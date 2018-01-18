Степанова обратилась с просьбой к МОК

СМИ: Информатор ВАДА Степанова попросила МОК помочь ей с участием в соревнованиях

Российская легкоатлетка и информатор ВАДА Юлия Степанова попросила МОК помочь ей с заявкой на соревнования Национальной ассоциации студенческого спорта, сообщает RT. По ее мнению, из-за ее допингового прошлого американские тренеры и университетские спортивные команды не хотят ее участия.

Об этом стало известно из переписки Степановой и ее мужа Виталия с генеральным директором МОК Кристофом де Кеппером, которую в распоряжение RT прислала хакерская группировка Fancy Bears.

Супруги также попросили МОК устроить Виталия в американский университет, чтобы он мог совмещать работу с учебой.

Помимо переписки супругов Степановых с МОК, хакеры Fancy Bears предоставили ряд документов, из которых стало известно, что бутылочки для проб во время Олимпиады-2016 часто ломались, члены сборной Австралии использовали адреналин, а сертификаты на терапевтический прием запрещенных препаратов нескольких спортсменов были потеряны и не внесены в систему.

Напомним, ранее стало известно, что Юлия ежемесячно получает 2500 долларов от МОК, а Виталий — 5000 долларов на должности консультанта по вопросам допинг-контроля и защиты спортсменов.