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Клишина пропустит зимний сезон
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Российская прыгунья в длину Клишина пропустит зимний сезон 

ТАСС 18 января 2018
Фото: EPA
Обладательница серебряной медали чемпионата мира 2017 года в прыжках в длину россиянка Дарья Клишина намерена пропустить зимний сезон. Об этом сообщил ТАСС старший тренер сборной России в группе прыжков Антон Назаров.
"Я получил от Даши индивидуальный план, в котором выступления на зимних стартах не значатся. Она будет целенаправленно готовиться к летнему сезону", — сказал Назаров.
На ЧМ-2017 в Лондоне Клишина завоевала серебряную медаль, показав результат 7,00 метра. Лучшим результатом на этапах "Бриллиантовой лиги" для Клишиной стало второе место на соревнованиях в Осло, где она прыгнула на 6,75 метра.
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