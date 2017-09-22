Британцы попались на уникальном мошенничестве

Британские спортсмены попались на уникальном мошенничестве

Очередной международный паралимпийский скандал содержит поистине жутковатые подробности. Британских атлетов обвинили в получении спортивного преимущества неспортивным путем — через частичную ампутацию и укорачивание своих конечностей. Раскрытие мошеннической схемы может иметь глобальные последствия для спорта.

То, что победы в профессиональном спорте даются тяжелым трудом и долгими годами подготовки. При этом важную роль играют субъективные и неосязаемые элементы — такие как сила воли, характер, уважение, честность, стремление к совершенству, спортивный дух и так далее. Именно эти характеристики лежат в основе Олимпийского движения в целом и Олимпийских игр в частности.



Однако коммерциализация профессионального спорта и растущие финансовые поощрения в виде наград и бонусов за высокие места на соревнованиях привели к ситуации, когда перечисленные выше положительные качества спорта как общественного института (и спортсменов, как его активных участников) стремительно утрачиваются.



Уже никого не удивить договорными матчами, коррупцией, допинговыми нарушениями, подделкой документов. Однако «дно» оказалось гораздо глубже, чем представлялось прежде.



Канал Би-би-си огласил результаты журналистского расследования, согласно которым британские спортсмены-паралимпийцы умышленно оперировали свои конечности (к примеру, урезали ноги), чтобы получить возможность соревноваться на Паралимпийских играх в более слабой категории. То есть, пытались недобросовестно получить спортивное преимущество перед другими участниками соревнований, идя на кардинальные меры.



Утверждается, что явление носило массовый характер. В то же время, многие британские паралимпийцы протестовали против подобной практики и отказывались от соревнований, не желая участвовать в мошеннической схеме.



Тут необходимо пояснить некоторые технические детали паралимпийского спорта. Прежде, чем спортсмен будет допущен к участию участие в паралимпийских соревнованиях, он должен пройти медицинское обследование, по результатам которого уточняется его диагноз. В зависимости от того, какой диагноз поставлен, спортсмен определяются в ту или иную классификацию согласно техническим регламентам Международного Паралимпийского Комитета.



На уровне конкретной страны эти процедуры проводятся местными медицинскими учреждениями под эгидой национальных паралимпийских комитетов. А при проведении соревнований (скажем, международных) одним из департаментов в организационном комитете должен быть медицинский — он будет отвечать за проверку документов паралимпийцев и их диагнозов на соответствие присужденной классификации. Если медицинская комиссия, проверив документы, классификацию подтверждает, спортсмен допускается к участию на соревнованиях в своем классе.



На первый взгляд, все это выглядит разумно и не содержит изъянов. В действительности — крайне далеко от идеала и не спасает от мошенничества.



У некоторых паралимпийцев такие диагнозы, какие нельзя подтвердить (то есть, проверить) за тот довольно короткий промежуток времени, что имеется в распоряжении медицинских комиссий на соревнованиях. Есть ряд диагнозов, которые в принципе невозможно подтвердить или опровергнуть. В таких случаях в большей степени учитываются мнения тех врачей, которые ставили диагноз на национальном уровне. Здесь-то и возникает пространство для коррупции.



Особенно часты случаи подобного мошенничества в странах с невысоким уровнем жизни. К сожалению, Россия не исключение. Некоторое время назад представители паралимпийского движения заявляли о существовании коррупционной медицинской практики и в паралимпийском спорте России.



Британские спортсмены в то же самое время шли на более радикальные меры. Они не стали подделывать диагнозы, а решили себя в прямом смысле слова калечить, усугубляя степень своей инвалидности.



Здесь возникнуть резонный вопрос — если они себя действительно калечат, не будут ли они на равных с теми, в чью классификационную группу хотят попасть? Ответ — далеко не всегда.



Классификационная система, разработанная МПК, имеет не только те пороки, что отмечались выше. Есть и другие. Например, спортсмен, у которого вовсе нет ноги от бедра, и спортсмен, у которого нет только ступни, будут соревноваться в одной группе. Теперь представим, что один спортсмен имеет «почти полную ногу», а второй только протез. Очевидно, что соревновательное преимущество будет у первого.



Другой важный вопрос — какие последствия могут быть у этого скандала.



Во-первых, могут быть скорректированы классификационные регламенты по оценке состояния здоровья спортсменов. И на это хотелось бы надеяться.



В-вторых, могут быть внесены изменения в деятельность медицинских комитетов, работающих непосредственно на соревнованиях. Это тоже имеет шанс стать шагом в правильном направлении.



В-третьих, если обвинения подтвердятся, должны последовать дисциплинарные взыскания в отношении нарушителей, в первую очередь, дисквалификация. Однако нарушения с их стороны будет довольно трудно доказать. Такое дело по-своему уникально для следственной практики.



Наконец такие репутационные удары как правило приводят к смене или обновлению руководства ответственных спортивных организаций. В данном случае — Паралимпийского комитета Великобритании.



Однако к каким бы практическим результатам ни привел данный скандал, хорошо уже то, что на проблему мошенничества в паралимпийском спорте в принципе обратили внимание. Даже небольшие конкурентные преимущества в паралимпийском спорте играют более значимую роль, чем в привычно скандальном олимпийском.