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WADA прокомментировало массовое применение допинга на ЧМ-2011
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WADA прокомментировало информацию о массовом применении допинга на ЧМ-2011 по лёгкой атлетике 

RT на русском 30 января 2018
Фото: Reuters
Всемирное антидопинговое агентство (WADA) прокомментировало информацию о массовом применении допинга участниками чемпионата мира по лёгкой атлетике 2011 года, которое было выявлено в ходе анонимного опроса, проведённого группой исследователей.
«Исследование Тюбингенского университета представляет собой лишь единичный пример сбора информации, осуществлённого с целью оценить степень распространённости допинга в спорте, которая ляжет в основу дальнейшей работы WADA. В 2017 г. была создана рабочая группа по выявлению распространённости допинга. Её участники уже дважды собирались, чтобы дать оценку вышеупомянутому и другим исследованиям и получить общее представление о степени распространённости допинга. Работа этой группы является одним из ключевых приоритетов WADA на 2017— 2018 годах», — сообщили RT в пресс-службе WADA.
В агентстве отметили, что традиционное тестирование — лишь один из способов, с помощью которых антидопинговые организации выявляют нарушения, и с целью повысить эффективности борьбы против применения допинга в спорте во благо чистых спортсменов, WADA разрабатывает дополнительные стратегические решения, такие как Биологический паспорт спортсмена а также усиление методов работы по сбору сведений и ведению расследований.
«Материалы Исследования станут полезным подспорьем для разработки инструментария по оценке степени распространённости допинга в спорте. Получив более совершенное представление о масштабах этой проблемы, мы сможем с большей точностью оценивать успешность программ по выявлению, сдерживанию и предотвращению применения допинга», — подытожили в WADA.
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