Украина отменила запрет на участие спортсменов в соревнованиях в России

Министерство спорта и молодежи Украины отменило запрет на участие украинских спортсменов в соревнованиях на территории России, сообщает Ассоциация спортивной борьбы страны.

«В соответствии с приказом Министерства молодежи и спорта Украины по № 1554 от 11.04.2018 г., утратил силу Приказ № 1065, от 14.03.2018 г., который запрещал участие украинских спортсменов в мероприятиях, проводимых на территории Российской Федерации. В то время как приказ от 11 апреля 2018 года не запрещает украинским спортсменам участвовать в международных соревнованиях проводимых на территории Российской Федерации, но запрещает финансирование спортивных мероприятий за счет средств государственного бюджета», — сообщает ассоциация.

Минспорт Украины в марте запретил посещать спортсменам соревнования на территории России.

В результате сборной Украины по борьбе было бы запрещено участвовать в Чемпионате Европы, в итоге она не смогла бы квалифицироваться на Чемпионат мира и, как следствие, принимать участие на Олимпийских играх-2020.