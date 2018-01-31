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Канадца уличили в безнаказанном сокрытии допинга
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Канадского спортсмена обвинили в безнаказанном сокрытии допинга 

Lenta.ru 31 января 2018
Фото: Artur Widak / Globallookpress.com
Хакерская группа Fancy Bears обнародовала документы, в которых говорится о канадском легкоатлете Шоне Барбере, избежавшем дисквалификации за употребление допинга. Информация приводится на сайте группировки.
По информации Fancy Bears, Барбер сдал положительную допинг-пробу на кокаин накануне летних Олимпийских игр 2016 года, однако Канадский центр этики в спорте не стал его дисквалифицировать.
Президент МОК Томас Бах выразил недовольство ситуацией и назвал произошедшее «вмешательством государства в принятие решений по допингу». «Канада ничем не отличается от России в плане сокрытия допинга», — заявил он.
10 января Fancy Bear опубликовала доказательства того, что целью работы комиссии Всемирного антидопингового агентства под руководством Ричарда Макларена была не борьба с допингом, а расширение контроля агентства над МОК. Канадец должен был лишить Россию Олимпийских игр, дискредитировав комитет и все олимпийское движение.
Fancy Bear начала работу в 2016 году. Хакеры получили доступ к антидопинговой системе ADAMS и опубликовали списки спортсменов, имевших терапевтические исключения и легально принимавших запрещенные препараты.
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