«КГБ помогало»: Родченков нашел допинг на Играх-1980

Родченков рассказал о допинге на Олимпиаде-1980

Бывший глава Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков, ныне являющийся информатором Всемирного антидопингового агенства (WADA), заявил о системе подмены допинг-проб на летних Олимпийских играх 1980 года, которые принимала Москва. Об этом профессор рассказал через своего адвоката Джима Уолдена

По словам Родченкова, главными исполнителями махинационной схемы на соревнованиях были на тот момент руководитель Московской антидопинговой лаборатории и член медицинской комиссии Международного олимпийского комитета (МОК) Виталий Семенов , начальник Госкомспорта по спортивной медицине и допинг-контролю Анатолий Коврижных, а также его заместитель Геннадий Марков.

Он также отметил, что система подмены положительных проб работала по схожему с сочинской принципу — сотрудники отечественных спецслужб якобы меняли «грязные» контейнеры на «чистые».

«В начале 80-х самые популярные стероиды нельзя было обнаружить. Это были станазолол, орал-туринабол и тестостерон. Многие спортсмены использовали эти и другие вещества. При этом информатор WADA признался, что в те годы еще не работал в антидопинговой лаборатории.

Я не работал в лаборатории на Играх-1980, но появился в ней немного погодя. Когда я пришел в лабораторию в 1985-м, существовала система подачи неправильных сведений о положительных тестах для защиты спортсменов, применявших допинг.

КГБ часто бывало в лаборатории, чтобы помогать во время больших соревнований. КГБ помогало менять грязные пробы на чистые», — передает слова Родченкова PlayTheGame.

Григорий, пришедший в Московскую антидопинговую лабораторию в 1985-м, рассказал, что практически все его предшественники скончались при странных обстоятельствах.

В расследовании, проводимом иностранными журналистами, фигурирует и еще один человек, якобы не испугавшийся рассказать о «страшном обмане» советского спорта.

Им оказался экс-сотрудник КГБ Владимир Попов , чье имя стало известным благодаря книге американского историка советского происхождения Юрия Фельштинского «КГБ играет в шахматы».

«Попов покинул Россию в 1995 году, опасаясь быть убитым бывшими сотрудниками КГБ, — пишет автор материала. — И мы были первыми журналистами, с которыми он согласился встретиться лично: Владимиру показалось, что настало время рассказать его историю. Тем самым он хочет отдать дань памяти своему бывшему коллеге по КГБ Александру Литвиненко — атака на шпиона Сергея Скрипаля в Солсбери в лишний раз напоминает нам, почему такие люди, как Родченков и Попов, скрываются, рассказывая правду». Попов, как сообщается, в свое время курировал выступления соотечественников на зарубежных соревнованиях и даже помог Хуану Антонио Самаранчу стать в 1980-м президентом МОК (покинет пост испанец лишь в 2001 году).

По словам Попова, «московская афера» началась еще в 1978 году во время чемпионата Европы по стрельбе, который проходил в Копенгагене — именно в то время беглый сотрудник КГБ якобы завербовал уже упомянутого Маркова, спустя пару лет «идеально проведшего свою работу».

Отмечается, также, что один из исполнителей допинговой схемы позднее получил Орден Красной Звезды, что «возмутило Попова».

Напомним, что недавно американский фильм «Икар», главным героем которого стал Родченков, выиграл «Оскара» в номинации «Лучшая документальная лента».

Лента режиссера Брайана Фогеля изначально задумывалась как некий киноэксперемент, в котором его создатель хотел на собственном примере показать, что допинг хоть и является ощутимым помощником на пути к «грязным» победам, но без таланта, тренировок и усилий даже все вещества вместе взятые «не сделают из вас Лэнса Армстронга».

В процессе съемок Фогель вышел на Родченкова, в тот момент еще возглавлявшего Московскую антидопинговую лабораторию, и вскоре получил от россиянина сенсационные сведения о допинговой схеме в стране, поддерживаемой государством.

Позднее режиссер якобы помог профессору рассказать историю всему миру и бежать из страны.

В результате длительных допинговых разбирательств сборная России выступила на Играх-2018 в Пхенчхане в усеченном составе и под нейтральным флагом, завоевав лишь две золотые медали за авторством фигуристки Алины Загитовой, на Олимпиаде соревновавшейся лишь с соотечественницей Евгенией Медведевой , и мужской хоккейной команды, выигравшей турнир, в котором не было игроков из НХЛ.

По окончании южнокорейских игр триколор отечественных олимпийцам вернули.