Месси уйдет из «Барселоны» бесплатно?

Миллионель



Лионель Месси все-таки уходит из «Барселоны». Или не уходит. Сюжет саги, которая вроде бы завершилась в июле подписанием нового договора между клубом и его идолом, закрутился с новой силой: как выяснилось, форвард ждет, когда разрешится кризис внутри руководства каталонского клуба. Нынешний президент «Барселоны» Хосеп Бартомеу настроил против себя всех вокруг и балансирует на грани, пока бывший кандидат на его пост, предприниматель Агусти Бенедито собирает 16 тысяч подписей под вотумом недоверия к нему. Все это тормозит переговоры о новом контракте Месси и приближает день расставания, казавшегося невероятным.

Против всех

Никто не может знать, что в голове у гениального аргентинца. Как и то, что творится внутри «Барселоны». Второе, похоже, пугает и самого Месси. Во всяком случае футболист решил отложить решение о своем будущем до того момента, пока в клубе не появится президент.



На самом деле он есть и сейчас. Хосеп Бартомеу занимает этот пост с 2014 года, с его именем связаны победы в чемпионате Испании и Лиге чемпионов, рост доходов и уменьшение долгов. Шум от триумфов поглощают трудовые будни, которых у «Барсы» в прошлом сезоне было куда больше, чем обычно. Хотя каталонцы исправно набирали очки в чемпионате и по привычке катком прошлись по соперникам на групповом этапе Лиги чемпионов, весна 2017 года принесла сплошь разочарования.



Хосеп Бартомеу

Фото: Albert Gea / Reuters



Эпичная победа над ПСЖ в 1/8 финала ЛЧ так и осталась главным достижением сине-гранатовых в евросезоне. На следующей стадии их побил «Ювентус», а в чемпионате был коронован «Реал» . Мадридцы же второй раз подряд взяли «ушастый» трофей. «Барса» обзавелась национальным Кубком на смех вечных врагов из столицы, а потом… продала Неймара. На 222 катарских миллиона испанцы приобрели форварда Усмана Дембеле и полузащитника Паулиньо.

Покупка последнего вывела фанатов «Барселоны» из себя и привела их в Twitter. Недовольные приходом не самого подходящего по стилю игрока за большую (40 миллионов евро) сумму почитатели сине-гранатовых объединились под хештегом #BartomeuDimisión, призывающим к отставке Бартомеу. Административный кризис, который явно назрел в «Барселоне», широко обсуждался и обсуждается, клуб пытается отбиваться, твердя об информационной войне, а Месси ждет, чем все закончится.



Sold Neymar, failed to sign Coutinho, Verratti, Dybala. Messi and Iniesta hasn't renewed yet, Sold numerous Masia players😡#BartomeuDimision pic.twitter.com/aoI0iObr8i— … (@4rs7man) 4 сентября 2017 г.

Аргентинец рассудил мудро, не примкнув ни к одному из лагерей. Пока он молчит, все громче слышен голос бывшего кандидата в президенты сине-гранатовых Агусти Бенедито. Еще в июне предприниматель сообщил, что желает объявить Бартомеу вотум недоверия. В Хосепе он увидел виновника сильнейшего за 40 лет кризиса власти в «Барселоне», а также нашел объяснение трансферу Неймара в ПСЖ.



Бенедито занимается сбором подписей членов клуба. Автографов должно быть 16 тысяч, времени — до 16 сентября. Месси не желает принимать в этом участия, но результат ему интересен. Это и тормозит переговоры о продлении контракта.



Они что-то знают

Июль должен был успокоить фанатов «Барселоны». Душевные раны от успехов «Реала» немного затянулись, а Месси, по сообщениям прессы, подписал-таки новый контракт. И его условия были по-настоящему царскими. Лионель должен был стать первым футболистом в истории с зарплатой более миллиона фунтов в неделю. Это 1,3 миллиона долларов или 75 миллионов рублей. В неделю. Годовой оклад — 54,8 миллиона фунтов (70,6 миллиона долларов). За четыре года, на которые якобы был подписан договор, «Барса» потратит на Месси около 220 миллионов фунтов (283,6 миллиона долларов) без учета бонусов.



Прошло два месяца, официального объявления о продлении сотрудничества так и не последовало. Космические суммы на счетах аргентинца крутятся давно, ими его не удивишь. Месси нужна стабильность. И пока в клубе ее нет, форвард свою подпись под новым договором не поставит.



Забавно, но буквально неделю назад хакеры взломали аккаунты «Реала» в Facebook и Twitter и «купили» мадридцам Лионеля. Они опубликовали приветствия, прикрепив видеозапись с одним из множества голов аргентинца в ворота сливочных. Понятно, что все это не более чем шутка ребят из группы OurMine, взявших на себя ответственность за содеянное.



Назвать «Реал» реальным претендентом на Месси даже физически сложно. В принципе, говорить о том, что ставший великим в 30 лет аргентинец может сменить клуб, несколько странно. Однако трансферное лето 2017 года показало, что в футболе больше нет ничего невозможного.



Сама «Барса» стала участником двух трансферов с приставкой «супер». 222 миллиона евро за Неймара получили, 100 миллионов за 20-летнего Дембеле отдали, а 40 миллионов прилетели в Китай, где в последние два года проживал Паулиньо. Экономия, финансовый фэйр-плей, общественное мнение, в конце концов, рассудок — это все отодвигалось на задний план, когда завершались многомиллионные сделки.



«Манчестер Сити» — из тех, кто готов творить трансферные чудеса, хотя и уступили почетный титул главных транжир Европы шейхам из ПСЖ. В последние дни трансферного окна «Сити» якобы предложил «Барсе» 300 миллионов евро за Месси. Но это лишь слухи.



Союзу «Барсы» и Месси уже 30 июня следующего года придет конец, и пока нет никаких предпосылок к тому, что клуб будет столь же крепко держать татуированную руку своей легенды после этой даты. «Сити» медленно тянется к кошельку, хотя может случиться и так, что за одного из лучших игроков последних тысячелетий не придется платить ни цента. Для каталонцев такой исход вне всяких сомнений был бы позором.