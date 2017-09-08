Отстранил россиян и покинул пост

Отстранил россиян — покинул пост

Многолетний президент Международного паралимпийского комитета (МПК) Филип Крэйвен , недавно принявший решение о сохранении в силе дисквалификации Паралимпийского комитета России, что автоматически блокирует участие россиян на Паралимпиаде в Пхенчхане-2018, покинул свой пост. Новым президентом МПК стал бразилец Эндрю Парсонс , который поддерживает идею восстановления членства ПКР.

В международном паралимпийском комитете (МПК) произошли серьезные изменения: многолетний президент организации Филип Крэйвен, занимавший этот пост четыре срока подряд с 2001 года, уходит на покой. В результате выборов, прошедших на генеральной ассамблее МПК в Абу-Даби, к власти пришел 40-летний бразилец Эндрю Парсонс. Многие российские любители спорта при виде этой новости вздохнули с облегчением.



В последние годы Крэйвен запомнился больше как активный борец с отечественными паралимпийцами.



«Антидопинговая система в России сломана, коррумпирована и полностью скомпрометирована», «Я считаю, что российские власти катастрофически подвели своих паралимпийцев. Их подход „медали важнее морали“ мне отвратителен», «В МПК шокированы, потрясены и глубоко опечалены степенью государственного участия в допинговых программах перед Играми-2014 в Сочи» — таковы типичные высказывания экс-президента МПК о паралимпийском спорте в России за последний год.





С того момента, как независимая комиссия Всемирного антидопингового агентства (WADA) во главе с Ричардом Маклареном выпустила свой первый доклад, в котором предположила, что в период между 2012 и 2015 годами российская сторона скрыла 35 положительных проб паралимпийцев, Крэйвен возглавил политику непримиримой борьбы с подозреваемыми российскими спортсменами.

В августе 2016 года 67-летний британец лично сообщил СМИ, что МПК в полном составе отстранил сборную России от участия в Паралимпийских играх в Рио-де-Жанейро, не разбираясь, чьи пробы были вскрыты (и были ли?), а чьи — нет, и кто на самом деле является чистым спортсменом.





«Мы достаточно много времени провели над изучением доклада Макларена, выслушали российскую сторону, но она не смогла доказать свою правоту», — приводил тогда слова Крэйвена Reuters

В том же августе членство ПКР в Международном комитете было приостановлено — по сути, организация потеряла какой-либо официальный статус на международном уровне и не могла отправлять атлетов на соревнования. МПК выдал россиянам «дорожную карту» со списком условий, которые нужно было соблюсти для того, чтобы вновь вернуться в паралимпийскую семью, однако как минимум два пункта находились вне компетенции ПКР — соответствие Российского антидопингового агентства (РУСАДА) кодексу WADA и признание на государственном уровне правильности выводов доклада Макларена.



Спустя год ПКР реализовал большинство пунктов, но вновь получил отказ в восстановлении своих прав — не в последнюю очередь из-за того, что Россия отказывается признавать наличие государственной системы по поддержке допинга, существование которой пытался доказать канадский юрист.





Президент ПКР Владимир Лукин пытался объяснить своим иностранным коллегам, что подобные решения не относятся к ведению его организации, но те были непреклонны и безоговорочно поддержали решение Крэйвена оставить дисквалификацию в силе.

«Восстановление РУСАДА и признание выводов Макларена — вот два критерия, которые надо еще выполнить», — настаивал британский чиновник.





Таким образом, своим последним решением на посту президента МПК Крэйвен сделал так, что за полгода до Паралимпийских игр в Пхенчхане отечественные спортсмены все еще не допущены до стартов. Однако с приходом к власти Парсонса ситуация может измениться в лучшую сторону. По крайней мере, на это надеется член исполкома ПКР и Совета спортсменов МПК Михаил Терентьев

«Парсонс несколько раз бывал в России на мероприятиях ПКР. Сегодня я тоже с ним общался — он довольно позитивно относится к восстановлению членства ПКР и поддерживал это решение на заседании правления МПК в преддверии выборов.



Думаю, его избрание положительно скажется на работе с ПКР и решении вопроса по участию нашей команды в Паралимпиаде-2018», — приводит «Р-Спорт» слова Терентьева.



Новое решение по поводу участия российских паралимпийцев в Играх в Пхенчхане может быть принято после заседания совета учредителей WADA 16 ноября, на котором РУСАДА имеет шансы быть восстановленным в своих правах. Насколько это поможет российским спортсменам, сказать пока сложно, так как из-за длительного отстранения они не могли принимать участия в соревнованиях и зарабатывать олимпийские квоты. Однако МПК обещал в случае восстановления ПКР предоставить отечественным паралимпийцам дополнительные места на Олимпиаде, так что нужно надеяться на благосклонность нового президента международного комитета.

