Сидорову раздражает ожидание ответа от IAAF по заявке

"Меня напрягает ситуация, когда приходится ждать ответа от IAAF. У меня был составлен план на зимний сезон с зарубежными стартами. Чемпионат мира — это главный старт, но к нему надо еще подготовиться. Планировались старты за границей, а сейчас нам приходится только ждать", — призналась спортсменка.

Все российские легкоатлеты на время приостановления членства Всероссийской федерации легкой атлетики в IAAF могут выступать на международных соревнованиях только при получении соответствующего разрешения от международной федерации. Сидорова подала заявку еще в начале декабря.