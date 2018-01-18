Ещё
Степанова обратилась с просьбой к МОК
Далее:
Читайте также:
Ещё

СМИ: Информатор ВАДА Степанова попросила МОК помочь ей с участием в соревнованиях 

Спорт-Экспресс 18 января 2018
Российская легкоатлетка и информатор ВАДА Юлия Степанова попросила МОК помочь ей с заявкой на соревнования Национальной ассоциации студенческого спорта, сообщает RT. По ее мнению, из-за ее допингового прошлого американские тренеры и университетские спортивные команды не хотят ее участия.
Об этом стало известно из переписки Степановой и ее мужа Виталия с генеральным директором МОК Кристофом де Кеппером, которую в распоряжение RT прислала хакерская группировка Fancy Bears.
Супруги также попросили МОК устроить Виталия в американский университет, чтобы он мог совмещать работу с учебой.
Помимо переписки супругов Степановых с МОК, хакеры Fancy Bears предоставили ряд документов, из которых стало известно, что бутылочки для проб во время Олимпиады-2016 часто ломались, члены сборной Австралии использовали адреналин, а сертификаты на терапевтический прием запрещенных препаратов нескольких спортсменов были потеряны и не внесены в систему.
Напомним, ранее стало известно, что Юлия ежемесячно получает 2500 долларов от МОК, а Виталий — 5000 долларов на должности консультанта по вопросам допинг-контроля и защиты спортсменов.
Спорт-Экспресс: последние новости
Гендиректор РУСАДА примет участие в симпозиуме ВАДА Сергей Шубенков: "Паунд – главный идеолог антироссийских санкций в спорте" Российский велогонщик дисквалифицирован на четыре года за допинг
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Российский хоккеист довел до слез 12-летнего фаната9
Новая «бомба» для России от WADA19
Стало известно, за что платят Акинфееву
Медведева высказалась о смене гражданства119
Призерка Олимпиады-2018 сошла с ума46
Видео
«Че пыхтишь!» Тренер «Ак Барса» сорвался на журналиста
Хоккей
03:08
Два четверных Трусовой — это не сенсация. Это тупик
Фигурное катание
09:07
Тутберидзе отреагировала на слухи об уходе Медведевой
Фигурное катание
00:45
Россиянка стала семикратной чемпионкой Паралимпиады
Биатлон
01:56
Российский хоккеист довел до слез 12-летнего фаната
Хоккей
04:17
«ФИФА в состоянии паники»
Футбол Прочее
01:58
Украинскую призерку Олимпиады наказали за допинг
Легкая атлетика
03:16
Шипулин назвал сборную худшей за последние годы
Биатлон
00:55
Миленина выиграла золото Паралимпиады-2018
Лыжный спорт
01:02
Россия поразила медальным зачетом на Паралимпиаде
Зимние виды спорта
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение