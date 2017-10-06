«Ни жарко, ни холодно»: как изменить отношение Запада к Крыму

Как изменить отношение Запада к Крыму, рассказал эксперт



Изменить отношение Запада к Крыму возможно, но, с одной стороны, для этого России нужен выход на западные СМИ для донесения позиции, а с другой, Москве от непризнания региона Европой и США "ни жарко, ни холодно". Так считает политолог Владимир Брутер



Разница в отношении к референдуму в Крыму и "уходу" Косово от Сербии наглядно демонстрирует политику двойных стандартов Запада. Такое мнение высказал президент Чехии Милош Земан



"Я критиковал отторжение Косово от Сербии, считая это очевидным нарушением резолюции Совета Безопасности , которая гарантировала территориальную целостность Сербии, включая Косово. Но случилось то, что называется "мерить двойным метром" или "политикой двойных стандартов": когда референдум в случае с Крымом — так это незаконная аннексия, а когда Косово становится самостоятельным вопреки вышеупомянутой резолюции СБ ООН, то все в порядке", — сказал Земан.

Сам президент Чехии, по его словам, отказался назначить посла в Приштине после отторжения Косов, этот пост до сих пор свободен. Кроме того, Чехия не принимает у себя поверенного в делах Косово в Праге.



Запад стоит на своем



Земан — порядочный человек, и пытается найти элементы порядочности в том море западного лицемерия, которое его окружает, говорит Владимир Брутер. Однако если говорить про двойные стандарты, то их у Запада, по мнению эксперта, нет, у них есть "отскок-стандарты" — выписанное себе право менять правила каждый день, если это нужно.



"У Запада, кстати, нет и хорошего отношения к Косово. Они прекрасно понимают, что там происходит; более того, ситуацией в Приштине не управляют и до сих пор не смогли сформировать местное правительство. Но Запад свой выбор сделал и менять его не станет, подтверждение — та же Украина, которую Запад лоббирует, несмотря на очевидную проблемность новой киевской власти. Запад всегда стоит на своем, даже если понимает, что решение было неверным и может создать сложности в будущем", — сказал Брутер, добавив, что "мы же видим, что проблемы Западу, например, в Афганистане создают те, кого те же США поддерживали во время советской операции".



"Ни жарко, ни холодно"





Позицию России — или пророссийскую позицию — на Западе необходимо продвигать, но здесь есть сложности. Главная из них заключается в отсутствии информационных площадок в европейских СМИ. Нужен выход на англоязычные, германоязычные, франко-, испаноязычные медиа, потому что одним русским языком ограничиваться нельзя. "В девяностые не зря любили шутить "Те, кто владеет картинкой на CNN и Euronews, тот и держит тему", — отметил эксперт.

Продвигать точку зрения Москвы необходимо и через политические дискуссионные площадки, и для этого можно использовать западных спикеров, необязательно даже лояльных к России, главное, чтобы это были люди, обеспокоенные сложившейся ситуацией и не испытывающие восторга перед европейским политическим мейнстримом. Другой вопрос, что начинать это нужно было делать лет десять назад, сказал Брутер.



"А что касается Крыма, то России ни жарко, ни холодно от непризнания Западом этого региона. И если международный статус Крыма был бы действительно очень важен и необходим, то варианты, которые можно было бы попытаться запустить, — они существуют", — считает эксперт.