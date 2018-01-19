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ВФЛА направила в IAAF еще шесть заявок
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ВФЛА направила в IAAF еще шесть заявок российских легкоатлетов на допуск к турнирам 

Р-Спорт 19 января 2018
Фото: РИА Новости
Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) отправила в Международную ассоциацию легкоатлетических федераций (IAAF) заявки еще от шести отечественных спортсменов на допуск к международным соревнованиям, сообщила РИА Новости руководитель пресс-службы ВФЛА Наталья Юхарева.
Ранее Юхарева заявила РИА Новости, что ВФЛА подала в IAAF 43 заявки по обычной схеме и 39 по упрощенной схеме.
"Сегодня от федерации в IAAF были направлены шесть заявок от российских легкоатлетов на допуск к участию в международных соревнованиях, — сказала по телефону Юхарева. — Заявка по упрощенной схеме отправлена от Салавата Илькаева (спортивная ходьба), а по стандартной — от Ольги Шаргиной (спортивная ходьба), Дмитрия Чижикова (тройной прыжок), Анатолия Рыбакова, Евгения Рыбакова (оба — бег на длинные дистанции) и Евгения Лиханова (многоборье)".
Совет IAAF 26 ноября не восстановил в правах ВФЛА из-за невыполнения ряда критериев дорожной карты. В ВФЛА поступила упрощенная форма заявки, которую могут использовать спортсмены, допущенные IAAF к международным стартам в 2017 году в нейтральном статусе.
В 2017 году 47 россиян получили допуск IAAF к международным стартам, 98 спортсменам было отказано, в основном, из-за недостаточного количества допинг-проб. На чемпионате мира-2017 в нейтральном статусе выступили 19 российских легкоатлетов.
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