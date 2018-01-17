Начато расследование о массовом снятии легкоатлетов

ВФЛА начала расследование о массовом снятии легкоатлетов с турнира в Иркутске

Дисциплинарная комиссия Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) начала расследование относительно массового отказа от участия спортсменов на чемпионате Сибирского федерального округа после визита допинг-офицеров.

Об этом сообщает пресс-служба организации.

ВФЛА сделала запрос на получение официальных документов с предоставлением информации об атлетах, которые снялись с турнира, сославшись на болезнь.

По результатам расследования будет вынесено решение о возможном наказании.

Ранее российских легкоатлет Шубенков заявил о необходимости проверить семерых участников турнира в Иркутске.