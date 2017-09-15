Плющенко пошел в церковь

«Сегодня состоялось важное событие в нашей жизни, мы с Янчиком повенчались! Мы вместе десять лет, женаты восемь лет, и мы очень счастливы, что сегодня сделали этот важный шаг в нашей жизни», — написал на своей странице в соцсети двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко

Публикация от Евгений Плющенко (@plushenkoofficial) Сен 15 2017 в 6:48 PDT







Яна Рудковская также поделилась со своими подписчиками радостными для семьи новостями и объявила, что семейная пара устроит для своих друзей роскошный ужин по случаю венчания.

Публикация от Yana Rudkovskaya (@rudkovskayaofficial) Сен 15 2017 в 8:38 PDT

Отношения Плющенко и Рудковской начали развиваться после победного для России конкурса песни «Евровидение» 2008 года.





Тогда известный поп-исполнитель Дима Билан , чьим продюсером является Рудковская, выиграл с номером, в котором принял участие Плющенко, продемонстрировав несколько элементов из фигурного катания на мини-катке на сцене.



В начале 2008 года Плющенко развелся со своей первой женой Марией Ермак, а Рудковская — с миллионером Виктором Батуриным — братом супруги экс-мэра Москвы Юрия Лужкова Елены Батуриной . В следующем году пара зарегистрировала брак, а в январе 2013 года у них родился сын Александр.

34-летний Плющенко львиную долю своей жизни посвятил фигурному катанию. Еще в 1998 году он дебютировал на чемпионате мира в возрасте 15 лет.



За свою продолжительную карьеру Плющенко дважды выиграл золото Олимпийских игр — в Турине и в Сочи, стал трехкратным чемпионом мира и семикратным чемпионом Европы.



Спортсмен также четыре раза побеждал в финале Гран-при. Евгений делит со знаменитым фигуристом 20-х — 30-х годов прошлого века Йиллисом Графстремом из Швеции рекорд по количеству олимпийских наград. Правда швед выиграл три золота и одно серебро, а у россиянина — по две золотые и серебряные медали.





В отличие от многих своих современников, Плющенко провел весьма продолжительную для фигуриста карьеру. Он начал соревноваться, когда еще заканчивали знаменитые Алексей Урманов Илья Кулик . Его соперничество с Алексеем Ягудиным стало одним из самых зрелищных за всю историю мужского одиночного фигурного катания. В дальнейшем Плющенко боролся за победы с французом Брианом Жубером и швейцарцем Стефаном Ламбьелем.

Евгений привнес в мужское катание несколько технических новинок. Он стал первым фигуристом, кто исполнил каскад четверной тулуп — тройной тулуп — тройной риттбергер и каскад тройной — аксель — ойлер — тройной флип.



Он также стал первым мужчиной, кто исполнил вращение бильман, что произвело настоящий фурор в те годы.



Дело в том, что это вращение ранее использовали только более гибкие по своей природе женщины — фигуристка поднимала одну ногу за спиной и удерживала ее надо головой двумя руками за лезвие конька. После Плющенко многие спортсмены стали брать этот элемент на вооружение и специально тренировать гибкость, чтобы успешно его исполнить.





В марте 2017 года Плющенко объявил о завершении профессиональной карьеры и решил посвятить себя тренерской деятельности. Уже в начале апреля двукратный олимпийский чемпион шокировал общественность, объявив о том, что стал тренером победительницы Олимпийских игр в Сочи Аделины Сотниковой

К сожалению, в конце августа Плющенко заявил, что его подопечная пропустит олимпийский сезон из-за травмы. У нее были диагностированы разрыв связки голеностопа и перелом косточки в ступне.



Однако Сотникова сразу отметила, что не собирается завершать карьеру.



«Говорит ли то, что я пропускаю сезон, о завершении карьеры? Нет, не говорит»,



Напомним, что после своего триумфа в Сочи Сотникова не провела ни одного полноценного сезона. В 2014 — 2015 годах она получила травму ноги, после чего приняла участие в телепроекте «Танцы со звездами», в следующем году приняла участие лишь в нескольких российских турнирах, а в сезоне 2016/17 выступала в другой телепередаче — «Ледниковый период».



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