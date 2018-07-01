Россия сыграет с Испанией на ЧМ-2018

— Верите ли вы, что Россия может пройти Испанию и стать четвертьфиналистом домашнего чемпионата мира?

Дмитрий Хомуха: Шансы испанцев на выход в следующую стадию, конечно, выше, однако нельзя забывать, что в каждой отдельной игре возможен любой результат. Если для нашей сборной сегодня все сложится, будет соответствующая самоотдача, поддержка болельщиков, то не стал бы исключать, что в основное время может произойти ничья. А там уже — как повезет.

Валерий Рейнгольд: Я поверю в это лишь в том случае, если главный тренер сборной России Станислав Черчесов сможет сделать все правильно против испанцев. Но на сей счет у меня огромные сомнения…

Анзор Кавазашвили: Уверен, что Россия выиграет у Испании со счетом 2:1. Дело в том, что мы уже настолько изучили стиль игры, стратегию и состав испанской сборной, что полностью знаем, как против них бороться.

— На ваш взгляд, какой главный козырь у команды Черчесова в матче против «Красной фурии»? Что нужно сделать, чтобы для Испании ЧМ-2018 завершился уже сегодня?

Д. Х. : Добиться победы можно за счет организации игры, за счет самоотверженности и командных действий.

В. Р. : Во-первых, Черчесов должен выставить такой состав и дать такую установку на матч, чтобы у наших ребят не было нервотрепки. Во-вторых, россиянам необходим сдвоенный центр нападения — в основе должны быть Во-первых, Черчесов должен выставить такой состав и дать такую установку на матч, чтобы у наших ребят не было нервотрепки. Во-вторых, россиянам необходим сдвоенный центр нападения — в основе должны быть Артем Дзюба Федор Смолов , чтобы оказывать давление на испанцев, «душить» их, не отдавать им ни клочка земли. Ведь если «Красная фурия» почувствует свободу, то начнет спокойно катать мяч, а это всегда очень опасно.

Важно понимать — Испания сейчас не в порядке. У нее есть класс, мастерство и прочее, однако присутствует и разобранное состояние. Что-то схожее было у Германии — а она, напомню, вылетела еще по итогам группового этапа.

В общем, испанцев можно обыграть, но для этого со своей работой должен справиться Черчесов. И, да — России ни в коем случае нельзя пытаться противостоять визави исключительно контратаками.

А. К. : Главное — не дать сопернику владеть серединой поля, ведь иначе он сможет в излюбленной манере дожидаться бреши в обороне россиян, что всегда опасно. Кроме того, мы должны обязательно забить — и для этого, к счастью, у нас есть ресурсы в лице очень классного центрфорварда Дзюбы. Если к нему в пару добавить моторного, способного опускаться чуть ниже Смолова, то есть дать Артему помощь — тогда Россия, думаю, разорвет Испанию. Тем более у нашей сборной есть талантливейший Главное — не дать сопернику владеть серединой поля, ведь иначе он сможет в излюбленной манере дожидаться бреши в обороне россиян, что всегда опасно. Кроме того, мы должны обязательно забить — и для этого, к счастью, у нас есть ресурсы в лице очень классного центрфорварда Дзюбы. Если к нему в пару добавить моторного, способного опускаться чуть ниже Смолова, то есть дать Артему помощь — тогда Россия, думаю, разорвет Испанию. Тем более у нашей сборной есть талантливейший Александр Головин , один из лучших молодых футболистов этого ЧМ-2018.

Остается лишь надеяться, что не произойдет провала в центральной зоне нашей защиты…

Против испанцев, к слову, может выйти и Алан Дзагоев , получивший травму в матче с Саудовской Аравией . Считаю, что хоть на тайм, но появиться он должен.

— Кого больше всего стоит опасаться у соперников?

Д. Х. : Игроков группы атаки, думаю. Они все являются мастерами высочайшего уровня, хорошо оснащены технически, а также имеют прекрасные командные взаимодействия. Кроме того, стоит обратить особое внимание на стандартные положения — их испанцы тоже качественно исполняют.

В. Р. : Выделил бы Выделил бы Андреса Иньесту — он ведет игру сборной Испании, он плеймейкер. И, на мой взгляд, в сегодняшнем матче можно поставить против Иньесты персонального защитника — того же Романа Зобнина , очень исполнительного и трудолюбивого футболиста. И дать ему задачу — чтобы Андрес вообще мяча не касался. Верю, что Роман может с этим справиться.

А. К. : Всех — или никого. У Испании коллективная игра, с мячом она великолепна — там не просто делают передачи, но в каждом из моментов ищут бреши в чужой обороне. Потому-то и нельзя им давать играть в свой футбол.

— Если Россия все-таки покинет турнир уже 1 июля, как вы оцените общее выступление сборной на мундиале, где отечественные футболисты впервые вышли из группы, пусть и не из самой «смертельной»?

Д. Х. : Перед командой была минимальная задача — выйти в плей-офф. И она выполнена. Нельзя забывать и о других событиях на турнире — те же немцы, действующие чемпионы мира ведь уже покинули Россию. И уж на этом фоне выполненная командой Черчесова миссия выглядит еще значимее.

В. Р. : Если мы не выйдем в четвертьфинал, я поставлю России за этот мундиаль жирную «тройку». Но пока что об этом рано говорить, ведь огромное значение будет иметь не просто исход встречи с Испанией, но и счет — проиграть-то можно абсолютно по-разному!