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Тренер объяснил эпидемию «испугавшихся» легкоатлетов
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Тренер объяснил массовую болезнь легкоатлетов 

Рамблер 17 января 2018
Фото: Reuters
Старший тренер сборной Иркутской области по легкой атлетике Василий Шкурбицкий прокомментировал изданию «Чемпионат.com» информацию о том, что с чемпионата и первенства Сибирского федерального округа снялись 36 спортсменов после известия о прибытии допинг-офицеров.
По словам Шкурбицкого, историю специально раздули, хотя подобная ситуация с несовпадением заявки и реального количества участников бывает на каждых соревнованиях.
«Сейчас заявки же подаются как: через Интернет. Их выставили — и всё, люди есть в протоколе. Заявку надо подать, а будут стартовать или нет — непонятно», — отметил тренер.
Шкурбицкий сообщил, что о допинг-контроле участники соревнований были предупреждены за месяц.
«Всего в соревнованиях было почти 600 участников — 538 заявилось, и потом ещё дозаявились «личники», около 20. Для такого количества 36 неявок ничего не значит! Это обычная цифра», — подчеркнул тренер.
>> Российские легкоатлеты массово заболели, узнав о допинг-контроле
Ранее в СМИ появилась информация, что спортсмены массово снялись с первенства Сибирского федерального округа по легкой атлетике в помещении, узнав про приезд допинг-офицеров из Российского антидопингового агентства (РУСАДА).
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