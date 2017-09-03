«Сборная Анголы была бы не лучше „Динамо“

Сборная России завершила учебно-тренировочные сборы уверенной победой над московским «Динамо» с разгромным счетом 3:0. Стартовый состав выглядел довольно непривычно, поскольку ничем не напоминал свою версию последних лет.





Номинально на поле находился только один форвард. И это был Антон Заболотный из ленинградского «Тосно».

Экспериментальнее и рискованнее состав сложно придумать, однако на фоне «Динамо», которое пока только входит в ритм Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) и сейчас занимает 11-е место из 16 в турнирной таблице, сборная выглядела довольно уверенно.





Моменты не сыпались пачками, но большую часть матча инициатива исходила исключительно от подопечных Станислава Черчесова. Бело-голубые включались в борьбу в концовках обоих таймов и несколько раз выходили на хорошую позицию в штрафной Лунева, но удары были настолько неточными, что вся острота момента мгновенно терялась. По сути у динамовцев был только один реальный шанс провести гол престижа: на 65-й минуте Антон Соснин пробил со штрафного в дальнюю «девятку», но Лунев спас свою команду, переведя мяч на угловой.



А вот сборная показала отличную реализацию, забив в двух очевидных моментах и одном совершенно не столь явном — это про гол Антона Миранчука

На 22-й минуте полузащитник поймал на ногу мяч после скидки партнера и в касание вогнал его в сетку из-за пределов штрафной — получилось внушительно. Следующие два гола случились из пределов вратарской: сначала Заболотный удачно подставил ногу после прострела Рауша с левого фланга, а затем Фернандес добил снаряд в сетку с отскока от перекладины после удара того же Антона Миранчука.



Любопытно, что все мячи были забиты игроками, которые в этом матче дебютировали за сборную.



По окончании матча автор первого гола Миранчук похвалил «Динамо» за достойное сопротивление:



«Очень приятно, что в первом матче за сборную забил свой первый гол. Что может быть лучше? Понятно, что первый раз со многими партнерами друг друга видели, но инициативой владели, создавали моменты. С Тарасовым и братом Алексеем мы играем в «Локо» — за счет этого получалось лучше выходить из обороны в атаку.



У «Динамо» уровень неплохой, не сказал бы, что сборная Анголы была бы лучше».



А капитан команды Дмитрий Тарасов поблагодарил Черчесова за то, что тот доверил ему капитанскую повязку.





«Узнал только за день до игры, что буду капитаном. Это связано с тем, что в этой сборной я был одним из самых опытных. Тренеру за доверие большое спасибо. Надеюсь, что сегодня я оправдал доверие Черчесова, и буду делать это в дальнейшем. В первой половине мы чуть лучше играли. Когда забили три, уже немножко сникли и играли по счету, хотя надо было делать то, что от нас требовалось», — приводит слова полузащитника «Чемпионат.com»

Голкипер Андрей Лунев, который пропустил начало сборов из-за медобследования в Риме, но в этом матче провел на поле все 90 минут, признался, что игра за сборную стала для него исполнением мечты.





«Медобследование? Сейчас все нормально, терпимо. Скоро снова сыграю с «Динамо» за «Зенит» ? Даже не думал об этом. Сейчас в сборной коллектив дружный, все отлично. Со многими ребятами уже был знаком.

Раньше был запасным вратарем в «Торпедо», а теперь вызываюсь в сборную? Как в сказку попал! А впереди еще Лига Европы».





Главный тренер «Динамо» Юрий Калитвинцев не казался сильно расстроенным из-за результата и только сухо заявил, что этот матч рассматривался им как подготовка к возобновлению Премьер-лиги.

«Мы провели хорошую тренировку с повышенной ответственностью. Это подготовка к возобновлению чемпионата — не только в тактическом, физическом плане — но и в психологическом. Психология имеет большую роль. Надо играть не против фамилий.



Ребята заслужили шанс попасть в сборную, они мотивированы — но наши ребята такие же кандидаты. Надо играть в футбол, а не отбывать номер.



Мы провели все замены, которые планировали, чтобы те, кто получал меньше практики, получил ее. Информации по матчу я получил много, но вообще много информации не бывает. Кто считает, что достоин места в стартовом составе, должен доказывать это, а не приходить для здоровья подвигаться. Есть претензии к ряду людей. Результат не так важен — 0:3, 0:4. Мы разберем пропущенные голы.



Мы с Черчесовым пару недель назад договорились провести игру. Когда предложение поступило, я сказал: «С удовольствием».



Спасибо сборной, что она нас выбрала. Даже сомнений, чтобы сказать «нет», у нас не было. Мы увидели даже больше, чем ожидали», — признался специалист.



«Информативный матч. Многие ребята выглядели очень убедительно. Тут не только резерв посмотрели. У всех есть шанс попасть на ЧМ-2018.



Состав только в мае будет объявлен. Спасибо «Динамо» за хорошую игру. По календарю сборной все ясно по следующему году. С этим прояснится в зависимости от того, кому предстоит проходить дополнительные стыки», — подытожил чиновник.