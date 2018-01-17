Сидорову раздражает ожидание ответа от IAAF по заявке

Многократная чемпионка России в прыжках с шестом в помещении Анжелика Сидорова, установившая в среду на Мемориале Дьячкова-Озолина в Москве лучший результат сезона в мире (4,76 метра), призналась журналистам, что ее немного раздражает затянувшаяся пауза с получением допуска от Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF).
Все российские легкоатлеты на время приостановления членства Всероссийской федерации легкой атлетики в IAAF могут выступать на международных соревнованиях только при получении соответствующего разрешения от международной федерации. Сидорова подала заявку еще в начале декабря.
"Меня напрягает ситуация, когда приходится ждать ответа от IAAF. У меня был составлен план на зимний сезон с зарубежными стартами. Чемпионат мира — это главный старт, но к нему надо еще подготовиться. Планировались старты за границей, а сейчас нам приходится только ждать", — призналась спортсменка.
В среду на московском Мемориале Дьячкова-Озолина Сидорова, прыгнув на 4,76, установила лучший результат сезона в мире.
"Сегодня поначалу мне было тяжеловато, ведь совсем недавно у меня был старт в Новочебоксарске, — заметила спортсменка. — Физическое состояние было немного не то, но когда делала разминку, то поняла, что ноги у меня бегут, несмотря на все мои жалобы. Довольна ли я прыжком на 4,76? Скорее, я недовольна, что не сумела прыгнуть на 4,81".
"Что касается того, где я буду выступать дальше, то пока с этим точно не определилась. Это случится в конце января на одном из этапов Зимнего тура [ВФЛА] — либо в Волгограде, либо в Краснодарском крае. А потом — "Русская зима", — заключила Сидорова.