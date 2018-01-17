Тренер объяснил эпидемию «испугавшихся» легкоатлетов

Тренер объяснил массовую болезнь легкоатлетов

Старший тренер сборной Иркутской области по легкой атлетике Василий Шкурбицкий прокомментировал изданию «Чемпионат.com» информацию о том, что с чемпионата и первенства Сибирского федерального округа снялись 36 спортсменов после известия о прибытии допинг-офицеров.

По словам Шкурбицкого, историю специально раздули, хотя подобная ситуация с несовпадением заявки и реального количества участников бывает на каждых соревнованиях.

«Сейчас заявки же подаются как: через Интернет. Их выставили — и всё, люди есть в протоколе. Заявку надо подать, а будут стартовать или нет — непонятно», — отметил тренер.

Шкурбицкий сообщил, что о допинг-контроле участники соревнований были предупреждены за месяц.

«Всего в соревнованиях было почти 600 участников — 538 заявилось, и потом ещё дозаявились «личники», около 20. Для такого количества 36 неявок ничего не значит! Это обычная цифра», — подчеркнул тренер.

Ранее в СМИ появилась информация, что спортсмены массово снялись с первенства Сибирского федерального округа по легкой атлетике в помещении, узнав про приезд допинг-офицеров из Российского антидопингового агентства (РУСАДА).