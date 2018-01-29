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Ласицкене показала лучший результат сезона в мире
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Подмосковные прыгуны Лысенко и Ласицкене показали лучшие результаты сезона в мире 

РИАМО 29 января 2018
Фото: РИА Новости
Спортсмены из Подмосковья Данил Лысенко и Мария Ласицкене показали лучшие результаты сезона в мире, говорится в сообщении пресс-службы министерства физической культуры и спорта Московской области.
«Данил Лысенко завоевал золото на международном легкоатлетическом турнире в чешском Густопече. Спортсмен преодолел планку в 2 метра 37 сантиметра, установив лучший результат сезона в мире, а также личный рекорд на соревнованиях в помещении», — говорится в сообщении.
Мария Ласицкене стала первой на всероссийских соревнованиях «Кубок Сталинграда». Прыгунья преодолела плану в 2 метра 4 сантиметра и также установила лучший результат сезона в мире и личный рекорд.
По словам министра физической культуры и спорта Московской области Романа Терюшкова, подмосковные прыгуны в высоту оказались на голову выше соперников.
«Две золотые медали — это один успех, а лучшие результаты сезона в мире — другой. Думаю, что сами спортсмены больше рады личным рекордам. Так или иначе, и Лысенко, и Ласицкене недавно были допущены IAAF к международным стартам, поэтому ждем от обоих атлетов новых побед. Ожидания от их выступлений всегда самые высокие», — отметил министр.
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