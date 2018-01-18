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Ласицкене победила на московском этапе тура ВФЛА
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Ласицкене победила на московском этапе зимнего тура ВФЛА в прыжках в высоту 

Чемпионат.com 18 января 2018
Фото: globallookpress.com
В Москве прошёл четвёртый этап Зимнего тура Всероссийской федерации лёгкой атлетики — мемориал Николая Озолина и Владимира Дьячкова. В частности, в прыжках в высоту у женщин победу одержала двукратная чемпионка мира Мария Ласицкене. Лёгкая атлетика. Зимний тур ВФЛА. Мемориал Николая Озолина и Владимира Дьячкова. Москва Мужчины. Высота 1. Дмитрий Семёнов — 2,18. 2. Алексей Ефанов — 2,18. 3. Алексей Фадеев — 2,12.
Шест 1. Дмитрий Желябин — 5,65. 2. Георгий Горохов — 5,65. 3. Антон Ивакин — 5,45.
Тройной прыжок 1. Александр Юрченко — 16,97. 2. Алексей Фёдоров — 16,64. 3. Денис Обертышев — 16,52. Женщины. Высота 1. Мария Ласицкене — 2,01. 2. Татьяна Одинёва — 1,82. 3. Евгения Кононова — 1,82.
Шест 1. Анжелика Сидорова — 4,76. 2. Ангелина Краснова — 4,55. 3. Полина Кнороз — 4,40.
Тройной прыжок 1. Виктория Прокопенко — 14,00. 2. Наталья Евдокимова — 13,79. 3. Дарья Нидбайкина — 13,78.
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