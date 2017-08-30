«Физкультура лечит, спорт калечит»: как анорексия губит большие карьеры

От Команечи до Липницкой: как анорексия губит большие карьеры

Одной из главных тем последней недели из мира спорта стало завершение карьеры 19-летней фигуристки Юлии Липницкой . По словам матери олимпийской чемпионки Сочи в командных соревнованиях, решение об уходе было принято девушкой в связи с анорексией. «Газета.Ru» попыталась понять, насколько часто встречается этот синдром в фигурном катании и чем он особенно опасен.



Пиком карьеры Юлии Липницкой стал олимпийский сезон, увенчавшийся блестящим выступлением за сборную России в командном турнире Игр-2014 (победа в короткой и произвольной программах), где спортсменка сумела поразить всех своим трогательным прокатом под музыку из знаменитого голливудского фильма «Список Шиндлера». Танец на тот момент 15-летней Липницкой получился столь трогательным, что с ней связался сам Стивен Спилберг , режиссер оскароносной ленты, и поблагодарил за чудесный образ.

Юлии прочили великое будущее — статус самой молодой олимпийской чемпионки в истории фигурного катания как бы обязывал к этому, — однако на деле оказалось, что вскоре после Сочи у спортсменки случился спад, причем спад стремительный и роковой.





Обусловлен он был и болезненной сменой тренера ( Этери Тутберидзе , с которой было взято золото Игр-2014, на Алексея Урманова ), и обиднейшим повреждением (в 2016-м на мгновение показалось, что Липницкая вернулась и все будет хорошо, однако мечты поклонников в миг рухнули из-за травмы)…

Но, пожалуй, главной и, к сожалению, непреодолимой проблемой для Юлии стал сам факт взросления, причем не столько психологического, столько физиологического.





«В последнее время Юля физиологически начала превращаться в девушку, женщину, — рассказал Александр Жулин . — У нее появился лишний вес. Она потеряла присущую ей легкость и крутку. Юлия ведь исполняла свои прыжки даже не за счет высоты, а за счет феноменального вращения.

Липницкая специально принялась безумно худеть, из-за чего у нее сводило ноги. Вспомните, как осенью 2016-го она вынуждена была преждевременно закончить прокат из-за этой проблемы».



Согласно словам наставника, Юлии пришлось выбирать между успехами в спорте и собственным здоровьем.



«Когда ты слишком худой, у тебя отсутствует мышечная сила. Ты просто не способен прыгать и понимать что-либо. Девушек, особенно одиночниц, в этом плане тренировать очень тяжело, потому что им свойственно набирать вес. Липницкая поняла, что в комфортном для нее весе прыгать она больше не сможет, а все время находиться в состоянии анорексии — просто опасно для здоровья. Анорексия — страшная вещь», — передает слова Жулина RT.





Стоит отметить, что анорексия делится на несколько типов — психическая (изначально вызванная серьезным психическим заболеванием), нервно-психологическая (сознательное ограничение в еды, перерастающее в навязчивую идею и проблемы со здоровьем) и лекарственная (результат чрезмерного приема антидепрессантов и других подобных веществ). И если у Липницкой действительно возникли проблемы, вызванные этим заболеванием, то в данном случае, вероятно, речь идет о нервно-психологической — самой распространенной — форме анорексии (или булимии, болезни, во многом схожей). Подобного мнения придерживается известный спортивный врач Зураб Орджоникидзе

«Анорексия — это психология и физиология вместе, — отметил специалист. — Человек, как правило, сознательно на это идет, и уже только затем болезнь приобретает серьезную форму — обратимую, но иногда и фатальную.



В случае Липницкой, скорее всего, ни о чем таком ужасном речи не идет.



При этом бывает, что больным анорексией приходится наблюдаться у врачей десятилетиями.



Один из самых знаменитых советских и российских спортивных врачей Зоя Миронова часто говорила — «Физкультура лечит, спорт калечит». Так ведь оно и есть: спорт является тяжелейшим «хлебом». Всем известно, что топ-атлеты получают хорошие зарплаты, однако важно учитывать и то, что немалая часть накоплений впоследствии уходит на лечение.



Что же касается фигурного катания, то здесь вес действительно иногда может играть ключевую роль. Если он присутствует, могут достаточно скоро возникнуть проблемы с суставами, если же нет — присутствует риск появления анорексии».



По мнению Орджоникидзе, нередки случаи, когда родители спортсменов, которые, казалось бы, должны всегда ставить на первое место здоровье своего ребенка, действуют ему только во вред, будучи ослепленными его потенциальными успехами.



«Родители, случается, мягко говоря, не следят за здоровьем своих детей, занимающихся спортом — они, бывает, видят в них источник доходов, и это очень странно.



Кроме того, рядом с атлетом всегда должен быть высокообразованный тренер, знающий физиологию: в индивидуальных видах спорта не всегда бывает, что спортсмен находится под постоянным наблюдение целого ряда врачей, так что здесь действительно очень важна фигура наставника.



Но на деле, конечно, не все тренеры такие — некоторые считают, что достаточно просто нагрузить, победить и получить медаль с премией… Но так быть не должно, ведь нужно сохранять спортивное долголетие, а не действовать по принципу «отработанного материала», — сказал врач в интервью «Газете.Ru».



Несложно догадаться, что Липницкая стала далеко не первой титулованной спортсменкой, у которой возникли проблемы с анорексией.



Так, к примеру, одной из самых именитых атлеток, долго лечившейся от данного заболевания, является легендарная румынка Надя Команечи, пятикратная олимпийская чемпионка по гимнастике.



В ее случае, правда, сложности с недостатком веса возникли уже после окончания карьеры — Команечи пришлось пройти длительную реабилитацию, и благодаря врачам она спустя некоторое время пошла на поправку.



Куда более жуткая ситуация случилась с другой гимнасткой — американкой Кристи Генрих. В 90-х годах один из арбитров соревнований прямо в лице заявил 17-летней девушке, что ей необходимо срочно похудеть из-за видимой толстоты. Критика судьи настолько отложилась в психике спортсменки, что снижение веса стала для нее маниакальной идеей, приведшей к тяжелой форме психологической анорексии. В результате отказа органов и множественной недостаточности гимнастка скончалась в 1994 году в возрасте 22 лет.





Наиболее громким случаем проявления анорексии в российском спорте до недавнего времени была история фигуристки Юлии Антиповой , которая выступала в дуэте с Нодари Майсурадзе — паре прочили хорошее будущее, отмечая неплохие результаты на чемпионате мира-2014.

Однако реальность оказалась куда суровее. В тот же год в СМИ появилась шокирующая информация о реальном весе 16-летней спортсменки: он составлял всего 25 (!) кг. В такой ситуации, естественно, ни о каком фигурном катании речи уже не шло — под угрозой оказалась жизнь девушки. Юлию срочно отправили на дорогостоящее лечение в Израиль, и спустя год ее здоровье нормализовалось. Антипова, во время реабилитации поправившаяся почти в два раза, даже пыталась вернуться в большой спорт, но особых успехов в этом не достигла.



Кстати, именно фигурное катание и гимнастика являются лидерами по числу заболеваний анорексией: по исследованиям американских ученых, около 60% спортсменок из этих видов спорта испытывают хотя бы частичные проблемы с болезнью.



Нередки случаи анорексии и в танцах, а также синхронном плавании — словом, в тех видах, где стройность (даже чрезмерная), по иронии судьбы, имеет вес.



Единичные случаи анорексии, впрочем, можно найти практически в любом виде спорта — начиная от мужских прыжков с трамплина, заканчивая женским боксом. При этом не всегда заболевание здесь можно квалифицировать как психологическое, ведь едва ли в условном гольфе (а болели анорексией и гольфисты) пару лишних килограммов являются вопросом жизни и смерти.



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