Российские медали поделили до вручения

Международный олимпийский комитет (МОК) пожизненно отстранил от участия в Олимпиадах российских бобслеистов Александра Касьянова, Алексея Пушкарева и Ильвира Хузина за нарушение антидопинговых правил. Об этом сообщает пресс-служба МОК.

Результаты спортсменов на Играх 2014 года в Сочи, где они заняли четвертое место, не дотянув до бронзы всего 0.03 секунды в обеих дисциплинах, аннулированы.

Таким образом сборная России лишится еще двух бронзовых медалей, которые этот экипаж должен был получить после дисквалификации первой команды под руководством Александра Зубкова. Награды достанутся коллективам из Латвии и Великобритании. На итоговый медальный зачет, который ведется по количеству золотых наград, потеря двух еще не полученных медалей влияния не оказала. Однако по общему количеству наград Россия (22) опустилась на пятое место, пропустив команду Нидерландов (25).

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«Они не были в списке «Дюшес», но они в чистую выиграли последний этап Кубка мира и являются лидерами нашей команды. Они были на слушаниях, пытались задать вопросы, но им сказали, что здесь вопросы не задаются, здесь дается последнее слово. Создается впечатление, что сейчас делается все, чтобы выбить наших ведущих спортсменов и на Игры мы поехали бы третьим-четвертым составом», — передает слова Зубкова «Советский спорт». Президент Федерации бобслея и скелетона России Александр Зубков, ранее также дисквалифицированный за применение допинга, заявил, что международные организации выбивают из сборной лучших российских спортсменов.

Александр Касьянов, которому на данный момент 34 года, пришел в бобслей из санного спорта в 2006 году, спустя некоторое время прошел отбор в национальную команду и присоединился к ней в качестве пилота. Долгое время соревновался на молодежном уровне, в 2008 году завоевав бронзу на чемпионате мира среди юниоров.

В 2010-м во взрослой команде возникла проблема с рулевыми, в связи с чем у Касьянова появилась возможность проявить себя. С тех пор он обосновался в числе основных пилотов сборной, на этапах Кубка мира практически всегда попадал в десятку лучших.

Лидер команды Александр Зубков считал его будущим российского бобслея.

Алексей Пушкарев становился серебряным призером чемпионата мира среди юниоров (2012 — двойка), серебряным призером Кубка России (2013 — четверка). Он также является мастером спорта международного класса.

Для Ильвира Хузина самым удачным в карьере был 2015 год, когда он стал бронзовым призером чемпионата мира в Винтерберге в соревнованиях смешанных команд, вице-чемпионом Европы и чемпионом России в четверках.

Также по итогам заседания МОК были аннулированы результаты Вилухиной и Романовой.

Обе биатлонистки завоевали на Олимпиаде-2014 серебряные награды в эстафете вместе с Ольгой Зайцевой Екатериной Шумиловой , которые автоматически тоже лишены наград. Помимо этого, Вилухина заняла второе место в спринте.

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Бобслеисты Негодайло и Труненков были лишены золотых медалей после отстранения Александра Зубкова, решение по которому было принято несколькими днями ранее.

Спустя два дня подобное же решение по итогам расследования комиссии Освальда было вынесено бобслеистам Александру Зубкову, Ольге Стульневой и конькобежцам Ольге Фаткулиной и Александру Румянцеву

В общей сложности сборная России, победившая в медальном зачете на Олимпийских играх в Сочи, лишилась уже 11 наград и занимает только третье место.

На данный момент в активе российской команды 10 золотых, пять серебряных и семь бронзовых медалей.