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Пять спортсменов из РФ подали в IAAF индивидуальные заявки
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Призер ЧМ-2017 ходок Широбоков и еще четыре спортсмена подали в IAAF индивидуальные заявки 

ТАСС 25 января 2018
Фото: EPA
Обладатель серебряной медали чемпионата мира 2017 года по легкой атлетике в ходьбе на 20 км Сергей Широбоков подал в Международную ассоциацию легкоатлетических федераций (IAAF) индивидуальную заявку на участие в зарубежных стартах в 2018 году. Как сообщила ТАСС пресс-атташе Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Наталья Юхарева, вместе с Широбоковым в среду подали заявки ходоки Сергей Кожевников и Эльвира Хасанова, а также бегун Михаил Филатов и прыгунья с шестом Полина Кнороз.
IAAF в декабре 2016 года приняла решение на время отстранения Всероссийской федерации легкой атлетики разрешить легкоатлетам РФ, соответствующим критериям IAAF, выступать на международных стартах в статусе нейтральных спортсменов. Практически у всех российских спортсменов срок действия такого разрешения истек 31 декабря 2017 года. В конце ноября IAAF приняла решение разрешить россиянам, уже имевшим допуск, продлевать его в упрощенном порядке, не теряя много времени на заполнение обычных формуляров.
"Упрощенные заявки на участие в зарубежных стартах сегодня были отправлены от Сергея Широбокова, Эливиры Хасановой и Сергея Кожевникова, — отметила Юхарева. — Стандартные — от Михаила Филатова и Полины Кнороз".
К настоящему времени в международную федерацию подано 43 упрощенных заявки и 51 обычная.
Всероссийская федерация легкой атлетики с февраля 2017 года по просьбе IAAF приступила к координации формирования заявок и начала перед отправкой в IAAF прилагать к каждой индивидуальной заявке сопроводительный документ, в котором сама оценивала достоверность предоставленной спортсменом информации.
25 января IAAF прислала ответы на первые заявки российских легкоатлетов. 18 спортсменов получили право выступать на зарубежных стартах. В числе них — двукратная чемпионка мира Мария Ласицкене и обладатель серебряной медали ЧМ-2017 в прыжках в высоту Данил Лысенко.
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