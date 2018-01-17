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Начато расследование о массовом снятии легкоатлетов
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ВФЛА начала расследование о массовом снятии легкоатлетов с турнира в Иркутске 

RT на русском 17 января 2018
Фото: РИА Новости
Дисциплинарная комиссия Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) начала расследование относительно массового отказа от участия спортсменов на чемпионате Сибирского федерального округа после визита допинг-офицеров.
Об этом сообщает пресс-служба организации.
ВФЛА сделала запрос на получение официальных документов с предоставлением информации об атлетах, которые снялись с турнира, сославшись на болезнь.
По результатам расследования будет вынесено решение о возможном наказании.
Ранее российских легкоатлет Шубенков заявил о необходимости проверить семерых участников турнира в Иркутске.
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