Зачем полуголые девушки поддерживают спортсменов

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Чирлидинг в США имеет давнюю историю, однако в последние годы и российские танцовщицы занимают все более прочные позиции на баскетбольных, волейбольных и хоккейных матчах. Как устроен мир американских групп поддержки и чем он отличается от российского, узнала «Лента.ру»

В США чирлидинг — это культ. Каждая американка мечтает попасть в команду средней школы, колледжа, а затем и профессионального клуба. Группы поддержки связаны со спортом как талисманы команды и лавки с хот-догами.



В 1948 году была основана Национальная ассоциация чирлидинга. В это же время появилась фирма по производству одежды для девушек из группы поддержки. Тогда увлечение чирлидингом стало повсеместным — то есть основным триггером для создания индустрии стал бизнес-план.



Мировую известность чирлидинг получил только в 1956 году, когда появились помпоны американских танцовщиц. Тогда же в моду вошла поддержка профессиональных футбольных клубов.



Революцию в начале 70-х произвел клуб «Даллас Ковбойс»: их группа поддержки отказались от классической акробатики в пользу зажигательных танцев. Все, что мы видим в перерывах спортивных мероприятий сегодня, было изобретено три с лишним десятилетия назад в США.



Дрим Тим

Несмотря на богатую историю чирлидинга, профессиональные танцовщицы в Национальной футбольной лиге (НФЛ) и Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) на сегодняшний день зарабатывают от 75 до 150 долларов за игру. Для сравнения: американские официантки получают 7-12 долларов в час.



Однако женщины не сидят сложа руки и уже начали борьбу за свои права. В апреле 2017 года баскетбольный клуб «Милуоки Бакс» проиграл судебный процесс бывшей чирлидерше Лорен Херингтон — суд постановил выплатить ей денежную компенсацию за невыполнение командой закона о трудовых нормах. Истица утверждала, что в среднем танцовщицы тратили 30-40 часов в неделю на репетиции, тренировки, благотворительные мероприятия и выступления на играх. По ее словам, несмотря на это, их зарплата составляла всего 65 долларов за игру и 30-50 долларов — за специальные мероприятия. С общим количеством отработанного времени выходило около четырех долларов в час.



В НФЛ девушки из групп поддержки тоже начали судебные разбирательства, выражая недовольство условиями труда и размерами зарплаты. Чирлидерши команды «Окленд Рэйдерс» отсудили 1,25 миллиона долларов, доказав, что их часовая зарплата в пять раз ниже минимальной.



Судебные иски в конце концов привели к тому, что некоторые клубы гарантировали девушками повышение оклада, однако заработок самых высокооплачиваемых чирлидерш по-прежнему ниже рыночного минимума, поэтому девушки продолжают борьбу за улучшение условий жизни. Их главный аргумент — они неотъемлемая часть НБА и НФЛ, они обеспечивают интертеймент и брендинг, поэтому и зарплата у них должна быть соответствующей.



Американские богини

Руководство НФЛ и НБА занимают позицию, согласно которой групис (так называют участниц группы поддержки) — это не наемные сотрудники, а независимые подрядчики. Следовательно, клубы не обязаны выплачивать им зарплату в соответствии с фиксированным минимумом.



Однако в 1995 году группа поддержки клуба «Баффало Брейвс» выиграла иск против клуба: суд постановил квалифицировать девушек как сотрудниц команды. Впоследствии танцовщицы создали первый в истории профсоюз чирлидерш.



В 2015 году штат Калифорния принял закон, согласно которому профессиональные чирлидерши должны рассматриваться как сотрудники клуба. Это гарантирует группам поддержки «Голден Стэйт Уорриорс», «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Лос-Анджелес Клипперс», «Сакраменто Кингс» зарплату не менее девяти долларов в час.



Добейся успеха

Клубы рассчитывают на любовь чирлидерш к танцам и безвозмездное служение спортсменам. Но ни один человек не работает за спасибо, из любви к профессии. Тем более в спорте — особенно в Америке — крутятся баснословные деньги. Минимальная зарплата новичка НБА составляет 815 тысяч долларов в год; 465 тысяч в год — жалованье игрока-первогодки в НФЛ. Эти зарплаты позволяют каждому атлету комфортно жить, при этом занимаясь тем, что он любит.



Однако этот принцип не распространяется на группы поддержки. Чирлидерши «Нью-Йорк Никс», заполняющие рекламные паузы зажигательными танцами и получающие нагрузки больше, чем некоторые игроки запаса, работают практически за копейки. Их гонорар за одно выступление составляет меньше 200 долларов, они выполняют немало опасных трюков, но при этом не имеют даже страховки.



«Поначалу ты готова натягивать шорты, оголяющие чуть ли не половину задницы, из любви к танцам. В начале карьеры энтузиазм и жажда славы отодвигают все остальное на второй план. Но уже к окончанию первого сезона твоя жизнь превращается в ад», — заявила одна из чирлидерш «Никс».



Взгляд с Востока

Американские чирлидерши рассматривают танцы как бизнес, который приносит прибыль. Для США спорт — часть индустрии развлечений, рассчитанная на увеличение аудитории и финансовую выгоду. В России ситуация иная.



Первая российская группа поддержки появилась в 1995 году — на волне постперестроечных настроений и любви ко всему западному. Сегодня чирлидерши есть почти при каждом баскетбольном, волейбольном и хоккейном клубе.



Однако наши девушки считают себя в первую очередь танцовщицами. Даже слово «чирлидинг» не прижилось в России, осталось чем-то инородным.



«В 1995 году, когда в России зарождался чирлидинг, целью нашей команды была именно поддержка игроков. Но мы поставили цель: не в ущерб поддержке команды быть профессиональными танцорами. При этом когда "Химки" играют на выезде, девчонки следят за матчами, статистикой и переживают за ребят», — рассказывает глава группы поддержки баскетбольного клуба «Химки» Татьяна Станкевич.



Чтобы попасть в группу, девушки проходят строгий отбор. Внешние данные должны быть практически модельными. Рост от 170 до 180 сантиметров, возраст — 18-22 года. «Девушка должна иметь танцевально-хореографическую подготовку. Главное — не стесняться красиво танцевать, не опускать глаза в пол. Должен присутствовать артистизм и энергетика, которую можно передать залу», — говорит Станкевич. Глава группы поддержки ЦСКА Анна Буркина также считает, что девушкам нужна хорошая растяжка, физические данные и внешность, умение передавать эмоции зрителям.



Финансы

Зарплаты у российских групп поддержки небольшие, однако глава чирлидерш «Химок» довольна положением дел и сочувствует девушкам из США: «Я знаю, что они получают меньше россиянок. Но в США эта работа рассчитана не на прибыль, а на рекламу. В Лос-Анджелесе девушки приходят в команду в надежде на то, что придет продюсер и заметит их. И тогда их будущее сложится».



До кризиса «Химки» были самой высокооплачиваемой группой поддержки Москвы, сегодня финансы урезали. Однако, по мнению Станкевич, и сейчас с зарплатами в «Химках» все хорошо: «Для девушек, которые совмещают чирлидинг с учебой или другой работой, группа поддержки подходит идеально».



В ЦСКА считают, что зарплата 65 долларов за игру — это нормально. Однако, в отличие от американских танцовщиц, чирлидерши ЦСКА являются сотрудницами офиса клуба и получают стабильный ежемесячный оклад.



В регионах дела похуже. Ульяна Тригубчак из группы поддержки хоккейного клуба «Салават Юлаев» заявила, что хорошо зарабатывают только хоккеисты и боссы. «Мне лично хватает только на карманные расходы. Прожить на эти деньги я бы не смогла. Поэтому для меня это просто хобби», — говорила Тригубчак «Ленте.ру».



Have a dream



Но девушки все равно мечтают попасть в чирлидерши — потому что это престижно. «Изначально девушки приходят из любви к танцам. Но иногда получается и прославиться. Наши танцовщицы уходят либо в декрет, либо в большое профессиональное плавание. Одна танцевала у Ирины Салтыковой , другая — у Натальи Ветлицкой , третья — в мюзикле "Нотр Дам де Пари". Самая известная наша участница Татьяна Храмова стала актрисой», — рассказала глава группы поддержки «Химок».



На вопрос, дает ли чирлидинг возможность составить выгодную партию, Станкевич ответила отрицательно: «Была одна девушка, которая хотела выйти замуж, но она не продержалась и сезона». Анна Буркина с коллегой не согласна — у каждой свои цели: «Бывают девушки, которые приходят, чтобы удачно выйти замуж. Хотя мы стараемся не брать таких танцовщиц, но прецеденты были». Баскетболист «Химок» Алексей Швед женился на бывшей чирлидерше ЦСКА Анастасии Зиадитдиновой. Капитан футбольного «Спартака» Денис Глушаков взял в жены Марию Позднякову , выступавшую в той же группе поддержки.

Разница между американским и российским чирлидингом велика. Для американок, относящихся к танцам как к работе, выступление в группе поддержки — это возможность заработать и прокормить себя. Для наших девушек — это творческое хобби и, возможно, шанс удачно выйти замуж. Объединяет их, пожалуй, одно: желание добиться успеха.