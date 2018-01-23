Легкоатлеты РФ отправили заявку в IAAF

Пятьдесят российских легкоатлетов подали в Международную ассоциацию легкоатлетических федераций (IAAF) индивидуальные заявки для участия в чемпионате мира в помещении, который пройдет с 1 по 4 марта в британском Бирмингеме. Об этом сообщила ТАСС пресс-атташе Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Наталья Юхарева.

"Срок подачи заявок для участия в зимнем чемпионате мира для российских легкоатлетов истек 19 января, — сказала Юхарева. — По нашим данным, желание выступить на этом турнире обозначили в своих заявках 50 спортсменов".

IAAF в декабре 2016 года приняла решение на время отстранения Всероссийской федерации легкой атлетики разрешить легкоатлетам РФ, соответствующим критериям международной федерации, выступать на международных стартах в статусе нейтральных спортсменов. Практически у всех российских спортсменов срок действия такого разрешения истек 31 декабря 2017 года. С середины декабря российские легкоатлеты начали подавать заявки на 2018 год, где указывали, в каких международных турнирах хотели бы участвовать в этом году. К настоящему времени в IAAF отправлены 40 упрощенных заявок (их подавали те атлеты, кто имел допуск на зарубежные старты в прошлом сезоне) и 49 обычных.