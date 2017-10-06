«Путин объявил его „врагом №1“. В Америке всем миром собирают деньги Родченкову

Американцы с помощью краудфандинга хотят собрать полмиллиона долларов бывшему руководителю московской антидопинговой лаборатории.



Краудфандинг — популярная тема за океаном. Особенно в сфере спорта, ведь, как известно, в Америке профессиональный спорт практически лишен господдержки. В 2012 году был даже создан специальный сайт rallyme.com для того, чтобы спортсмены-олимпийцы могли собрать средства на подготовку к Олимпийским играм. Одной из первых помощью воспользовалась суперзвезда горных лыж Линдси Вонн , собравшая за короткий срок 20 тысяч долларов. После этого она смогла сконцентрироваться на тренировках, не отвлекаясь на зарабатывание денег. Сейчас на rallyme.com активно собирают деньги лыжники и сноубордисты, собирающиеся выступить в Пхенчхане.

Сайт gofundme.com — более широкого профиля: здесь можно собрать деньги на что угодно. Слоган портала: «Просить деньги сложно, gofundme упрощает задачу».





В августе на сайте появился раздел «How is Grigory?» То есть: что с Григорием? Как он там? Ответ на эти вопросы, интересующие не только простых американцев, но и Следственный комитет России , дан короткий — с ним все ОК. Пока ОК, а там как знает. Для того чтобы и дальше все было ОК, Григорию нужно всего каких-то полмиллиона долларов.

— Быть может, вы уже видели документальный фильм «Икар», — говорится на сайте. — С главным героем доктором Григорием Родченковым пока все хорошо, но мы не знаем, как долго это продлится. Если верить российской прессе (опять во всем пресса виновата!), его жизнь находится в серьезной опасности. Путин объявил его «врагом народа №1», а как вы, возможно, знаете — некоторые из таких врагов постигла скоропостижная смерть.



В мае 2016-го Родченков, рискуя жизнью, раскрыл государственную допинговую программу в России. Мы, инициативная группа FairSport.org, хотим помочь Григорию. По очевидным причинам он не может работать, а по счетам надо платить. Его жизнь в опасности, а деньги нужны не только на еду и оплату коммунальных расходов, но и на продолжение борьбы, реализацию дела его жизни.



Мы поддерживаем Родченкова, и просим вас помочь. Вместе мы можем помочь атлетам получить заслуженные медали. Григорий должен стать свидетелям в делах сотен спортсменов, которые были обманом лишены наград на Олимпиадах и чемпионатах мира. Но мы сможем сделать это, только если сбережем Григория. Ведь двое его близких коллег ушли из жизни после того как разразился допинговый скандал».



Надо сказать, что судьба беглого «узника совести» находит немалую поддержку в сердцах простых американцев. За два месяца собрано 15 тысяч долларов, не ахти какие деньги по сравнению с целевым полумиллионом, но жить вполне можно. И неплохо жить.



Кто-то переводит пять долларов, кто-то — 1500.



«Какой смелый человек!» — пишет в комментариях Мори Этли.



«Живи, Григорий! Мы все — за правду», — слова Жан-Люка Маньена.



«Доктор Родченков, ваша смелость вдохновляет всех, кто выступает за правду», — вторит Девин Рестон, видимо, глядя на фото героя на сайте. На снимке Григорий обнимает собаку и улыбается людоедской улыбкой.

Сомнений нет — Родченков нигде не пропадет: и в России чувствовал себя неплохо, и в Америке отлично устроился.