Пять спортсменов из РФ подали в IAAF индивидуальные заявки

Призер ЧМ-2017 ходок Широбоков и еще четыре спортсмена подали в IAAF индивидуальные заявки

"Упрощенные заявки на участие в зарубежных стартах сегодня были отправлены от Сергея Широбокова, Эливиры Хасановой и Сергея Кожевникова, — отметила Юхарева. — Стандартные — от Михаила Филатова и Полины Кнороз". IAAF в декабре 2016 года приняла решение на время отстранения Всероссийской федерации легкой атлетики разрешить легкоатлетам РФ, соответствующим критериям IAAF, выступать на международных стартах в статусе нейтральных спортсменов. Практически у всех российских спортсменов срок действия такого разрешения истек 31 декабря 2017 года. В конце ноября IAAF приняла решение разрешить россиянам, уже имевшим допуск, продлевать его в упрощенном порядке, не теряя много времени на заполнение обычных формуляров.

К настоящему времени в международную федерацию подано 43 упрощенных заявки и 51 обычная.

Всероссийская федерация легкой атлетики с февраля 2017 года по просьбе IAAF приступила к координации формирования заявок и начала перед отправкой в IAAF прилагать к каждой индивидуальной заявке сопроводительный документ, в котором сама оценивала достоверность предоставленной спортсменом информации.