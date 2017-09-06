«Инвалидов наказали за недоказанные грехи России»

Первый вице-президент Паралимпийского комитета России Олег Смолин заявил в интервью «Газете.Ru» , что ПКР выполнил все условия Международного паралимпийского комитета, а также отметил, что при любом развитии событий российская сборная поедет на зимнюю Паралимпиаду-2018 в Пхенчхане в неполном составе.

Российские паралимпийцы до сих пор не получили права принять участие на зимних Паралимпийских играх в Пхенчхане 2018 года. На очередной сессии Международного паралимпийского комитета (МПК) было принято решение не восстанавливать членство Паралимпийского комитета России (ПКР), однако спортсмены в четырех видах спорта — биатлоне, лыжных гонках, горнолыжном спорте и сноуборде — смогут выступить под нейтральным флагом.





На пресс-конференции МПК, где были и президент организации Филип Крейвен , и директор по связям с общественностью Крейг Спенс оценили меры ПКР по борьбе с допингом положительно.

«Исполком МПК и Рабочая группа МПК воодушевлена и потрясена существенным прогрессом ПКР в выполнении критериев восстановления, сделанным с мая по сегодняшний момент», — заявил Крейвен.





Руководитель рабочей группы МПК Энди Паркинсон в пресс-релизе организации также выразил удовлетворение работой, проделанной ПКР.

«Рабочая группа воодушевлена шагами, которые предпринимает ПКР и конструктивным диалогом между Рабочей группой МПК и Координационным комитетом ПКР. Рабочая группа в особенности удовлетворена последним прогрессом, достигнутым в сфере антидопингового образования, запуска горячей линии ПКР и различным усовершенствованиям и разработкам в сфере тестирования», — отметил Паркинсон.





С другой стороны он не забыл упомянуть доклад Макларена , который и послужил причиной отстранения российских паралимпийцев от летних Игр в Рио.

«Российской стороне нужно должным образом отреагировать на выводы, сделанные в докладе Макларена: нужно либо признать результаты расследования и решить проблемы, либо обстоятельно опровергнуть выводы», — заключил Паркинсон.





Основным препятствием к возвращению российского олимпийского и паралимпийского движения в нормальное русло до сих пор остается все тот же документ в двух частях, который представила независимая комиссия WADA во главе с Ричардом Маклареном.

Первый вице-президент ПКР Олег Смолин прокомментировал «Газете.Ru» решение международного комитета, а также рассказал о возможных вариантах дальнейшего развития событий.



— Я бы выразился так. Это полшага вперед при несделанных обещанных десяти. МПК выставил нашему комитету некоторое количество условий. ПКР выполнил все, какие мог. Он не мог исполнить требование восстановления РУСАДА, поскольку это не зависит от комитета, и не смог выполнить требование признания государством доклада Макларена, так как ПКР — это не государство.



Когда мы встречались зимой в Бонне с представителями МПК, нам было сказано, что для российских спортсменов будут выделены дополнительные квоты. Но сейчас, насколько я понимаю, об этом уже речи не идет. И поэтому совершенно не факт, что будет реализована заявленная возможность выступать под нейтральным флагом, потому что на сей момент подавляющее большинство квот уже распределено. Однако квалификационные соревнования еще продолжаются, и мы не можем однозначно сказать, смогут ли и в каком количестве российские паратлеты попасть на Паралимпиаду.



Я продолжаю придерживаться прежнего мнения. Мы имеем ситуацию с грубейшим нарушением прав человека, ибо спортсменов с инвалидностью назначают ответственными за недоказанные грехи государства.



— В ноябре будет еще сессия МПК. Может ли измениться нынешняя ситуация?



— Если 15 ноября будет восстановлена РУСАДА, то теоретически возможно решение о возвращении прав ПКР. Но уже возникает большой вопрос о том, какое количество спортсменов сможет к тому времени попасть на Паралимпиаду. Не исключено, что ПКР будет восстановлен в правах, но атлетам это уже мало что даст.



— Выходит так, что, как бы ни развивались сейчас события — даже самым благоприятным образом — Россия не сможет выступить в Пхенчхане полным составом?



— Полноценное участие практически невозможно в любой форме — под нейтральным флагом или под флагом России.



— Как вы относитесь к возможности спортсменов выступать под нейтральным флагом, как было в случае с недавним чемпионатом мира по легкой атлетике в Лондоне?



— У ПКР есть официальная позиция. Мы никак не возражали и не возражаем против участия спортсменов с инвалидностью под нейтральным флагом, поскольку мы поставлены в такие условия. Но я знаю, что настроения в паралимпийской команде разные. Например, российская футбольная сборная ДЦП (детский церебральный паралич — прим. «Газеты.Ru), многократный чемпион мира и Паралимпийских игр заявила, что под нейтральным флагом выступать не хочет. Поэтому и участие в Пхенчхане будет на усмотрение самих паратлетов.

