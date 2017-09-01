Как Россию будут лишать Олимпиады. Четыре варианта развития событий

Меньше двух недель остается до заседания исполкома МОК (10-12 сентября) и сессии МОК (13-16 сентября), которые пройдут в столице Перу Лиме. Все ближе час Х для российского спорта: именно в сентябре должны объявить о санкциях применительно к сборной России за нарушения антидопингового кодекса на Играх в Сочи. Не факт, что их приурочат к саммиту в Лиме, но почти наверняка озвучат до конца месяца. Кстати, то же самое касается и российских паралимпийцев, судьбу которых будут обсуждать на исполкоме Международного паралимпийского комитета (МПК) в Абу-Даби (3-4 сентября).

Все серьезно, и не случайно накануне перуанских мероприятий пройдет очередное заседание Независимой антидопинговой общественной комиссии (НОАК), которая собирается раз в полгода по обещанию. Как говорится в пресс-релизе, «в ходе заседания будет представлена информация о выполнении комплекса мер по реализации Национального плана борьбы с допингом, пойдет речь о процессе восстановления членства Паралимпийского комитета России в Международном паралимпийском комитете». Заседания эти носят протокольный характер, и хотя на них приглашают прессу, направлены они в основном не на внутреннего, а внешнего потребителя. Что-то типа отчетов о проделанной работе.

Месседж в МОК, МПК и ВАДА наверняка услышат, вопрос в том, какое решение примут. В МОК ориентироваться будут в первую очередь на выводы двух собственных комиссий (первая под руководством Дениса Освальда занимается перепроверкой сочинских проб и выявлением следов вскрытия; вторая, которую возглавляет экс-президент Швейцарии Самуэль Шмид , выясняет, имело ли место государственное участие в допинговой системе в России). Параллельно идет экспертиза царапин на пробирках с сочинскими допинг-пробами российских олимпийцев. Согласно заявлению Томаса Баха , ученые судебно-медицинского института в Лозанне нашли метод, который позволит провести юридически обоснованный анализ повреждений на пробирках.

Итак, какие возможны варианты развития событий?

1. «Понять и простить»

Вариант имени Александра Родионовича Бородача: нас поймут, пожурят и простят. Вероятность этого варианта ничтожна, но она есть. Помните, диалог из фильма «Тупой и еще тупее»:

— Каков шанс у такого парня, как я, и такой девушки, как ты, быть вместе?

— Небольшой.

— Небольшой — это один из ста?

— Я думаю, скорее, один из миллиона.

— Значит, шанс все-таки есть!

Вероятность варианта: выбирайте сами — один из ста или один из миллиона.

2. Blanket ban

Этим выражением по-английски обозначается полная дисквалификация и недопуск российских спортсменов в Пхенчхан-2018. В начале лета, находясь с официальным визитом в США, президент МОК сделал очень резкое заявление, которое позволяет думать, что такой вариант возможен:

— У нас сложилось впечатление, что некоторые в России, занимаясь проблемами будущего, полагают, что прошлое уже забыто, — сказал Томас Бах. — Это не так. Мы не можем забыть того, что случилось в Сочи. <…> Мы дали четко понять, что за то, что произошло на Играх-2014, будут введены санкции.

Вероятность этого варианта тоже невелика (пусть будет 4%).

Во-первых, Россия слишком значимая величина в мировом спорте. Во-вторых, в МОК наверняка должны чувствовать ответственность за то, что недосмотрели за тем, что происходило в Сочи.

3. Вариант «как в Рио»

То есть частичный допуск, хотя МОК вряд ли будет на этот раз делегировать право решения международным федерациям по видам спорта, а вместе с этим и перекладывать ответственность. Вариант, что до Игр в Пхенчхане допустят тех российских спортсменов, кто никогда не был замешан в допинговых историях и забанят тех, насчет кого есть подозрения, представляется весьма вероятным.

Вероятность: 30%

4. Вариант «как с „Маклареном“

В начале августа в СМИ появилась информация, что МОК принял решение наказать Россию гигантским штрафом. В качестве примера приводился шпионский скандал 2007 года в „Формуле-1“, когда команда „Макларен“ была оштрафована на 100 миллионов долларов.

Дыма без огня не бывает, и хотя тут же последовало опровержение этой информации от официального представителя МОК, она очень похожа на правду. В этом случае и „волки“ оказались бы сыты, и „овцы“ остались бы целы. Вопрос только в том, кто заплатит эту гигантскую сумму. Уж наверняка не те, кто организовывал махинации с пробами, если, конечно, они имели место. Существует Фонд поддержки олимпийцев, есть другие люди, неравнодушные к судьбам российского спорта (при этом они пока могут и не знать, что они настолько неравнодушны).

Вероятность: 65%

Что же касается варианта, что после работы комиссий МОК будет признано, что российский спорт незаслуженно оболгали, то мы смело оцениваем его в 0,0%. Или вы думаете по-другому?