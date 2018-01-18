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Предатель России переключился на британцев
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Родченков переключился на британских атлетов 

Lenta.ru 18 января 2018
Бывший директор Московской антидопинговой лаборатории, информатор WADA Григорий Родченков заподозрил нескольких британских атлетов в употреблении допинга. Об этом в интервью «Би-Би-Си» рассказал режиссер фильма о допинг-скандале «Икар» Брайан Фогель.
По словам кинематографиста, Родченков в разговоре с ним говорил о ряде спортсменов из Великобритании, в допинг-пробах которых достаточно «явно обнаруживались» запрещенные вещества.
«Разумеется, я не хотел бы раскрывать имена, — заявил Фогель. — Родченков заподозрил допинг, исходя из странностей анализов. Речь идет не о подмене банок с мочой, а о лабораторной работе».
Кроме того, по словам Фогеля, Родченков раскритиковал систему допинг-контроля во время Олимпийских игр 2012 года в Лондоне, назвав ее «наихудшей из всех, когда либо виденных им». В частности, местную лабораторию он охарактеризовал как «беспорядок».
«Я считаю справедливым предположить, что в допинг-скандале замешано бесчисленное количество спортсменов за пределами России», — заявил режиссер.
Родченков, до декабря 2015 года возглавлявший Московскую антидопинговую лабораторию, переехал в США в январе 2016-го и стал информатором WADA. Он обвинил победителей и призеров Олимпийских игр-2014 из России в употреблении запрещенных препаратов и рассказал о якобы государственной системе допинга в стране. WADA начало расследование, по итогам которого российских легкоатлетов и тяжелоатлетов не допустили к Олимпиаде в Рио-де-Жанейро, а паралимпийцы пропустили Игры-2016 в полном составе.
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