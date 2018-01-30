WADA прокомментировало массовое применение допинга на ЧМ-2011

«Материалы Исследования станут полезным подспорьем для разработки инструментария по оценке степени распространённости допинга в спорте. Получив более совершенное представление о масштабах этой проблемы, мы сможем с большей точностью оценивать успешность программ по выявлению, сдерживанию и предотвращению применения допинга», — подытожили в WADA.

В агентстве отметили, что традиционное тестирование — лишь один из способов, с помощью которых антидопинговые организации выявляют нарушения, и с целью повысить эффективности борьбы против применения допинга в спорте во благо чистых спортсменов, WADA разрабатывает дополнительные стратегические решения, такие как Биологический паспорт спортсмена а также усиление методов работы по сбору сведений и ведению расследований.