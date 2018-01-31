Канадца уличили в безнаказанном сокрытии допинга

Канадского спортсмена обвинили в безнаказанном сокрытии допинга

Хакерская группа Fancy Bears обнародовала документы, в которых говорится о канадском легкоатлете Шоне Барбере, избежавшем дисквалификации за употребление допинга. Информация приводится на сайте группировки.

По информации Fancy Bears, Барбер сдал положительную допинг-пробу на кокаин накануне летних Олимпийских игр 2016 года, однако Канадский центр этики в спорте не стал его дисквалифицировать.

Президент МОК Томас Бах выразил недовольство ситуацией и назвал произошедшее «вмешательством государства в принятие решений по допингу». «Канада ничем не отличается от России в плане сокрытия допинга», — заявил он.

10 января Fancy Bear опубликовала доказательства того, что целью работы комиссии Всемирного антидопингового агентства под руководством Ричарда Макларена была не борьба с допингом, а расширение контроля агентства над МОК. Канадец должен был лишить Россию Олимпийских игр, дискредитировав комитет и все олимпийское движение.

Fancy Bear начала работу в 2016 году. Хакеры получили доступ к антидопинговой системе ADAMS и опубликовали списки спортсменов, имевших терапевтические исключения и легально принимавших запрещенные препараты.