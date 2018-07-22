«Желаем Порошенко отделить победу от политики»

Как прокомментировали итоги боя Гассиева и Усика в России и на Украине

Украинский боксёр Александр Усик стал абсолютном чемпионом мира по четырём основным версиям после боя с россиянином Муратом Гассиевым в финале Всемирной боксёрской суперсерии. На Украине успех 31-летнего спортсмена расценили как политическую победу, в то время как в России призвали не идеологизировать поединок.

«В Москве снова прозвучал украинский гимн»

Победа Александра Усика вызвала восторженную реакцию на Украине, в том числе среди первых лиц страны, усмотревших в успехе боксёра политическую составляющую. Именно такой посыл заключил в своё поздравление глава государства Пётр Порошенко

«Ни секунды не сомневался, что Саша победит! Украинский гимн, который раздался сегодня в Москве на весь мир, — это символ нашей борьбы, приближение нашей победы», — написал украинский лидер в Twitter.

Жодної секунди не сумнівався, що Сашко переможе!



Український гімн, який пролунав сьогодні у Москві на весь світ, — це символ нашої боротьби, наближення нашої перемоги.



Україна пишається тобою! pic.twitter.com/tltTtqo3OR— Петро Порошенко (@poroshenko) 21 июля 2018 г.

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман считает, что победой над Муратом Гассиеввым Усик заслужил высшей государственной награды — звания Героя Украины.

«Историческая победа Александра Усика! Который раз он доказывает — сильнее украинцев в мире никого нет! Предложу президенту присвоить Александру звание Героя Украины!» — написал Гройсман в Facebook.

О гордости за то, что украинский гимн прозвучал в честь Усика именно в Москве, заявил также мэр Киева и бывший боксёр Виталий Кличко

«Это был поединок сильных. Напряжённый и эмоциональный. Поздравляю теперь абсолютного чемпиона мира Александра Усика с этой важной победой, которую мы ждали! Важной не только для его карьеры, но и для Украины. Потому что многие люди болели за Усика. И в Москве снова прозвучал победный украинский гимн и подняли наш национальный флаг! Спасибо, Александр!» — написал Кличко в соцсетях.

«Политического аспекта не было»

Как же достали уже всё переводить в политику! Идиотизм! https://t.co/r0EwcEQ1gz— Рябинский Андрей (@Ryabinskiy) 22 июля 2018 г. Такая реакция руководства Украины нашла непонимание в России, где о политической составляющей этого боя не говорили. Ярко на заявления Порошенко отреагировал известный боксёрский промоутер Андрея Рябинский.

«Как же достали уже всё переводить в политику! Идиотизм!» — написал Рябинский в своём Twitter.

Член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев признался в разговоре с RT, что ему было неприятно от того, что победу Усика пытаются политизировать.

«Прежде всего хочется поздравить украинского спортсмена. Он действительно заслужил победу. И судьи общим решением приняли это. Мы видели, как в «Олимпийском» проходила борьба, звучали российский и украинский гимны. Были российские болельщики и украинские. И не было никакой агрессии, политизированных выступлений. Поэтому неприятно в подобном ключе слушать президента Украины, который попытался политизировать победу украинского спортсмена», — отметил депутат.

При это он назвал победу Усика достойной. «Президент страны может радоваться как обычный болельщик, но делать в связи с этим политические высказывания — это, конечно, не подобает его уровню. Поэтому ещё раз отмечу, мы против политики в спорте, поздравляем Усика. Действительно достойная победа. Но при этом желаем господину президенту Украины, чтобы он отделил всё же эту победу от политики и неудач в своём политическом правлении», — подчеркнул Свищев.

Схожего мнения придерживается депутат Госдумы и бывший футбольный тренер Валерий Газзаев , утверждающий, что бой не носил политического характера.

«Политического аспекта не было. Спортсмены и до, и во время, и после боя максимально корректно и уважительно относились друг к другу. Какая здесь может быть политика? Не нужно её мешать со спортом. Красота — в соревновательном духе!» — сказал Газзаев «Спорт-Экспрессу».

Бывший боксёр, депутат Госдумы Николай Валуев отметил, что поединок прошёл в дружеской обстановке, а у Усика было множество поклонников в Москве.

«На трибунах было очень большое количество болельщиков за Александра. Более того, когда закончился поединок, ни одного эксцесса не произошло вообще. Это лишний раз доказывает, что никаких разногласий у людей нет. Я лично видел, как все друг друга поздравляли, причём некоторые пришли с украинскими флажками, с надписями на майках «Александр Усик». Люди фотографировались, отмечали, что это замечательный бой. Спорт только объединяет. Хотя он и является элементом политики, но политики мирной. И призван уж точно не сеять какую-то рознь и не быть причиной, чтобы кому-то козу показывать», — сказал Валуев RT.

«Усик был объективно сильнее»

Комментируя непосредственно сам бой Усика и Гассиева, большинство экспертов говорили о том, что победа украинского боксёра была заслуженной. В частности об этом заявил Валуев.

«Бой действительно был достоин финала. И если говорят, что Гассиев не смог ничего сделать, так это Усик не дал ему ничего сделать. Причем явное превосходство советской боксёрской школы, которой Александр в совершенстве обладает, оно и дало свой результат. А если кто-то на этом хочет политические очки набирать, то это убогий финт, как говорят боксёры», — добавил Валуев.

Рябинский также похвалил Усика и попытался найти причины, почему Гассиев не смог ничего ему противопоставить.

«Я болел за Мурата. Но многие в России болели за Усика. Усик — хороший парень с положительной энергетикой, очень корректный. Мурат в этом бою почему-то особо ничего не показал. Может быть, как-то психологически был не готов. Может быть, Усик настолько хорош, что не дал ему себя проявить», — сказал промоутер РИА Новости.

Чемпион мира по боксу в полутяжёлом весе Сергей Ковалёв считает, что у 24-летнего Гассиева большое будущее.

«Отличный бой и отличный бокс от Александра. У Мурата не получилось навязать Усику свой рисунок боя. Скорость и комбинационность Александра была очень высокой. Усик молодец. Гассиеву не стоит расстраиваться. Он молод, и у него всё ещё впереди. Он и так сделал очень много для своего возраста и своей карьеры», — приводит слова Ковалёва Xsport.

Бывший чемпион WBC Григорий Дрозд высказал мнение, что Гассиев неправильно провёл подготовку к бою, что и стало причиной поражения.

«Мурат неправильно готов был к этому поединку. Усик был великолепно готов и не дал сопернику ни единого шанса. Можно сказать, что домашняя работа Мурата была очень слабенькая. Очевидно было, что Усик будет делать многосерийные удары, я не понимаю, почему Мурат к этому не был готов. Усик настолько правильно выстраивал дистанцию, что Мурат даже не мог просто подойти. Не было агрессии со стороны Мурата, а нужна была драка», — сказал боксёр.

Глава Северной Осетии Вячеслав Битаров поддержал Гассиева и назвал его чемпионом вне зависимости от результата поединка с Усиком.

«Каким бы ни был исход боя, для Осетии Мурат Гассиев остаётся чемпионом. Он известен на весь мир и ещё очень молод по меркам бокса, все его главные победы впереди. Мурат, ты лучший, мы с тобой!» — написал Битаров в Instagram.

Публикация от Битаров Вячеслав Зелимханович (@bitarov_vz) 21 Июл 2018 в 3:18 PDT

«Есть мысли перейти в тяжёлый вес»

Сразу после поединка зашла речь о возможном матче-реванше между Гассиевым и Усиком. Такую идею подал президент Федерации бокса России Умар Кремлёв

«Это был интересный бой, победителем из которого вышел Александр Усик. Поединок был очень интересный. Думаю, Мурат Гассиев сделает выводы из этого поражения. Конечно, многим хотелось бы увидеть реванш, это был бы интересный бой», — приводит слова Кремлёва ТАСС.

Однако Усик сразу после своей победы вызвал на поединок тяжеловеса Тони Беллью из Великобритании. Тот ответил на вызов с энтузиазмом.

«Усик, я готов с самого рождения! Давай сделаем это!» — написал Беллью в Twitter. Usyk I was BORN READY! Let’s get this done! 👊— Tony Bellew (@TonyBellew) 21 июля 2018 г.

Украинскому боксёру придётся ради этого менять весовую категорию, но его менеджер Эгис Климас заявил, что такие планы у него уже есть.

«С высокой долей вероятности Александр перейдёт в тяжёлый вес. Такие мысли у нас есть», — сказал функционер.

Положительно оценил идею с переходом в новый вес президент WBC Маурисио Сулейман. Он также посоветовал Гассиеву последовать примеру Усика.