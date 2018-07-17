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ЧМ взвинтил цены: самые дорогие игроки РФПЛ
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Полузащитник ЦСКА Головин стал самым дорогим игроком РФПЛ 

Газета.Ru 15 часов назад
Отличное выступление сборной России на чемпионате мира по футболу, где команда Станислава Черчесова добралась до четвертьфинала, существенно повлияло на трансферные цены игроков команды. В обновленном рейтинге специализирующегося на этом вопросе сайта Transfermarkt Александр Головин стал самым дорогим футболистом РФПЛ.
Чемпионат мира по футболу традиционно является не только главным футбольным турниром четырехлетия для сборных, но и настоящей ярмаркой для его участников-футболистов, имеющих возможность показать себя и получить интересные предложения о переходе.
Сайт Transfermarkt, являющийся главным среди специализирующихся на трансферах и стоимости игроков, обновил по итогам мундиаля трансферную стоимость футболистов во всех национальных чемпионатов. Среди прочих обновился и рейтинг стоимости игроков в Российской футбольной Премьер-лиге, принеся ряд интересных изменений.
Так, теперь самым дорогим футболистом чемпионата России стал полузащитник сборной России и московского ЦСКА Александр Головин, обошедший голландского форварда московского «Спартака» Квинси Промеса даже несмотря на то, что цена на того тоже выросла.
До мирового форума 26-летний Промес оценивался в €22 млн, а теперь стоит на два миллиона дороже. А вот Головин прибавил к цене сразу €7 млн и теперь возглавляет список самых дорогих игроков чемпионата страны с ценником в €25 млн  Впрочем, возможно, очень скоро голландский спартаковец вновь станет самым дорогим в РФПЛ, так как Головин наверняка покинет российскую лигу.
Еще до ЧМ-2018 к нему проявлял интерес ряд клубов, а главным фаворитом на его приобретение являлся итальянский «Ювентус». И хотя слухи о переходе в «старую синьору», увлеченную свершившейся суперсделкой по Криштиану Роналду, понемногу сошли на нет, интерес к Александру не ослаб.
Уже после мирового форума об официальном предложении по хавбеку объявил интересовавшийся им и раньше французский «Монако».
Правда, фаворитом в гонке за Головина все же является лондонский «Челси». Клуб Романа Абрамовича, по сообщениям ряда СМИ, предложил московским армейцам требуемые €30 млн, что и без учета дружеских отношений Абрамовича с президентом ЦСКА Евгением Гинером выгоднее оффера монегасков.
17 июля появилась информация, что российский футболист в ближайшие два дня пройдет медобследование для «Челси», после чего сделка будет завершена.
В тройку самых дорогих игроков чемпионата России после ЧМ-2018 вошел и другой футболист ЦСКА и национальной команды. Речь, конечно же, о правом защитнике Марио Фернандесе, проведшем потрясающий турнир и сравнявшем счет в дополнительное время четвертьфинала против Хорватии.
До мундиаля русский бразилец стоил, по версии Transfermarkt, €16 млн, а теперь оценивается в €20 млн, как и аргентинский полузащитник санкт-петербургского «Зенита» Леандро Паредес, увеличившего свою стоимость на два миллиона, даже не попав в состав «альбиселесте» на чемпионат мира.
А вот стоивший те же €16 млн, что и Фернандес, форвард «Краснодара» Федор Смолов, мечтающий о зарубежной карьере, сыграв за сборную неудачно, несколько сдал позиции на рынке.
Теперь 28-летний нападающий оценивается в €14 млн, что может стать не самой плохой новостью для желающих видеть его в своих рядах команд и не очень хорошей для клуба Сергея Галицкого.
Впрочем, непонятно, будет ли к лучшему российскому бомбардиру РФПЛ трех последних лет после такого чемпионата мира предметный интерес в Европе. Пока главным претендентом на покупку форварда называют столичный «Локомотив», которому предстоит стартовать в новом сезоне в групповом этапе Лиги чемпионов в ранге чемпиона страны.
В числе самых дорогих российских футболистов остается полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев, сыгравшие первые 20 минут до полученной травмы в матче открытия с Саудовской Аравии и вышедший в дополнительное время против Хорватии.
В той игре травматичный плеймейкер армейцев сделал голевой пас на Фернандеса, и этот факт наверняка помог Алану сохранить свою цену на отметке в €15 млн  Не остались незамеченными аналитиками выступления Игоря Акинфеева, Романа Зобнина и Артема Дзюбы, каждый из которых увеличил свою стоимость. Теперь главный российский голкипер стоит €12 млн (было €10 млн), а Зобнин и Дзюба по €10 млн При этом спартаковский полузащитник поднял цену, как и Акинфеев, на два миллиона, а отметившийся на турнире тремя голами и двумя результативными передачами форвард «Зенита» — сразу на три.
Сразу на €4 млн скакнула вверх стоимость полузащитника «Локомотива» Алексея Миранчука, теперь оценивающегося в €14 млн Учитывая, что Черчесов выпустил его только в самом неудачном матче своей команды против Уругвая (0:3), здесь скорее сыграли роль чемпионство «Локо» на внутренней арене, в которой Алексей внес серьезный вклад, и сам факт участия игрока в мировом форуме.
Примерно такая же картина и с его братом-близнецом. Антон и вовсе не провел на мундиале на поле ни одной минуты, но стоит теперь €8 млн вместо жалких €2,5 млн  Среди других игроков команды Черчесова наибольшего прогресса добился проведший сильный турнир центральный защитник Илья Кутепов. Transfermarkt поднял его индекс сразу на 1,6 пункта и теперь оценивает футболиста в €5 млн  Подняли свою стоимость голкипер и опорник «Зенита» Андрей Лунев и Далер Кузяев (оба с €7млн до €8 млн) и опорный полузащитник из «Краснодара» Юрий Газинский (с €5,2 млн до €6 млн), а цена на еще одного зенитовца Александра Ерохина осталась прежней (€5 млн).
Кроме Смолова, потеряли в цене проваливший и схлопотавший удаление в игре с Уругваем правый защитник «Зенита» Игорь Смольников, стоящий теперь €6,5 млн (было €7 млн), защитник казанского «Рубина» Федор Кудряшов, сбросивший €0,2 млн и оцениваемый теперь ровно в €3 млн, а также третий голкипер сборной Владимир Габулов, который теперь оценивается в €700 тыс. вместо прежних €0,9 млн  А вот партнер Кудряшова по обороне «Рубина» Владимир Гранат поднял свою стоимость на рынке на €0,6 млн и стоит теперь ровно €2 млн  Наконец, прекрасное выступление на мундиале нашло отражение в росте цены на вингера испанского «Вильярреала» Дениса Черышева. Если раньше воспитанник мадридского «Реала» оценивался только в €3 млн, то после четырех голов на чемпионате мира ценник на него подскочил сразу до €8 млн!
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