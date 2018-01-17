Раскрыт размер гранта информатора WADA Степановой

Стал известен размер гранта информатора WADA Степановой от МОК

Данная сумма будет выделяться спортсменке вплоть до конца 2018 года. Об этом стало известно из переписки Степановой и её мужа Виталия с генеральным директором МОК Кристофом де Кеппером, опубликованной хакерами Fancy Bears и оказавшейся в наличии RT.

Виталий Степанов при этом получает от МОК $5 тыс. на должности консультанта по вопросам допинг-контроля и защиты спортсменов.

Ранее сообщалось, что МОК выделит грант Степановой на организацию её тренировочного процесса.