ВФЛА направила в IAAF еще шесть заявок российских легкоатлетов на допуск к турнирам

Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) отправила в Международную ассоциацию легкоатлетических федераций (IAAF) заявки еще от шести отечественных спортсменов на допуск к международным соревнованиям, сообщила РИА Новости руководитель пресс-службы ВФЛА Наталья Юхарева

"Сегодня от федерации в IAAF были направлены шесть заявок от российских легкоатлетов на допуск к участию в международных соревнованиях, — сказала по телефону Юхарева. — Заявка по упрощенной схеме отправлена от Салавата Илькаева (спортивная ходьба), а по стандартной — от Ольги Шаргиной (спортивная ходьба), Дмитрия Чижикова (тройной прыжок), Анатолия Рыбакова, Евгения Рыбакова (оба — бег на длинные дистанции) и Евгения Лиханова (многоборье)". Ранее Юхарева заявила РИА Новости, что ВФЛА подала в IAAF 43 заявки по обычной схеме и 39 по упрощенной схеме.

Совет IAAF 26 ноября не восстановил в правах ВФЛА из-за невыполнения ряда критериев дорожной карты. В ВФЛА поступила упрощенная форма заявки, которую могут использовать спортсмены, допущенные IAAF к международным стартам в 2017 году в нейтральном статусе.

В 2017 году 47 россиян получили допуск IAAF к международным стартам, 98 спортсменам было отказано, в основном, из-за недостаточного количества допинг-проб. На чемпионате мира-2017 в нейтральном статусе выступили 19 российских легкоатлетов.