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Россия заплатит миллионы в борьбе за легкую атлетику
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Россия заплатит миллионы в борьбе за легкую атлетику 

Lenta.ru 26 января 2018
Фото: РИА Новости
Президент Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Дмитрий Шляхтин рассказал, что организация заплатит десятки миллионов рублей из-за дел россиян, которые рассматривает Спортивный арбитражный суд (CAS). Слова чиновника приводит «Спорт-Экспресс».
«Нам нужно выходить из экономического кризиса. Нас же завалили судебными исками. Их уже сейчас почти на 20 миллионов рублей. За каждое решение суда они выставляют счет федерации. Каждая положительная проба вылетает нам в копеечку. РУСАДА же еще не полностью восстановлена, и дела разбирает CAS. А издержки падают на нас. Апелляции — это тоже к нам», — заявил Шляхтин.
По его словам, каждое решение суда обходится ВФЛА как минимум в один миллион рублей. При этом на рассмотрении находятся десятки дел, поэтому сумма должна увеличиться до миллиона евро (69,5 миллиона рублей).
В настоящий момент ВФЛА бессрочно дисквалифицирована Международной ассоциацией легкоатлетических федераций (IAAF) за систематические нарушения антидопинговых правил. Из-за этого все российские спортсмены вынуждены выступать на международных соревнованиях под нейтральным флагом. По этой же причине все отечественные легкоатлеты, кроме прыгуньи в длину Дарьи Клишиной, пропустили Олимпийские игры 2016 года.
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