Российская прыгунья в длину Клишина пропустит зимний сезон

"Я получил от Даши индивидуальный план, в котором выступления на зимних стартах не значатся. Она будет целенаправленно готовиться к летнему сезону", — сказал Назаров. Обладательница серебряной медали чемпионата мира 2017 года в прыжках в длину россиянка Дарья Клишина намерена пропустить зимний сезон. Об этом сообщил ТАСС старший тренер сборной России в группе прыжков Антон Назаров.

На ЧМ-2017 в Лондоне Клишина завоевала серебряную медаль, показав результат 7,00 метра. Лучшим результатом на этапах "Бриллиантовой лиги" для Клишиной стало второе место на соревнованиях в Осло, где она прыгнула на 6,75 метра.