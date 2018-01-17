«Заболевших» российских легкоатлетов накажут

Массово «заболевшим» российским легкоатлетам пригрозили санкциями

«ВФЛА сообщает, что дисциплинарная комиссия начала по данному факту внутреннее расследование. Организация запросила у организаторов соревнований официальные документы. По результатам расследования комиссия ВФЛА вынесет решение и предъявит виновным соответствующие санкции», — говорится в сообщении. Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) проведет внутреннее расследование и накажет спортсменов, снявшихся с чемпионата Сибирского федерального округа по легкой атлетике в помещении в Иркутске после внезапного появления допинг-офицеров Российского антидопингового агентства (РУСАДА). Об этом сообщает «Р-Спорт» со ссылкой на пресс-службу ВФЛА.

В ВФЛА признали, что есть проблемы в борьбе с допингом на юниорском уровне. «В настоящий момент федерация направила запросы о предоставлении соответствующей информации спортсменам, которые снялись с соревнований, соответствующим региональным федерациям, министерствам и департаментам по спорту соответствующих регионов», — отметили в организации.

Ранее 17 января стало известно, что 36 российских легкоатлетов снялись с соревнований в Иркутске, узнав о приезде допинг-офицеров. В качестве причин были указаны болезни и травмы. Те, кто решил не сниматься, не финишировали. Таким образом, они избежали процедуры прохождения допинг-контроля.