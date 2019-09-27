Гран-при России Формулы-1 может переехать в Петербург

Слухи: Гран-при России Формулы-1 может переехать из Сочи в Санкт-Петербург

Загадочная история со многими но. Но дыма без огня не бывает.

Уик-энд Формулы-1 в Сочи начался с фальстарта — в том плане, что громкая информационная бомба взорвалась ещё до начала традиционных интервью с гонщиками в четверг. Британское издание Daily Mail выпустило материал с громким заголовком о том, что Владимир Путин вынашивает планы по переносу Гран-при России из Сочи в Санкт-Петербург уже в 2021 году. Разбираем этот слух на основе всей информации, пришедшей в четверг и утром в пятницу.

Что пишут англичане

По данным Daily Mail, президент России готов обеспечить финансовую поддержку строительству новой трассы Формулы-1 под Санкт-Петербургом — примерно в 15 километрах от города. Издание добавляет, что переезд в Санкт-Петербург хорошо вписался бы в стратегию владельцев Формулы-1 из Liberty Media, которые стремятся по максимуму проводить этапы рядом с известными по всему миру городами. Инсайд издания дополнил авторитетный интернет-портал RaceFans. По его данным, планируется осуществить давний план, по которому «Сочи Автодром» урежут до двух километров, сохранив начало и конец круга, а остальную часть трассы на территории Олимпийского парка разберут. В таком случае трасса всё ещё будет пригодна для любых соревнований российского уровня или, например, Формулы-Е, но ни о какой Формуле-1 уже не может быть и речи.

Что сказали в России

Люди, имеющие отношение к организации российского этапа Формулы-1, дружно опровергли информацию о переезде. С опровержениями выступил и пресс-секретарь президента Дмитрий Песков , и представитель главы оргкомитета Гран-при России, вице-премьера РФ Дмитрия Козака Илья Джус , и генеральный директор «Росгонок» Алексей Титов . Титов при этом подчеркнул, что в контракте с FOM чётко прописано, что российский этап должен проходить именно на «Сочи Автодроме». Впрочем, не думаем, что в Формуле-1 не могли бы пойти на пересмотр соглашения в случае взаимного стремления что-то поменять…

Ну а Даниил Квят со своей стороны заявил, что не видит в возможной смене локации ничего страшного.

«Возможно, это и неплохая идея — перенести Гран-при России поближе к Санкт-Петербургу или Москве. Может быть, это помогло бы привлечь на трибуны больше зрителей, что уже классно. Кроме того, туда было бы проще добираться болельщикам из Европы — из той же Финляндии, например. Почему нет? В Сочи классно, но это не значит, что не может быть ещё лучше».

Наш прогноз

Так что, быть ли переезду? Пока вопросов слишком много. После появления слухов первым делом подумалось, что Формулу-1 может принять новая трасса «Игора». Однако вспомните ремарку про 15 километров от Санкт-Петербурга — «Игора» находится гораздо дальше, примерно в 55 километрах от ближайшей станции петербургского метро. По этим параметрам трек не слишком подходит для Ф-1.

Вспомнилась и другая информация: не далее как год назад стало известно, что неподалёку от аэропорта «Пулково» 43 га земли приобрела программа «СМП Рейсинг», финансируемая Борисом Ротенбергом . Моментально поползли слухи, что Борис Романович построит там трассу.

Однако и здесь есть ряд серьёзных но. Во-первых, 43 гектара — это очень мало, чтобы разместить трассу Формулы-1. Нужно продолжать скупать землю вокруг, а иначе ничего не получится. Во-вторых, сам Ротенберг практически моментально опроверг слух о строительстве автодрома. По его словам, с учётом «Игоры» вторая трасса в Ленинградской области не нужна, ну а на своём участке «СМП Рейсинг» построит Многофункциональный центр технических видов спорта, где будут тренироваться молодые участники программы. Так что же, оба варианта мимо и британцы подняли ложную тревогу? Не факт… Доводы в пользу переезда тоже есть. Не секрет, что в Сочи есть и те, кто не слишком доволен трассой в её нынешнем виде — мол, из-за неё неудобно передвигаться по Олимпийскому парку, много перекрытий, надо пользоваться мостами… Не исключено, что вот эти противники трека Ф-1 пытаются продавить собственную позицию и оставить автоспорту лишь небольшой кусочек трассы. При этом совсем ликвидировать «Сочи Автодром» никто точно не будет — кто тогда будет отвечать за строительство пит-билдинга и главной трибуны, оставшихся без работы спустя всего шесть-семь лет? Другое дело, что в случае урезания трассы она станет менее интересной для трек-дней, тем более потеряет престижный статус автодрома, принимающего Формулу-1… Тут очень много нюансов. Возможно, что-то правда обсуждается, но нет никакой уверенности, что финальное решение ещё не принято.

Напоследок — про один довольно интересный разговор в паддоке. Корреспондент «Чемпионата» Максим Вершинин встретил архитектора «Сочи Автодрома» и чуть ли не всех остальных трасс Формулы-1 Германа Тильке и попросил его прокомментировать слухи про Санкт-Петербург, а в частности то, имеет ли он отношение к потенциальному новому проекту. Тильке сказал, что, мол, услышал про это одновременно со всеми — но вот язык тела Германа намекал, что на самом деле он знает намно-о-ого больше.

Ну а на вопрос, где России лучше проводить этап Ф-1, Тильке ответил максимально мудро.

«Вы можете спросить меня о технических аспектах той или иной трассы, но интересоваться моим мнением, где может или должен проходить Гран-при в России, бесполезно. Просто потому что это абсолютно политическое решение — где будет сказано проводить гонку, в том городе и появится этап Формулы-1».

Ждём этого решения?