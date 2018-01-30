Половина легкоатлетов употребляла допинг в 2011 году

Половина участников международных соревнований 2011 года по лёгкой атлетике употребляла допинг

Группа учёных, которая проводила анонимный опрос во время чемпионата мира по лёгкой атлетике и Панарабских игр в 2011-м году, выяснила, что чуть меньше половины спортсменов употребляли допинг в течение последних 12 месяцев.

Исследователи действовали с согласия Всемирного антидопингового агентства (WADA), которое не стало самостоятельно публиковать данные.