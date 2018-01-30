Половина легкоатлетов употребляла допинг в 2011 году

Группа учёных, которая проводила анонимный опрос во время чемпионата мира по лёгкой атлетике и Панарабских игр в 2011-м году, выяснила, что чуть меньше половины спортсменов употребляли допинг в течение последних 12 месяцев.
Исследователи действовали с согласия Всемирного антидопингового агентства (WADA), которое не стало самостоятельно публиковать данные.
Один из исследователей, научный сотрудник Университета Северного Колорадо Джей Шаффер признался, что обнаруженные цифры удивили его.
«Предметом нашего исследования были два спортивных мероприятия международного уровня по легкой атлетике. По нашим оценкам, в первом и втором случае допинг употребляли 44% и 57% спортсменов соответственно. Таких высоких показателей мы не ожидали. По итогам проведённого исследования могу охарактеризовать эту ситуацию не иначе как эпидемию. Получается, что половина участников международных соревнований по лёгкой атлетике употребляет тот или иной вид допинга. Это говорит о том, что в этой сфере назрела серьёзная проблема», — рассказала Шаффер в интервью RT.