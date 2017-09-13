Макларена привлекут за клевету? Российские спортсмены подали иск в канадский суд

Три российских велогонщика предъявили Ричарду Макларену иск на 7 000 000 канадских долларов за недопуск на Олимпиаду-2016.

Имена истцов — Кирилл Свешников , Дмитрий Страхов и Дмитрий Соколов . Все они в 2016 году входили в состав олимпийской сборной России и в Рио-де-Жанейро должны были принять участие в командной гонке преследования на треке.

Но участия в ней не приняли. Поскольку все они не были допущены к участию в Олимпийских играх в связи с упоминанием их имен в известном «докладе Макларена».

Сейчас россияне подали исковое заявление по всей форме. И конечно не в самый гуманный в мире российский суд. И не в международный спортивный арбитраж. Искать правду они отправились на родину самого Макларена — в Канаду.

Их исковое заявление зарегистрировано под номеров CV-17-582393 в Верховном суде провинции Онтарио.

В ответчиках, кстати, числится не только господин Макларен, но и Всемирное антидопинговое агентство

Суть претензий спортсменов предельно проста. Велогонщики заявляют, что их несправедливо и поспешно обвинили в организации допинговой схемы. Хотя никаких оснований или документальных подтверждений того, что они использовали какие-то незаконные методы при подготовке к соревнованиям представлено не было.

Но в результате голословных обвинений спортсмены были скомпрометированы, отстранены от участия в Олимпийских играх и понесли огромный, в общем-то уже невосполнимый репутационный ущерб.

Сейчас россияне требуют призвать к ответу, по сути, за клевету, имевшую серьезные негативные последствия для карьеры спортсменов. И не случайно, что велосипедисты просят суд отдельно признать, что у ответчиков не было и до сих пор нет никаких оснований обвинять их в употреблении запрещенных препаратов. Общая сумма искового ущерба составляет семь миллионов канадских долларов.

Что из всего этого следует?

Признаюсь, я рад, что наши спортсмены наконец-то перестали заламывать в отчаянии руки и сетовать на несправедливое отношение WADA в интервью российским СМИ. Перестали надеяться на то, что государство как-то за них заступится. Поскольку государству не с руки лезть в очередной масштабный скандал накануне очередной Олимпиады и чемпионата мира по футболу.

Но главное, что наши спортсмены не начали каяться, чего от них в последнее время почему-то ждут. И даже требуют. Покайтесь, мол, а мы, глядишь, вам репрессии и скостим.

Нет, велогонщики решили отстаивать свою честь, достоинство и право заниматься любимым делом. И привлекать к ответу через суд тех, кто на все это покушается. И я рад, что суд именно канадский. Это правильно. Пусть поступки Макларена оценят с точки зрения законов его страны. А нам будет очень интересно за этим понаблюдать. Уже находясь не внутри ситуации. А со стороны.

Что будет, если россияне этот суд выиграют?

Думаю, что на Макларена обрушится целая лавина исков от российских спортсменов, представляющих различные виды и отстраненных от участия в ОИ и других международных соревнованиях «за компанию».

Что будет, если россияне этот суд проиграют?

Думаю, что претензии к Макларену и WADA есть не только у велогонщиков. И данное дело станет бесценным материалом для других спортсменов и их адвокатов. Юридической школой для того, как бороться за свои права в современном профессиональном спорте. Следующий иск они подготовят более тщательно, с учетом предыдущего.

Главное, начало положено. К ответу, господин Макларен!