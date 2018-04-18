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Украина отменила запрет на участие спортсменов в соревнованиях в России
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Украина отменила запрет на участие спортсменов в соревнованиях в России 

Rambler News Service 3 часа назад
Министерство спорта и молодежи Украины отменило запрет на участие украинских спортсменов в соревнованиях на территории России, сообщает Ассоциация спортивной борьбы страны.
«В соответствии с приказом Министерства молодежи и спорта Украины по № 1554 от 11.04.2018 г., утратил силу Приказ № 1065, от 14.03.2018 г., который запрещал участие украинских спортсменов в мероприятиях, проводимых на территории Российской Федерации. В то время как приказ от 11 апреля 2018 года не запрещает украинским спортсменам участвовать в международных соревнованиях проводимых на территории Российской Федерации, но запрещает финансирование спортивных мероприятий за счет средств государственного бюджета», — сообщает ассоциация.
Минспорт Украины в марте запретил посещать спортсменам соревнования на территории России.
В результате сборной Украины по борьбе было бы запрещено участвовать в Чемпионате Европы, в итоге она не смогла бы квалифицироваться на Чемпионат мира и, как следствие, принимать участие на Олимпийских играх-2020.
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