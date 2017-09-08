Хоккеистов НХЛ прокатят мимо Олимпиады

Контракт в НХЛ не пустит в Пхенчхан

Национальная хоккейная лига по-прежнему отказывается отпускать своих игроков на Олимпиаду, принимает Декларацию принципов и воюет с противниками трансгендеров, а форвард Артемий Панарин шутит в твиттере. «Газета.Ru» рассказывает главные новости последних дней из-за океана.

НХЛ против Олимпиады

Новый виток развития получила ситуация с возможным участием или неучастием игроков Национальной хоккейной лиги на Олимпиаде в Пхенчхане в 2018 году.



Несмотря на то что НХЛ уже достаточно давно настаивает на невозможности своих хоккеистов поехать в Корею ближайшей зимой, Международная хоккейная федерация (ИИХФ) рекомендовала сборным включать в расширенные списки кандидатов на Игры энхаэловцев.





Однако 7 сентября заместитель комиссионера НХЛ Билл Дэйли объявил о том, что ИИХФ уведомила заокеанскую лигу о невозможности выступления хоккеистов с контрактами в Национальной хоккейной лиге на «Белой Олимпиаде».

Как сообщил в своем твиттере финский журналист Ристо Пакаринен, ИИХФ не допустит до участия в Играх игроков с действующими контрактами в НХЛ.





Таким образом, остается два варианта трактовки поведения международной федерации ранее: либо ИИХФ надеется на итоговый пересмотр решения НХЛ не отпускать своих игроков в Пхенчхан и потому рекомендовала включать их в расширенные списки, либо же произошло какое-то недопонимание и организация Рене Фазеля пошла на попятную, предпочитая не портить взаимоотношения с сильнейшей лигой мира.

Папа Римский за НХЛ

В то же время Национальная хоккейная лига по итогам глобальной конференции «Спорт на службе человечеству» приняла вместе с 15 другими хоккейными структурами Северной Америки Декларацию принципов.



Основные принципы, указанные в данной декларации таковы: поддержка семейных ценностей с помощью хоккея, признание того, что хоккей играет огромную роль в формировании личности и жизненной позиции, что занятия любыми видами спорта приносят пользу.



Отдельно в декларации указано, что споротом, и хоккеем в частности, могут заниматься все, вне зависимости от расовой, религиозной, половой и сексуальной принадлежности или социально-экономического статуса.



При этом самым серьезным и одновременно резонансным последствием принятия данной декларации может стать повышение возраста выхода на драфт молодыми хоккеистами с 18 до 19 лет.



Данный пункт регламента продвигает бывший капитан «Баффало Сэйбрз», член Зала хоккейной славы в Торонто Пэт Лафонтен, но вполне ожидаемо он сталкивается с сопротивлением профсоюза игроков лиги.



При этом сам Лафонтен оперирует поддержкой Папы Римского, с которым встречался в прошлом году в Ватикане. Понтифик, по словам бывшего хоккеиста, полностью поддержал декларацию.





Папа Франциск был рад узнать, что хоккейные организации приняли Декларацию принципов, которая обсуждалась на глобальной конференции «Спорт на службе человечеству», — заявил Лафонтен.

— Его святейшество верит, что этот важный жест будет способствовать более глубокому пониманию ключевой роли спорта в воспитании будущих поколений и поощрении духовных ценностей командной работы, солидарности и взаимного уважения, столь необходимых для построения более справедливого и братского мира».



Правда, пока непонятно, как поддержка Папы увязывается с возможным повышением возраста выхода на драфт.



Техас против трансгендеров

Зато о драфте следующего года есть и другие новости. Столица Техаса Даллас может лишиться права проведения драфта-2018.



Это произойдет в том случае, если в штате будет принят «туалетный закон», который ранее уже был ратифицирован в Северной Каролине.



Суть этого закона в том, что гражданам будет разрешено пользоваться в государственных учреждениях только теми туалетами, которые предназначены для их пола, указанного в свидетельстве о рождении.



ЛГБТ-сообщество и общественность США видят в этом дискриминацию, так как трансгендеры таким образом не смогут посещать туалеты, соответствующие их полу после проведения операции по его смене.



Закон направлен на защиту женщин от нападений в общественных туалетах, но поскольку в законе указано, что за несоблюдение данного закона работодатели будут иметь право увольнять своих сотрудников, в этом и видят нетолерантное отношение к трансгендерам.



Когда Северная Каролина приняла данный закон, она уже лишилась права проведения Матча всех звезд НБА-2017, а также не досчиталась $30 млн, планировавшихся быть вырученными от данного мероприятия, в своем бюджете.



НХЛ уже заявила, что, скорее всего, лишит Даллас права на проведение церемонии драфта-2017, что повлечет за собой убыток для Техаса в размере $12 млн



Лига в этом случае наверняка поссорится с южными штатами Америки, но при этом не потеряет целый ряд важных спонсоров, у которых «туалетный закон» вызвал возмущение.



Панарин шутит

Впрочем, есть из-за океана и менее серьезные новости. Например, российский форвард Артемий Панарин, который минувшим летом был обменян из «Чикаго Блэкхоукс» в «Коламбус Блю Джекетс», решил обыграть свое энхаэловское прозвище (Хлебушек) и выложил фото лаптей, сделанных из двух батонов белого хлеба.



New shoes… I should be sponsored by @panerabread but they haven't called 🤷‍♂️ pic.twitter.com/GxR87FMTi7— Artemi Panarin (@9Artemi) 7 сентября 2017 г.

«Новая пара обуви. Меня должны спонсировать Panera Bread, но они до сих пор со мной не связывались», — написал нападающий в качестве комментария к данному изображению в своем твиттере.

