ЧМ взвинтил цены: самые дорогие игроки РФПЛ

Отличное выступление сборной России на чемпионате мира по футболу, где команда Станислава Черчесова добралась до четвертьфинала, существенно повлияло на трансферные цены игроков команды. В обновленном рейтинге специализирующегося на этом вопросе сайта Transfermarkt Александр Головин стал самым дорогим футболистом РФПЛ.
Чемпионат мира по футболу традиционно является не только главным футбольным турниром четырехлетия для сборных, но и настоящей ярмаркой для его участников-футболистов, имеющих возможность показать себя и получить интересные предложения о переходе.
Сайт Transfermarkt, являющийся главным среди специализирующихся на трансферах и стоимости игроков, обновил по итогам мундиаля трансферную стоимость футболистов во всех национальных чемпионатов. Среди прочих обновился и рейтинг стоимости игроков в Российской футбольной Премьер-лиге, принеся ряд интересных изменений.
Так, теперь самым дорогим футболистом чемпионата России стал полузащитник сборной России и московского ЦСКА Александр Головин, обошедший голландского форварда московского «Спартака» Квинси Промеса даже несмотря на то, что цена на того тоже выросла.
До мирового форума 26-летний Промес оценивался в €22 млн, а теперь стоит на два миллиона дороже. А вот Головин прибавил к цене сразу €7 млн и теперь возглавляет список самых дорогих игроков чемпионата страны с ценником в €25 млн Впрочем, возможно, очень скоро голландский спартаковец вновь станет самым дорогим в РФПЛ, так как Головин наверняка покинет российскую лигу.
Еще до ЧМ-2018 к нему проявлял интерес ряд клубов, а главным фаворитом на его приобретение являлся итальянский «Ювентус». И хотя слухи о переходе в «старую синьору», увлеченную свершившейся суперсделкой по Криштиану Роналду, понемногу сошли на нет, интерес к Александру не ослаб.
Уже после мирового форума об официальном предложении по хавбеку объявил интересовавшийся им и раньше французский «Монако».
Правда, фаворитом в гонке за Головина все же является лондонский «Челси». Клуб Романа Абрамовича, по сообщениям ряда СМИ, предложил московским армейцам требуемые €30 млн, что и без учета дружеских отношений Абрамовича с президентом ЦСКА Евгением Гинером выгоднее оффера монегасков.
17 июля появилась информация, что российский футболист в ближайшие два дня пройдет медобследование для «Челси», после чего сделка будет завершена.
В тройку самых дорогих игроков чемпионата России после ЧМ-2018 вошел и другой футболист ЦСКА и национальной команды. Речь, конечно же, о правом защитнике Марио Фернандесе, проведшем потрясающий турнир и сравнявшем счет в дополнительное время четвертьфинала против Хорватии.
До мундиаля русский бразилец стоил, по версии Transfermarkt, €16 млн, а теперь оценивается в €20 млн, как и аргентинский полузащитник санкт-петербургского «Зенита» Леандро Паредес, увеличившего свою стоимость на два миллиона, даже не попав в состав «альбиселесте» на чемпионат мира.
А вот стоивший те же €16 млн, что и Фернандес, форвард «Краснодара» Федор Смолов, мечтающий о зарубежной карьере, сыграв за сборную неудачно, несколько сдал позиции на рынке.
Теперь 28-летний нападающий оценивается в €14 млн, что может стать не самой плохой новостью для желающих видеть его в своих рядах команд и не очень хорошей для клуба Сергея Галицкого.
Впрочем, непонятно, будет ли к лучшему российскому бомбардиру РФПЛ трех последних лет после такого чемпионата мира предметный интерес в Европе. Пока главным претендентом на покупку форварда называют столичный «Локомотив», которому предстоит стартовать в новом сезоне в групповом этапе Лиги чемпионов в ранге чемпиона страны.
В числе самых дорогих российских футболистов остается полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев, сыгравшие первые 20 минут до полученной травмы в матче открытия с Саудовской Аравии и вышедший в дополнительное время против Хорватии.
В той игре травматичный плеймейкер армейцев сделал голевой пас на Фернандеса, и этот факт наверняка помог Алану сохранить свою цену на отметке в €15 млн Не остались незамеченными аналитиками выступления Игоря Акинфеева, Романа Зобнина и Артема Дзюбы, каждый из которых увеличил свою стоимость. Теперь главный российский голкипер стоит €12 млн (было €10 млн), а Зобнин и Дзюба по €10 млн При этом спартаковский полузащитник поднял цену, как и Акинфеев, на два миллиона, а отметившийся на турнире тремя голами и двумя результативными передачами форвард «Зенита» — сразу на три.
Сразу на €4 млн скакнула вверх стоимость полузащитника «Локомотива» Алексея Миранчука, теперь оценивающегося в €14 млн Учитывая, что Черчесов выпустил его только в самом неудачном матче своей команды против Уругвая (0:3), здесь скорее сыграли роль чемпионство «Локо» на внутренней арене, в которой Алексей внес серьезный вклад, и сам факт участия игрока в мировом форуме.
Примерно такая же картина и с его братом-близнецом. Антон и вовсе не провел на мундиале на поле ни одной минуты, но стоит теперь €8 млн вместо жалких €2,5 млн Среди других игроков команды Черчесова наибольшего прогресса добился проведший сильный турнир центральный защитник Илья Кутепов. Transfermarkt поднял его индекс сразу на 1,6 пункта и теперь оценивает футболиста в €5 млн Подняли свою стоимость голкипер и опорник «Зенита» Андрей Лунев и Далер Кузяев (оба с €7млн до €8 млн) и опорный полузащитник из «Краснодара» Юрий Газинский (с €5,2 млн до €6 млн), а цена на еще одного зенитовца Александра Ерохина осталась прежней (€5 млн).
Кроме Смолова, потеряли в цене проваливший и схлопотавший удаление в игре с Уругваем правый защитник «Зенита» Игорь Смольников, стоящий теперь €6,5 млн (было €7 млн), защитник казанского «Рубина» Федор Кудряшов, сбросивший €0,2 млн и оцениваемый теперь ровно в €3 млн, а также третий голкипер сборной Владимир Габулов, который теперь оценивается в €700 тыс. вместо прежних €0,9 млн А вот партнер Кудряшова по обороне «Рубина» Владимир Гранат поднял свою стоимость на рынке на €0,6 млн и стоит теперь ровно €2 млн Наконец, прекрасное выступление на мундиале нашло отражение в росте цены на вингера испанского «Вильярреала» Дениса Черышева. Если раньше воспитанник мадридского «Реала» оценивался только в €3 млн, то после четырех голов на чемпионате мира ценник на него подскочил сразу до €8 млн!