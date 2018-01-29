Ласицкене показала лучший результат сезона в мире

Подмосковные прыгуны Лысенко и Ласицкене показали лучшие результаты сезона в мире

«Данил Лысенко завоевал золото на международном легкоатлетическом турнире в чешском Густопече. Спортсмен преодолел планку в 2 метра 37 сантиметра, установив лучший результат сезона в мире, а также личный рекорд на соревнованиях в помещении», — говорится в сообщении.

Мария Ласицкене стала первой на всероссийских соревнованиях «Кубок Сталинграда». Прыгунья преодолела плану в 2 метра 4 сантиметра и также установила лучший результат сезона в мире и личный рекорд.

По словам министра физической культуры и спорта Московской области Романа Терюшкова, подмосковные прыгуны в высоту оказались на голову выше соперников.

«Две золотые медали — это один успех, а лучшие результаты сезона в мире — другой. Думаю, что сами спортсмены больше рады личным рекордам. Так или иначе, и Лысенко, и Ласицкене недавно были допущены IAAF к международным стартам, поэтому ждем от обоих атлетов новых побед. Ожидания от их выступлений всегда самые высокие», — отметил министр.