2017 году Макгрегора в октагоне ждать не стоит.



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Среди возможных соперников ирландца, перечисленных менеджером, наибольший интерес вызвал бы бой с Нурмагомедовым. Хабиб давно ищет встречи с Конором, но вряд ли получит шанс в ближайшей перспективе — у боссов UFC наверняка остался неприятный осадок после отмены поединка россиянина с Фергюсоном. Хабиб так увлекся сгонкой веса, что угодил в больницу.



К тому же Уайт вряд ли захочет ставить под удар Макгрегора в первом же бою после возвращения в UFC. А вероятность того, что Нурмагомедов сотворит один из самых громких апсетов в истории современного ММА, достаточно высока. И руководство промоушена понимает это не хуже фанатов.



Гораздо более реальны шансы на встречу с Макгрегором у Фергюсона и Ли. Эта парочка проведет бой за титул временного чемпиона в легком весе. Триумфатору этой схватки логично было бы предоставить возможность помериться силами с лучшим.





Сложно сказать, захочет ли Макгрегор возвращаться в полулегкий дивизион для встречи с нынешним чемпионом — Максом Холлоуэем. Ирландец уже однажды его побеждал — в августе 2013-го единогласным решением судей. Из числа других соперников, павших от руки Конора, больше всех заслуживает второго шанса бразилец Жозе Альдо . Молниеносный нокаут в титульном поединке в декабре 2015 года вознес Макгрегора до небес, а Альдо, напротив, отправил в небытие.

Если же Уайт вновь пойдет на поводу у Конора, мы с большой вероятностью увидим третью серию противостояния с Диасом. Именно эта встреча сулит ирландцу наибольшую финансовую выгоду. Да и болельщики вряд ли откажутся узнать, кто же сильнее — звездный Макгрегор или наглый Диас. Только на этот раз Конору нужно во что бы то ни стало нокаутировать оппонента и расставить все точки над «i».



Какое бы продолжение карьеры ни выбрал Конор, он останется в плюсе. Бои с его участием автоматически получат приставку «супер», а гонорары соперника возрастут на порядок. Соответственно, отбоя от желающих свергнуть его с трона в ближайшие несколько лет точно не будет. Удастся ли это кому-то — вот в чем вопрос. Нокаут Мэйуэзера в показательном выступлении ответа на него не дал, посмотрим, какие козыри есть в запасе у остальных претендентов.