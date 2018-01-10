Призрак «холодной войны» возрождается в преддверии зимней Олимпиады

Недавнее решение Международного олимпийского комитета об отстранении России от участия в Зимней Олимпиаде-2018 в Южной Корее стало очередным шагом в эскалации враждебности в отношениях между Западом и Москвой. Руководство МОК считает, что российский спорт превратился в символ организованного допинга. По мнению российских властей, включая Владимира Путина , решение МОК является актом «политической мести» и возвращением в эпоху «холодной войны».

Что касается проведения чемпионата мира по футболу в России, то здесь особых проблем нет. ФИФА-гейт практически никак не затронул российских чиновников, и Россия в июне этого года впервые станет ареной борьбы за титул чемпиона мира по футболу. Примечательно, что зимние Олимпийские игры в Пхёнчхане послужили основой для начала проведения мирных переговоров о нормализации отношений между Республикой Корея и КНДР.

Как это ни парадоксально, но один из главных руководителей российского спорта оказался втянутым в допинговый скандал. Речь идет о заместителе председателя правительства РФ по вопросам спорта, президенте Российского футбольного союза Виталии Мутко . Он также был председателем оргкомитета чемпионата мира-2018 по футболу. В декабре 2017-го исполком Международного олимпийского комитета (МОК) пожизненно отстранил Мутко от участия в Олимпийских играх. В комитете считают, что чиновник, будучи министром спорта в период с 2011 года по 2015 год, несет ответственность за провалы в борьбе с допингом и поэтому заслуживает строгого наказания.

На фоне допингового скандала следует вспомнить, какую роль играл спорт в странах бывшего социалистического лагеря и в СССР, особенно в культурном и пропагандистском аспекте, когда мир находился в состоянии «холодной войны». После прихода к власти большевиков в результате «первой социалистической революции» спорт не был в особом почете у руководства страны. К международным спортивным соревнованиям стали присматриваться после Второй мировой войны, рассчитывая, что спортивные победы, повысят статус страны и репутацию ее лидеров. При Сталине, в 1952 году, атлеты СССР дебютировали на Олимпийских играх в Хельсинки. В медальном зачете советская сборная уступила лишь команде США. Соперничество двух сверхдержав держало в напряжении весь мир. Советский Союз и США соревновались во всем, но лишь на спортивных аренах представители двух великих стран сходились лицом к лицу. Апогея это противостояние достигало раз в четыре года — на Олимпийских играх.

Среди стран социалистического блока наибольших спортивных достижений добились спортсмены из ГДР. В период между 1970-ми и 1980-ми годами сборная ГДР занимала почетное третье общекомандное место (впереди были только команды СССР и США). Во многом это стало возможно благодаря печально известной допинг-программе Восточной Германии. Многие знаменитые спортсмены стали жертвами спортивной программы ГДР.

Хорошо известно, что СССР сосредоточил свое основное внимание на достижение высоких спортивных результатов в таких видах спорта как легкая атлетика, плавание, гимнастика, а также в командных соревнованиях, таких как баскетбол и волейбол. Всему миру хорошо известны имена таких советских спортсменов как единственный в истории трехкратный олимпийский чемпион в тройном прыжке Виктор Санеев, первый в мире человек, прыгнувший выше шести метров Сергей Бубка , знаменитый советский пловец Дмитрий Волков , советский гимнаст Михаил Воронин , тяжелоатлет Василий Алексеев.

Нередко спортивные соревнования становились ареной ожесточенных противостояний. За красивыми словами о мире и дружбе скрывалась политическая борьба. Особенно ярко это проявилось в матче за звание чемпиона мира по шахматам Спасский — Фишер.

Этот матч был один из кульминационных моментов противостояния двух систем, двух идеологий, двух миров. Американский шахматист прервал советскую гегемонию на мировой шахматной доске, царившую с 1927 года. Всем любителям спорта памятен знаменитый матч в истории баскетбола, СССР — США на Олимпиаде в Мюнхене 1972 года. В сверхдраматичном финале, на последней секунде, когда американцы уже начали праздновать победу, Александр Белов забросил победный мяч.

Использование спорта в качестве политического инструмента уходит в далекое прошлое. Испанский писатель Рафаэль Санчес Ферлосио (Rafael Sánchez Ferlosio) в одной из своих книг написал: «Культура в целом, и особенно спортивная культура, всегда были инструментом политического и социального контроля. Во времена Древней Греции и великой Римской империи доминировало крылатое выражение: „Хлеба и зрелищ!“».

Россия унаследовала от СССР систему подготовки классных спортсменов, которая включала в себя различные направления деятельности, особенно в области развития тренировочных центров, системы подготовки и повышения квалификации тренерского состава, информационного, научного и медицинского обеспечения подготовки спортсменов, их социальной защиты. В настоящее время мы наблюдаем, как спорт вновь выходит на линию политического и идеологического противостояния. Особенно это стало заметно после зимней Олимпиады в Сочи.

Бывший глава московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков в мае 2016 года обвинил ряд российских победителей Олимпиады в Сочи в употреблении запрещенных препаратов. Его признания легли в основу официального расследования Всемирного антидопингового агентства (WADA), которое возглавил канадский юрист Ричард Макларен . По итогам расследования, российские легкоатлеты и тяжелоатлеты пропустили Олимпийские Игры-2016 в Рио-де-Жанейро, а паралимпийская команда была дисквалифицирована в полном составе. Опасаясь за свою жизнь, Родченков сбежал из России в США.

По итогам работы комиссии Дениса Освальда и Сэмюэля Шмида, МОК принял решение не допустить сборную Россию на Олимпиаду в Корею. Российские спортсмены смогут выступить на зимних Играх только в нейтральном статусе и под олимпийским флагом. Исполком МОК также пожизненно отстранил руководителя российского спорта Мутко от участия в Олимпийских играх. Глава Международного олимпийского комитета Томас Бах заявил: «Существование систематического манипулирования антидопинговыми правилами и системами в России доказано».

Путин воспринял решение МОК как политическое «унижение». Российские власти, несмотря на то, что считают решение МОК и Всемирного антидопингового агентства имеют политическую подоплеку, начали проводить «чистку» российской антидопинговой системы. В спортивной среде есть мнение, что в антироссийских санкциях прослеживается лицемерие. В конце концов, допинговые скандалы случаются и на Западе.