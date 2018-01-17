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Раскрыт размер гранта информатора WADA Степановой
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Стал известен размер гранта информатора WADA Степановой от МОК 

RT на русском 17 января 2018
Российская легкоатлетка, информатор Всемирного антидопингового агентства (WADA) Юлия Степанова ежемесячно получает $2,5 тыс. от Международного олимпийского комитета (МОК).
Данная сумма будет выделяться спортсменке вплоть до конца 2018 года. Об этом стало известно из переписки Степановой и её мужа Виталия с генеральным директором МОК Кристофом де Кеппером, опубликованной хакерами Fancy Bears и оказавшейся в наличии RT.
Виталий Степанов при этом получает от МОК $5 тыс. на должности консультанта по вопросам допинг-контроля и защиты спортсменов.
Ранее сообщалось, что МОК выделит грант Степановой на организацию её тренировочного процесса.
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