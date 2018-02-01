Лысенко победил на турнире по прыжкам в высоту в Чехии

Сотомайор: прыгун Лысенко является главным фаворитом зимнего ЧМ по легкой атлетике

МОСКВА, 1 февраля. /Корр. ТАСС Альберт Стародубцев /. Обладатель лучшего результата сезона в мире в прыжках в высоту (2,37 метра) Данил Лысенко станет главным претендентом на победу на зимнем мировом первенстве, которое пройдет с 1 по 4 марта в британском Бирмингеме. Такое мнение ТАСС высказал кубинец Хавьер Сотомайор, установивший в 1993 году мировой рекорд в прыжках высоту (2,45), который до сих пор никем не превзойден.

Сотомайору также принадлежит мировой рекорд для закрытых помещений (2,43), который был установлен в 1989 году в Будапеште.

"Я видел, как ваш Лысенко выступал на чемпионате мира в Лондоне, и знаю, какой потенциал у этого спортсмена, — признался Сотомайор. — Данил — самый стабильный прыгун в высоту в мире, я слежу за всеми его выступлениями. Это главный претендент на победу на зимнем чемпионате мира в Бирмингеме. Лысенко практически нагнал Баршима и теперь будет конкурировать с ним на равных".

На ЧМ-2017 в Лондоне Лысенко, выступавший под нейтральным флагом, завоевал серебряную медаль, прыгнув на 2,32 м. Чемпионом мира стал тогда катарец Мутаз Баршим (2,35), который в прошлом сезоне не проиграл ни одного крупного старта.

"С того момента, как я установил мировой рекорд, прошло уже больше двух десятков лет, и я знаю, что в один из дней мое достижение будет побито, — продолжил Сотомайор. — В советской и российской легкой атлетике всегда были очень сильные прыгуны в высоту, у вашей страны очень богатая история. Может ли россиянин побить мой мировой рекорд? Это сделает лучший, вне зависимости какую страну он представляет".

Сотомайор — олимпийский чемпион 1992 года, в его активе шесть золотых медалей чемпионатов мира (двух летних и четырех зимних). На ОИ-2000 кубинец выиграл серебро.